Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 02.10.2026 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (εφεξής ο ΔΑΠΕΕΠ) για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ (ΚΔΑΠΕΕΠ) και την τροποποίηση του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης, ιδίως αναφορικά με τα τέλη που επιβάλει ο ΔΑΠΕΕΠ βάσει της κείμενης νομοθεσίας καθώς και τους σχετικούς λογαριασμούς που τηρεί, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.
Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.
Συμμετέχοντες:
Ημερομηνία αποστολής: 05.10.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: I-424304 και συνημμένο έγγραφο
Αποστολέας: RE-BATTERY
Ημερομηνία αποστολής: 27.10.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: I-425751
Αποστολέας: ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ