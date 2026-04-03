«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια

Ημερίδα με τον ειδικό τίτλο: «Ενέργεια Χωρίς Απώλειες: Εξοικονόμηση & Βιωσιμότητα στα Κτίρια και τη Βιομηχανία», διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4), στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της ενεργειακής αποδοτικότητας στο νέο ενεργειακό τοπίο.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τον πιο άμεσο, αποδοτικό και βιώσιμο μηχανισμό για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για το κλίμα.

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας θα κηρύξει ο Πρόεδρος του ΤΕΕκ. Γιώργος Στασινός. Κατά την εναρκτήρια Συνεδρία, εισαγωγικά σχόλια θα διατυπώσει ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ, κ. Κωστής Σταμπολής. Στην εκδήλωση, χαιρετισμό θα απευθύνουν οι Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΝ, κ. Δέσποινα Παληαρούτα, και ο Πρόεδρος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ κ. Δημήτρης Καρδοματέας.

Μέσα από τη συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων, ειδικών επιστημόνων και στελεχών της αγοράς, η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής. Μεταξύ άλλων, θα λάβουν μέρος ο Δρ. Κωνσταντίνος Α. Μπαλαράς, Μ.Μ., Διευθυντής Ερευνών, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΝΕ και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Ινστιτούτου κ. Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος, ο Δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης (Διπλ. Μηχ-Μηχ, ΠΟΜΙΔΑ), εκπρόσωποι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ( IEA), του ευρωπαϊκού ερευνητικού φορέα για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Buildings Performance Institute Europe ( BPIE), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ( EIB), καθώς και στελέχη εμπορικών τραπεζών.

Το πρώτο μέρος της ημερίδας θα εστιάσει στη συνολική θεώρηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια, αναλύοντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τον ρόλο του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) και των ΤΟΤΕΕ (Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας), καθώς και τις προοπτικές αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις στους ενεργειακούς ελέγχους στη βιομηχανία, με αναφορές στην διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρόσφατες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ειδικότερα στη νέα Οδηγία 2023/1791 για την ενεργειακή αποδοτικότητα, η οποία θέτει αυξημένες υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη και τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστεί κατά πόσο το υφιστάμενο σύστημα ενεργειακών επιθεωρήσεων ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις και ποιες θεσμικές ή τεχνικές προσαρμογές απαιτούνται, μέσα από διάλογο με εκπροσώπους της Πολιτείας, της αγοράς και των επαγγελματικών φορέων.

Επιπλέον, η ημερίδα θα αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο των χρηματοδοτικών μηχανισμών και των τραπεζών για την υλοποίηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, τόσο σε κτίρια όσο και στη βιομηχανία. Η συζήτηση θα καλύψει τα διαθέσιμα εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία, τη συμβολή των τραπεζών και επενδυτικών σχημάτων, καθώς και καλές πρακτικές από προγράμματα που υποστηρίζουν επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, επισημαίνοντας την ανάγκη για σταθερό και προβλέψιμο χρηματοδοτικό περιβάλλον.

Χορηγοί της ημερίδας είναι η ενεργειακή εταιρεία EnSCo, η Δικηγορική Εταιρεία KG Law Firm, η εταιρεία ΕΥΔΙΤΗ, καθώς και η εταιρεία ενεργειακών συμβούλων EssEnCon.