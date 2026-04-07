Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ

Τον καθοριστικό ρόλο της ενεργειακής αποδοτικότητας στο νέο ενεργειακό τοπίο ανέδειξε η ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4), στο κέντρο της Αθήνας, με τίτλο: «Ενέργεια Χωρίς Απώλειες: Εξοικονόμηση & Βιωσιμότητα στα Κτίρια και τη Βιομηχανία».

Όπως κατέστη σαφές από τις ομιλίες και τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, αποδεικνύεται, ιδίως στην τρέχουσα περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων, ότι η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τον πιο άμεσο, αποδοτικό και βιώσιμο μηχανισμό για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για το κλίμα.

Κατά την εναρκτήρια Συνεδρία, εισαγωγικά σχόλια διατύπωσαν ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ, κ. Κωστής Σταμπολής, και ο Πρόεδρος του ΤΕΕκ. Γιώργος Στασινός, ο οποίος και καλωσόρισε στην έδρα του Επιμελητηρίου τους ομιλητές και το κοινό της ημερίδας. Στην εκδήλωση, χαιρετισμό απηύθυναν η Γενική Γραμματέας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, κ. Δέσποινα Παληαρούτα, και ο Πρόεδρος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ κ. Δημήτρης Καρδοματέας.

Στη 2η Συνεδρία, η οποία επικεντρώθηκε στην σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια, ο Δρ. Κωνσταντίνος Α. Μπαλαράς, Μ.Μ., Διευθυντής Ερευνών, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), έδωσε, με την ομιλία του, ένα σαφές περίγραμμα του συγκεκριμένου τομέα και της ολοένα αυξανόμενης σημασίας του σε τεχνολογικό, οικονομικό και, ευρύτερα, κοινωνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΝΕ και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Ινστιτούτου κ. Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος, παρουσίασε τις εξελίξεις στους ενεργειακούς ελέγχους στη βιομηχανία, με αναφορές στην διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία.Τη συνεδρία συντόνισε ο κ. Νίκος Σοφιανός, Γενικός Γραμματέας του ΙΕΝΕ και Πρόεδρος Επιτροπής ΑΠΕ του Ινστιτούτου.

Στη συνέχεια, την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τη βιομηχανία ανέλυσανη κ. Hélène Sibileau, Senior Policy Advisor του ευρωπαϊκού ερευνητικού φορέα στην ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Buildings Performance Institute Europe (BPIE), και η Δρ. Emma Mooney, Energy Analyst του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), με συντονιστή τον κ. Νίκο Σοφιανό.

Στην 4η Συνεδρία, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της αγοράς και των επαγγελματικών φορέωνανέλυσαντον ρόλο των ενεργειακών επιθεωρήσεων και την ανάγκη πιθανών αλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε κατά πόσο το υφιστάμενο σύστημα ενεργειακών επιθεωρήσεων ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις και ποιες θεσμικές ή τεχνικές προσαρμογές απαιτούνται. Η συγκεκριμένη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, μέσα από την ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ανέδειξε τον ρόλο του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) και των ΤΟΤΕΕ (Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας), ενώ έδωσε μία σαφή εικόνα των προοπτικών αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας.Στο σχετικό διάλογο συμμετείχαν ο Δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης (Διπλ. Μηχ-Μηχ, ΠΟΜΙΔΑ), η κ. Χρυσούλα Βαϊτση (Ενεργειακή Επιθεωρήτρια, Γενική Γραμματέας του ΠΣΥΠΕΝΕΠ), ο κ. Δημήτρης Γκιώνης (Διπλ. Μηχ-Μηχ, Ενεργειακός Επιθεωρητής, Β' τάξης) και ο κ. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος (Διπλ. Μηχ-Μηχ. ΕΜΠ, Προϊστάμενος Τμήμα Κτιρίων, Δ/νση Τεχν& Εφαρμογών Τελικής Χρήσης & ΕΕ, ΚΑΠΕ). Σημειώνεται ότι, εκ μέρους του ΤΕΕ, η κ. Βαϊτση παρουσίασε, επίσης, τον ρόλο του Επιμελητηρίου σχετικά με τα ΚΕΝΑΚ και τα ΤΟΤΕΕ. Το panel συντόνισε ο δημοσιογράφος του Euro2 day κ. Γιώργος Φιντικάκης,

Ακολούθησε άλλη μία επίκαιρη Στρογγυλή τράπεζα, με συντονιστή τον Αντιπρόεδρο του ΙΕΝΕ κ. Κωνσταντίνο Θεοφύλακτο (φωτό), στην οποία συζητήθηκαν σε βάθος οι πρόσφατες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με επίκεντρο τη νέα Οδηγία 2023/1791 για την ενεργειακή αποδοτικότητα, η οποία θέτει αυξημένες υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη και τις επιχειρήσεις. Στον εν λόγω διάλογο συμμετείχαν ο κ. Γιώργος Παντελίδης (Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, EUREM, LEED AP, Υπεύθυνος Μελετών & Έργων, ΖΕΒ) και η κ. Αναστασία Σπανού (Επικεφαλής Ομάδας Ενεργειακής Απόδοσης, LDK Consultants S. A., Φυσικός κτιριακού περιβάλλοντος, BSc, MSc, Ανώτερος Ενεργειακός Σύμβουλος).

Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί των έργων ενεργειακής αποδοτικότητας αποτέλεσαν το αντικείμενο της 6ης Συνεδρίας, με ομιλήτριες την κ. Εύα Αθανασάκου (Ενεργειακός Φυσικός, Διευθύντρια Προγράμματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας, ΕΥΔΙΤΗ), την κ. Κατερίνα Παπαποστόλου (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, Επιστημονική Συνεργάτης και Υπεύθυνη Έργου στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης του ΕΜΠ), και την κ. Στάσα Παπαδιαμάντη, Επικεφαλής της Μονάδας Compliance-AML-ISO στην Τράπεζα Ηπείρου. Στο επίκεντρο της συνεδρίας, την οποία συντόνισε το Μέλος ΔΕ και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Γεωπολιτικής του ΙΕΝΕ, κ. Xρήστος Δήμας, βρέθηκαν τα διαθέσιμα εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία, η συμβολή των τραπεζών και επενδυτικών σχημάτων, καθώς και οι καλές πρακτικές από προγράμματα που υποστηρίζουν επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο σε κτίρια όσο και στη βιομηχανία, ενώ, παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη για σταθερό και προβλέψιμο χρηματοδοτικό περιβάλλον.

