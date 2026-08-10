ΕΕΠΦ:Η φύση ξανά αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πυρκαγιών

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Δευτέρα, 10/08/2026 - 09:02
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Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, το 2026 έχουν ήδη καεί στην Ελλάδα 302.010 στρέμματα.

Η πυρκαγιά στη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική έκαψε περισσότερα από 113.000 στρέμματα, αφήνοντας πίσω της ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές καταστροφές και βαρύ κόστος σε ανθρώπινες ζωές.
Η πυρκαγιά έπληξε και το φοινικόδασος του Πρέβελη. Παρότι το μεγαλύτερο μέρος του διασώθηκε, τμήματα αυτού του πολύτιμου οικοσυστήματος κάηκαν, ξυπνώντας μνήμες από την καταστροφή του 2010.

Η επανάληψη των πυρκαγιών σε τόσο σύντομα χρονικά διαστήματα δεν αφήνει στα οικοσυστήματα τον απαραίτητο χρόνο για να ανακάμψουν. Υπονομεύει τη φυσική αναγέννηση και αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας της βιοποικιλότητας, διάβρωσης του εδάφους και μακροχρόνιας υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.

Η φύση έχει μηχανισμούς αναγέννησης, όμως η ανθεκτικότητά της δεν είναι ανεξάντλητη. Απαιτούνται πρόληψη, σωστή ενημέρωση των πολιτών, υπευθυνότητα, επιστημονική παρακολούθηση και ουσιαστική προστασία, ώστε τα οικοσυστήματα να μη δοκιμάζονται ξανά πριν προλάβουν να ανακάμψουν.

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