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Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ: Προβληματισμός για την προτεινόμενη αύξηση 35,4% στα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου
Newsroom
Τετάρτη, 11/11/2026 - 13:23
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Ο ΕΣΠΕΝ κατέθεσε τις παρατηρήσεις του στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Enaon EDA 2027–2031 και το Σχέδιο Τιμολογίων Διανομής Φυσικού Αερίου για τη νέα Ρυθμιστική Περίοδο.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται η προτεινόμενη αύξηση κατά 35,4% του μεσοσταθμικού τιμολογίου διανομής για οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές σε σχέση με το 2026. Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι μια τόσο σημαντική επιβάρυνση χρειάζεται ιδιαίτερα προσεκτική αξιολόγηση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου παραμένουν υπό πίεση και αναμένεται πρόσθετο κόστος για τους καταναλωτές από την εφαρμογή του ETS2.

Ο ΕΣΠΕΝ ζητά επίσης να εξεταστεί η έντονα εμπροσθοβαρής αύξηση του Απαιτούμενου Εσόδου το 2027, η οποία ανέρχεται σε 20,9%, καθώς και να υπάρξει πληρέστερη τεκμηρίωση για την προτεινόμενη αύξηση του WACC από 8,38% σε 8,70%.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις προβλέψεις για την αύξηση της κατανάλωσης και των νέων συνδέσεων. Οι αποκλίσεις που ήδη καταγράφηκαν το 2025 μεταξύ σχεδιασμού και πραγματικών συνδέσεων δημιουργούν την ανάγκη επανεξέτασης των σχετικών παραδοχών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέας υποανάκτησης εσόδων και μεταφοράς του κόστους σε μελλοντικά τιμολόγια. Υπενθυμίζεται ότι η υποανάκτηση της προηγούμενης περιόδου επιβαρύνει ήδη το Απαιτούμενο Έσοδο 2027–2030 κατά περίπου €180 εκατ.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ζητά περαιτέρω αιτιολόγηση για την αύξηση της χρέωσης δυναμικότητας από 20% σε 30%, καθώς αυτή επιβαρύνει περισσότερο τους καταναλωτές ακόμη και σε περιόδους χαμηλής κατανάλωσης.

Τέλος, ο ΕΣΠΕΝ προτείνει το νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πύκνωση των υφιστάμενων δικτύων και στην αύξηση της διείσδυσης σε περιοχές που ήδη εξυπηρετούνται, αντί για νέες επεκτάσεις, ώστε οι υπάρχουσες υποδομές να αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα και να περιορίζεται η πίεση στα τιμολόγια διανομής. Βασικό ζητούμενο είναι ένα πλαίσιο που επιτρέπει την αναγκαία ανάπτυξη του δικτύου, χωρίς να υπονομεύει την οικονομική προσιτότητα και την ανταγωνιστικότητα του φυσικού αερίου για τους τελικούς καταναλωτές.

Διαβάστε την επιστολή: Τιμολόγια Διανομής Φυσικού Αερίου

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