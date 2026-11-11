Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την Δέσμευση Δυναμικότητας Έγχυσης και Αποθήκευσης στον Τόπο Αποθήκευσης CO2 του Πρίνου

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 11.09.2026 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.), η οποία έχει οριστεί με βάσει του άρθρου 4 του Νόμου 5261/2025 ως η Αρμόδια Αρχή CCS (Carbon Capture and Storage) για την εφαρμογή του πλαισίου δέσμευσης, χρήσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, σχετικά με το Έγγραφο Γνωστοποίησης του Σταδίου 1 της Δοκιμής Αγοράς (Stage 1 – Market Test Notification), καθώς και τα σχετικά παραρτήματα αυτού, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.
Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.
Συμμετέχοντες:
- Ημερομηνία αποστολής: 30.09.2026 Αριθμός πρωτοκόλλου: I-423985/30.09.2026 Αποστολέας: Heleniq Energy
- Ημερομηνία αποστολής: 30.09.2026 Αριθμός πρωτοκόλλου: I-423994/30.09.2026 Αποστολέας: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ μέλος του ομίλου Holcim
- Ημερομηνία αποστολής: 30.09.2026 Αριθμός πρωτοκόλλου: I-424001/30.09.2026 Αποστολέας: MOTOROIL
- Ημερομηνία αποστολής: 01.10.2026 Αριθμός πρωτοκόλλου: I-424016/01.10.2026 Αποστολέας: ΔΕΣΦΑ
- Ημερομηνία αποστολής: 01.10.2026 Αριθμός πρωτοκόλλου: I-424040/01.10.2026 Αποστολέας: En Earth Μονοπρόσωπη Α.Ε.