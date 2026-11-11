Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης επί επικαιροποιημένης εισήγησης τροποποίησης ΚΔΑΠΕΕΠ για την αναδιάρθρωση του Λογαριασμού Λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών Λ-Α και τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης.

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 02.10.2026 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (εφεξής ο ΔΑΠΕΕΠ) για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ (ΚΔΑΠΕΕΠ) και την τροποποίηση του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης, ιδίως αναφορικά με τα τέλη που επιβάλει ο ΔΑΠΕΕΠ βάσει της κείμενης νομοθεσίας καθώς και τους σχετικούς λογαριασμούς που τηρεί, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

Ημερομηνία αποστολής: 05.10.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-424304 και συνημμένο έγγραφο

Αποστολέας: RE-BATTERY

Ημερομηνία αποστολής: 27.10.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-425751

Αποστολέας: ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ