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Αντιπρόεδρος της GO15 για το 2027 εξελέγη ο Πρόεδρος και CEO Μάνος Μανουσάκης

Αντιπρόεδρος της GO15 για το 2027 εξελέγη ο Πρόεδρος και CEO Μάνος Μανουσάκης
Newsroom
Πέμπτη, 12/11/2026 - 08:21
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Έως το 2029 η θητεία του επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ στη διοικούσα επιτροπή – Αναλαμβάνει την προεδρία το 2028

Αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Μεγάλων Διαχειριστών Ηλεκτρικών Συστημάτων GO15 για το 2027 εξελέγη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης.

Κατά την τριετή θητεία του προβλέπεται να αναλάβει την προεδρία της GO15 το 2028 και εκ νέου την αντιπροεδρία το 2029. Η εκλογή του έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την ένταξη του ΑΔΜΗΕ στη GO15 και αποφασίστηκε κατά την ετήσια συνέλευσή της στην Ουάσιγκτον, η οποία πραγματοποιείται υπό την προεδρία του Αμερικανού Διαχειριστή PJM.

Ο κ. Μανουσάκης χαρακτήρισε την εκλογή του ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο και την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η διεθνής συνεργασία είναι αναγκαία όσο ποτέ, καθώς «οι προκλήσεις είναι κοινές και δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα».

Κατά την ομιλία του στην ολομέλεια της διοικούσας επιτροπής αναφέρθηκε στην Ελλάδα ως ένα «φυσικό εργαστήριο της ενεργειακής μετάβασης», λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του νησιωτικού της χαρακτήρα και της υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στην τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει ο ΑΔΜΗΕ από την ανάπτυξη υποβρύχιων νησιωτικών διασυνδέσεων και έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνολογία συνεχούς ρεύματος (HVDC), για την ενεργειακή θωράκιση των νησιών και την περαιτέρω αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας. Επεσήμανε ακόμη τις προκλήσεις για τα ηλεκτρικά συστήματα που αντιμετωπίζουν οι Διαχειριστές παγκοσμίως, από την ταχεία διείσδυση ΑΠΕ και την κλιματική κρίση έως την κυβερνοασφάλεια και την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δικτύων.

Ειδική αναφορά έκανε στο επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή, ύψους 9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2027-2036, που περιλαμβάνει νέα έργα εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων, τονίζοντας τη σημασία που έχει για την επιτυχή υλοποίησή του η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ. Όπως επεσήμανε, για τα 249 εκατ. ευρώ που προσφέρθηκαν σε επενδυτές, πέραν των δύο στρατηγικών μετόχων, η ζήτηση ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ.

Ο κ. Μανουσάκης σημείωσε ότι ο ΑΔΜΗΕ με τη συμμετοχή του στη GO15 έχει την ευκαιρία να αντλεί τεχνογνωσία και να συνεργάζεται με τους κορυφαίους Διαχειριστές του πλανήτη για τη διαμόρφωση καλών πρακτικών, μεταφέροντας παράλληλα την εμπειρία του στα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης.

Η GO15 συγκεντρώνει μεγάλους Διαχειριστές ηλεκτρικών συστημάτων που εξυπηρετούν περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Στο επίκεντρο της δράσης της βρίσκονται η ασφάλεια και ανθεκτικότητα των δικτύων, η ενσωμάτωση των ΑΠΕ και η διεθνής συνεργασία για τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης.

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