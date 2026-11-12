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Ηχηρό μήνυμα από την ΑΝΑΚΕΜ στην Άρτα: Τέλος στην ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων – Ξεκινά η ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Π.Ε. Άρτας
Newsroom
Πέμπτη, 12/11/2026 - 09:02
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Με την ΑΝΑΚΕΜ να ηγείται της προσπάθειας, μια νέα εποχή για το περιβάλλον ξεκινά στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Η ΑΝΑΚΕΜ, ο Δήμος Αρταίων και το ΤΕΕ Ηπείρου συγκροτούν ένα ισχυρό μέτωπο ευθύνης, βάζοντας οριστικό τέλος στην ανεξέλεγκτη απόθεση μπάζων. Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, το μήνυμα αυτό στάλθηκε εμφατικά μέσα από μια πιλοτική δράση καθαρισμού υπό την αιγίδα της ΑΝΑΚΕΜ και μια μεγάλη εσπερίδα, που επισφραγίζει τη δέσμευση για διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με όρους νομιμότητας και αειφορίας.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, η δράση μεταφέρθηκε στο πεδίο. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ, κ. Ηλίας Δημητριάδης, μαζί με τον Δήμαρχο Αρταίων, κ. Χριστόφορο Σιαφάκα, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, κ. Λάμπρο Καρατζά και τους συνεργάτες τους, υλοποίησαν πιλοτική δράση καθαρισμού παράνομου μπαζότοπου υπό την αιγίδα της ΑΝΑΚΕΜ στις Κιρκιζάτες Άρτας. Δίνοντας το σύνθημα της επανεκκίνησης, ο Δήμαρχος τόνισε ότι η συμμαχία με την ΑΝΑΚΕΜ προσφέρει επιτέλους μια βιώσιμη διέξοδο στους δημότες: «Βάζουμε "φρένο" στις ανεξέλεγκτες χωματερές που προκαλούν πυρκαγιές και πλημμύρες, με κεντρικό στόχο την έμπρακτη προστασία του τόπου μας», σημείωσε, με τον κ. Καρατζά να δηλώνει την πλήρη συστράτευση της υπηρεσίας καθαριότητας.

Ο κ. Δημητριάδης υπογράμμισε τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης: «Σε μια περιοχή με παραγωγή 100.000 τόνων ΑΕΚΚ ετησίως, ένας παράνομος μπαζότοπος δεν είναι αθώος. Φράζει ρέματα προκαλώντας καταστροφές και "προσκαλεί" την απόθεση τοξικών αποβλήτων. Η ορθή διαχείριση είναι υποχρέωσή μας, αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών. Ως ΑΝΑΚΕΜ, εγγυόμαστε τη στενή συνεργασία με όλους τους φορείς για την οριστική λύση του προβλήματος».

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Η κοινή αυτή στόχευση επιβεβαιώθηκε και διευρύνθηκε περαιτέρω το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μέσα από την Εσπερίδα που φιλοξενήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας. Η εκδήλωση, με τίτλο «Έναρξη της Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ στα ιδιωτικά και δημόσια έργα στην Π.Ε. Άρτας», συνδιοργανώθηκε από την ΑΝΑΚΕΜ, τον Δήμο Αρταίων και το ΤΕΕ - Τμήμα Ηπείρου.

Την Εσπερίδα τίμησε με την παρουσία του ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας, κ. Βασίλης Ψαθάς, ενώ τις εργασίες της εσπερίδας άνοιξαν με τοποθετήσεις ο Δήμαρχος Αρταίων, κ. Χριστόφορος Σιαφάκας, και ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Λάμπρος Καρατζάς, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης να στηρίξει το εγχείρημα. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Ηπείρου, κ. Βασίλης Γοργόλης, στον χαιρετισμό του δήλωσε ότι η Περιφέρεια στέκεται απόλυτος αρωγός στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων, ενώ ξεχωριστή σημασία είχε και η τοποθέτηση του κ. Ευσταθίου Κορδούλα, Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής Άρτας του ΤΕΕ Ηπείρου, ο οποίος απηύθυνε ηχηρό κάλεσμα συνεργασίας προς όλον τον τεχνικό κόσμο της περιοχής. Η εσπερίδα έκλεισε επιβεβαιώνοντας απόλυτα το κοινό μήνυμα: με την ΑΝΑΚΕΜ στην πρώτη γραμμή, η περιβαλλοντική θωράκιση και η αειφορία της Άρτας γίνονται πράξη μέσα από τη δυναμική συστράτευση όλων των φορέων.

Με την ΑΝΑΚΕΜ στην πρώτη γραμμή, το μεγάλο στοίχημα της βιωσιμότητας για την Άρτα δεν σχεδιάζεται απλώς, αλλά κερδίζεται στο πεδίο. Μια νέα, φωτεινή εποχή περιβαλλοντικής ευθύνης ξεκινά, διασφαλίζοντας ότι οι επόμενες γενιές θα παραλάβουν τον τόπο που τους αξίζει.

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