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HELLENiQ ENERGY: Επενδυτικό πλάνο άνω του €1 δισ. σε ΑΠΕ στη Ρουμανία

HELLENiQ ENERGY: Επενδυτικό πλάνο άνω του €1 δισ. σε ΑΠΕ στη Ρουμανία
Newsroom
Τετάρτη, 11/11/2026 - 10:09
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Αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια της Ρουμανίας, θα υποστηρίξουν την ενσωμάτωση περισσότερης ενέργειας από ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα και θα ενισχύσουν την ευελιξία και ανθεκτικότητα του δικτύου.

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει ότι σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από €1 δισ. στη Ρουμανία έως το 2030, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την αποθήκευση ενέργειας. Το επενδυτικό πλάνο υποστηρίζει το μεσοπρόθεσμο στόχο του Ομίλου για εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ άνω των 2 GW έως το 2030

Μέσω της HELLENiQ Renewables, ο Όμιλος διαθέτει στη Ρουμανία φωτοβολταϊκά έργα 211 MW σε λειτουργία, καθώς και αιολικό πάρκο ισχύος 96 MW υπό κατασκευή, η ολοκλήρωση του οποίου προγραμματίζεται για το Β’ Τρίμηνο 2027, με το συνολικό χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη στη χώρα να ξεπερνάει τα 800 MW έργων ΑΠΕ και 500 MW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με συστήματα μπαταριών.

Αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια της Ρουμανίας, θα υποστηρίξουν την ενσωμάτωση περισσότερης ενέργειας από ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα και θα ενισχύσουν την ευελιξία και ανθεκτικότητα του δικτύου.

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