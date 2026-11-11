ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία - Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ έως 1,1 GW

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την ενσωμάτωση χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ στην Ουγγαρία ανακοίνωσε η ΔΕΗ , στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που υπεγράφη την 7η Αυγούστου 2026 για την απόκτηση των θυγατρικών εταιρειών της ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία , με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος άνω των 2 GW .

Η ΔΕΗ, μέσω της θυγατρικής της PPC Hungary Holding Kft., απέκτησε από τη γερμανική ABO Energy GmbH & Co. KGaA δώδεκα (12) θυγατρικές της στην Ουγγαρία, οι οποίες κατέχουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 1,1 GW (φωτοβολταϊκά, αιολικά και αποθήκευση ενέργειας). Από τα έργα αυτά, 5 φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος 82 MW είναι σε λειτουργία, ενώ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο βρίσκεται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Επιπλέον, μέσω της συναλλαγής εντάσσεται στον Όμιλο και η τοπική ομάδα ανάπτυξης έργων, με σημαντική εξειδίκευση και βαθιά γνώση της ουγγρικής αγοράς.

Με την ολοκλήρωση του σκέλους της Ουγγαρίας, η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία, που ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου 2026, έχει πλέον ολοκληρωθεί στο σύνολό της.