Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την Δέσμευση Δυναμικότητας Έγχυσης και Αποθήκευσης στον Τόπο Αποθήκευσης CO2 του Πρίνου

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Newsroom
Τετάρτη, 11/11/2026 - 11:26
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Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. επί των κανονιστικών εγγράφων του μη δεσμευτικού σταδίου της Δοκιμής Αγοράς (Market Test) για την Δέσμευση Δυναμικότητας Έγχυσης και Αποθήκευσης στον Τόπο Αποθήκευσης CO2 του Πρίνου».

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 11.09.2026 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.), η οποία έχει οριστεί με βάσει του άρθρου 4 του Νόμου 5261/2025 ως η Αρμόδια Αρχή CCS (Carbon Capture and Storage) για την εφαρμογή του πλαισίου δέσμευσης, χρήσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, σχετικά με το Έγγραφο Γνωστοποίησης του Σταδίου 1 της Δοκιμής Αγοράς (Stage 1 – Market Test Notification), καθώς και τα σχετικά παραρτήματα αυτού, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

  1. Ημερομηνία αποστολής: 30.09.2026 Αριθμός πρωτοκόλλου: I-423985/30.09.2026 Αποστολέας: Heleniq Energy
  2. Ημερομηνία αποστολής: 30.09.2026 Αριθμός πρωτοκόλλου: I-423994/30.09.2026 Αποστολέας: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ μέλος του ομίλου Holcim
  3. Ημερομηνία αποστολής: 30.09.2026 Αριθμός πρωτοκόλλου: I-424001/30.09.2026 Αποστολέας: MOTOROIL
  4. Ημερομηνία αποστολής: 01.10.2026 Αριθμός πρωτοκόλλου: I-424016/01.10.2026 Αποστολέας: ΔΕΣΦΑ
  5. Ημερομηνία αποστολής: 01.10.2026 Αριθμός πρωτοκόλλου: I-424040/01.10.2026 Αποστολέας: En Earth Μονοπρόσωπη Α.Ε.
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