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Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 185.000 αιτήσεις την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα myΘέρμανση

Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 185.000 αιτήσεις την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα myΘέρμανση
Newsroom
Τετάρτη, 11/11/2026 - 13:33
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Με καταιγιστικούς ρυθμούς ξεκίνησε από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του αυξημένου επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Από το απόγευμα της Τρίτης που άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση μέχρι νωρίς το πρωί, είχαν γίνει δεκτές συνολικά 185.688 αιτήσεις δικαιούχων. Εξ αυτών οι 111.695 αιτήσεις (σχεδόν δύο στις τρεις) αφορούσαν σε αγορές πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλων καυσίμων, ενώ 73.993 αφορούσαν καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης, ενώ επιτρέπει και τη δήλωση των χιλιοστών των δαπανών θέρμανσης για τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με τους κωδικούς TAXISnet. Πριν από την υποβολή, ο δικαιούχος πρέπει να έχει δηλώσει στην ενότητα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE έναν αριθμό λογαριασμού στον οποίο εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Στην αίτηση δηλώνονται:

Το είδος της θέρμανσης: πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, ηλεκτρική ενέργεια ή λοιπά καύσιμα.

Ο αριθμός παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Ο οικισμός και η διεύθυνση του ακινήτου.

Αν ο αιτών είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος- οι ένοικοι συμπληρώνουν και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή παραχωρητή.

Τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.

Για πολυκατοικίες, δηλώνονται και τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης που αντιστοιχούν στο κάθε διαμέρισμα.

Ποια καύσιμα επιδοτούνται

Το επίδομα αφορά την κύρια κατοικία και καλύπτει μεταξύ άλλων το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα, τη βιομάζα ή πέλετ, τη θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο («μπλε κηροζίνη») και την ηλεκτρική ενέργεια.

Για τα λοιπά καύσιμα -εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης και την ηλεκτρική ενέργεια- οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν και τα στοιχεία των παραστατικών αγορών τους.

Προσοχή στο IBAN και στα παραστατικά

Η πληρωμή του επιδόματος από την ΑΑΔΕ γίνεται στο IBAN που έχει δηλωθεί στο προφίλ του δικαιούχου. Αν ο λογαριασμός δεν είναι στο όνομα του αιτούντα ή δεν είναι συνδικαιούχος ο ίδιος, η αίτηση μπορεί να μην οδηγήσει σε πληρωμή του επιδόματος.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και τα παραστατικά για τα λοιπά καύσιμα, πέραν της αγοράς πετρελαίου. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα πρέπει να αντιστοιχούν στα πραγματικά δεδομένα του δικαιούχου, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στον έλεγχο ή στην πληρωμή.

Τι ποσά θα λάβουν οι δικαιούχοι

Για τη φετινή χειμερινή περίοδο το ανώτατο ποσό επιδόματος θέρμανσης για δικαιούχους που κατοικούν στις ορεινές και ψυχρές περιοχές, μπορεί να ανέλθει στα 1.560 ευρώ, καθώς έχει αυξηθεί κατά 30% από 1.200 ευρώ που δόθηκαν πέρυσι.

Όσοι έλαβαν επίδομα την περίοδο 2025-2026 μπορούν να λάβουν ως προκαταβολή το 80% του ποσού το οποίο εισέπραξαν την προηγούμενη χρονιά, έναντι 60% πέρυσι. Η υπόλοιπη δόση καταβάλλεται έως τις 28 Μαΐου 2027.

Οι νέοι δικαιούχοι λαμβάνουν προκαταβολή 65% του δικαιούμενου ποσού, έναντι 50% πέρυσι. Για ορισμένες μορφές θέρμανσης προβλέπεται και συμπληρωματική καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Παραδείγματα

Οικογένεια που έλαβε πέρυσι 1.000 ευρώ: αν υποβάλει έγκαιρα αίτηση, μπορεί να λάβει προκαταβολή περίπου 800 ευρώ, με την υπόλοιπη δόση να ακολουθεί μετά την οριστικοποίηση των καταναλώσεων.

Νέος δικαιούχος με δικαιούμενο ποσό 1.000 ευρώ: θα λάβει αρχικά περίπου 650 ευρώ, καθώς η προκαταβολή ανέρχεται στο 65%.

Δικαιούχος σε ορεινή περιοχή: το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία καυσίμου, την κατοικία και τα εισοδηματικά-περιουσιακά κριτήρια.

Ποιοι δικαιούνται

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα (άγαμα, έγγαμα, σε χηρεία, σε σύμφωνο συμβίωσης, εν διαστάσει ή διαζευγμένα) που θερμαίνουν την κύρια κατοικία τους με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για τους καταναλωτές καυσόξυλων ισχύει επιπλέον προϋπόθεση: το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό έως 10.000 κατοίκους και ο κλιματικός συντελεστής του οικισμού να είναι τουλάχιστον 0,8.

Τα σημεία που κρίνουν την πληρωμή

Οι τρεις πιο συνηθισμένες παγίδες είναι:

Λανθασμένο ή μη ενεργό IBAN, στο οποίο ο αιτών δεν είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Ασυμφωνία ανάμεσα στην κύρια κατοικία, τον αριθμό παροχής ρεύματος και τα στοιχεία της αίτησης.

ΑΦΜ σε αποδείξεις αγοράς καυσίμων που δεν αντιστοιχεί στα στοιχεία του δικαιούχου.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026. Όσο νωρίτερα υποβληθεί σωστά η αίτηση, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες η προκαταβολή να πιστωθεί στους λογαριασμούς πριν από τα Χριστούγεννα.

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