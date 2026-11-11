WWF: Το Πλαίσιο Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών της Ναυτιλίας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Στο πλαίσιο της 31ης Διεθνούς Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31) που ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες στην Αττάλεια της Τουρκίας, πραγματοποιήθηκε χθες Συνέντευξη Τύπου που έθεσε στο επίκεντρο των συζητήσεων τη μετάβαση του παγκόσμιου τομέα της ναυτιλίας στην καθαρή ενέργεια.

Μέσω της Συνέντευξης Τύπου, οι συμμετέχοντες απηύθυναν μια κοινή έκκληση για δράση εκ μέρους του ναυτιλιακού κλάδου, με στόχο την υλοποίηση ενός ισχυρού Πλαισίου Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών για τη ναυτιλία (Shipping Net-Zero Framework- NZF) και την επίτευξη συμφωνίας για την απανθρακοποίηση του παγκόσμιου τομέα θαλάσσιων μεταφορών. Η στιγμή είναι καθοριστική, δεδομένου ότι την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, δύο εβδομάδες δηλαδή μετά τη λήξη της COP31, η Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Marine Environment Protection Committee -MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) θα αποφασίσει για το μέλλον του Πλαισίου NZF, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2050.

Λίγοι τομείς καθρεφτίζουν τόσο καθαρά αυτήν την κατεπείγουσα ανάγκη για μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές, όσο η διεθνής ναυτιλία. Υπεύθυνη για περίπου το 3% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ρυθμιζόμενη σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, η ναυτιλία αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις για να χαράξει μια πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Το υπό διαπραγμάτευση Πλαίσιο Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών, σχεδιασμένο να οδηγήσει τον κλάδο προς μηδενικές εκπομπές έως το 2050, αποτελεί τον πιο ρεαλιστικό μηχανισμό που έχει μέχρι σήμερα διαμορφωθεί. To NZF στοχεύει στην επίτευξη κλιματικών στόχων με οικονομικά αποδοτικό και δίκαιο τρόπο.

Ο Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής στο WWF Ελλάς, που συμμετείχε ως ομιλητής στη Συνέντευξη Τύπου, δήλωσε: «Αν η παγκόσμια ναυτιλία ήταν χώρα, θα ήταν στην πρώτη δεκάδα χωρών με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Με τέτοιο σημαντικό αποτύπωμα, δεν μπορεί να μένει εκτός της κλιματικής δράσης. Ως κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη, η Ελλάδα έχει όχι μόνο συμφέρον, αλλά και παγκόσμια ευθύνη να πρωταγωνιστήσει στην απανθρακοποίηση του κλάδου. Η υιοθέτηση του IMO Net-Zero Framework αποτελεί κρίσιμο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα πρέπει να είναι μέρος της λύσης, όχι της καθυστέρησης».