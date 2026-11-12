ΑΑΔΕ: 24 ερωτήσεις – απαντήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης 2026–2027

Περισσότεροι από 350.000 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανση,ς οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση από τις πρώτες ώρες που άνοιξε η εφαρμογή myΘέρμανση στην πλατφόρμα myAADE.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων δημοσίευσε αναλυτικό οδηγό με απαντήσεις στις συνήθεις απορίες των δικαιούχων. Πέραν από τα γενικά κριτήρια και όρους, διευκρινίζονται κρίσιμες λεπτομέρειες όπως, για παράδειγμα, ότι τι ισχύει για όσους ζητούν επιδότηση ρεύματος αν δεν υπάρχει ενεργός σύνδεση ή αν γίνεται χρήση κοινού μετρητή, πώς ενεργοποιείται η αίτηση για ενοίκους πολυκατοικιών, τι ισχύει για αγορές πετρελαίου από πρατήρια ή άλλους προμηθευτές κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός της ΑΑΔΕ διευκρινίζει μετά άλλων τα εξής:

1. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για το επίδομα θέρμανσης;

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής «myΘέρμανση» στην ψηφιακή πύλη myAADE χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

2. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ για καταχώριση αποδείξεων αγοράς ειδών καυσίμων;

Αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

3. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης;

Μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2026.

4. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση χωρίς να έχω δηλώσει αριθμό λογαριασμού IBAN;

Όχι. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει δηλώσει στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της Α.Α.Δ.Ε. έναν αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης.

5. Το ΙΒΑΝ του λογαριασμού μου είναι ανενεργό. Πώς μπορώ να τον διορθώσω;

Ο αριθμός λογαριασμού IBAN πρέπει να είναι ενεργός και να δηλωθεί μέσω της πλατφόρμας myAADE. Αν πρέπει να διορθωθεί, στο myAADE επιλέγετε «ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» και συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Αφού συνδεθείτε, συμπληρώνετε στο πεδίο «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» τον νέο αριθμό λογαριασμού.

6. Ποιες αγορές καυσίμων θέρμανσης θα συμμετέχουν στο επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027;

Οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια, υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως και την 31η Μαρτίου 2027 και, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2026, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2026 έως και την 31η Μαρτίου 2027.

Προσοχή: κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

7. Για ποια είδη καυσίμων θέρμανσης πρέπει να καταχωρίσω αποδείξεις, μέσω της εφαρμογής ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ;

Για όλα τα είδη καυσίμων θέρμανσης, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας.

8. Μέχρι πότε έχω προθεσμία καταχώρισης αποδείξεων αγοράς λοιπών καυσίμων (εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας);

Για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από την 1η Οκτωβρίου 2026 (ή, ειδικά για τα καυσόξυλα και βιομάζα - πέλετ από την 1η Ιουνίου 2026) έως και την 31η Μαρτίου 2027, των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί μέχρι την 15η Απριλίου 2027, η προθεσμία καταχώρισης είναι έως και την 29η Απριλίου 2027.

Για το φυσικό αέριο και την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, η προθεσμία καταχώρισης είναι έως την 15η Ιουλίου 2027 για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως την 30ή Ιουνίου 2027.

9. Πότε θα καταβληθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης στον τραπεζικό λογαριασμό μου;

Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται ως προκαταβολή και σε επόμενες δόσεις.

Όσοι τους είχε καταβληθεί το επίδομα κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, λαμβάνουν μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2026, ως προκαταβολή, το 60% του συνολικού ποσού του επιδόματος που τους είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026. Για αιτούντα που δεν ήταν δικαιούχος πέρυσι, η προκαταβολή ορίζεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού που καθορίζεται διοικητικά στην απόφαση Α. 1230/2026 (Β’ 6569/30.10.2026).

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της προκαταβολής δεν δύναται να υπολείπεται των 80 ευρώ.

Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων καταβάλλεται έως και την 28η Μαΐου 2027 , για καταναλώσεις που θα γίνουν από την 1η Οκτωβρίου 2026 μέχρι και 31η Μαρτίου 2027. Υπολογίζεται, αφαιρούμενης της προκαταβολής, λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνει το 1/2 των τιμολογηθέντων αγορών της αντίστοιχης περιόδου, ούτε να υπολείπεται των 100 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό των υπόλοιπων δόσεων μετά την αφαίρεση της προκαταβολής είναι αρνητικό, τότε αυτό θεωρείται μηδενικό και δεν καταβάλλεται επιπλέον ποσό πέραν της προκαταβολής. Ειδικά για το φυσικό αέριο, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 30ή Ιουλίου 2027.

10. Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης;

Θα πρέπει να δώσετε στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος, για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς.

Τα σωστά στοιχεία, είναι εκείνα με τα οποία υποβάλατε ή θα υποβάλετε αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής, το οποίο εμφανίζεται στη λίστα με τις αιτήσεις σας όταν πατήσετε το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί σε εκείνον με του οποίου τους κωδικούς TAXISnet υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί:

α) είτε στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας εφόσον διαθέτει,

β) είτε στον ΑΦΜ του προσώπου με του οποίου τους κωδικούς TAXISnet δημιουργήθηκε και ενεργοποιήθηκε το προφίλ της πολυκατοικίας, και στον οποίο αντιστοιχεί η αίτηση.

Επιπλέον, το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος της μονοκατοικίας και, στην περίπτωση πολυκατοικίας, τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος που δηλώθηκε ως κοινόχρηστος στο προφίλ.

11. Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς όταν το είδος του καυσίμου θέρμανσης είναι κάποιο από τα λοιπά καύσιμα, εκτός πετρελαίου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας;

Θα πρέπει απλώς να καταχωρίσετε στην εφαρμογή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ τις αγορές σας.

Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι:

ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης,

το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο ΑΦΜ της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης και

η επωνυμία της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρούνται, επιπλέον των ανωτέρω:

ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή, εναλλακτικά, ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης),

ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας και

το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

12. Υπέβαλα αίτηση για το επίδομα θέρμανσης με τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς μου, αλλά τα παραστατικά αγοράς καυσίμων θέρμανσης αναγράφουν τον ΑΦΜ της συζύγου μου (ή το αντίστροφο). Θα υπάρξει πρόβλημα στη διασταύρωση των στοιχείων;

Θα υπάρξει πρόβλημα και δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων μόνο αν πρόκειται για παραστατικά που αφορούν αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

Για τα λοιπά είδη καυσίμων θέρμανσης η διασταύρωση θα ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα.

Στην περίπτωση προβλήματος, για να λυθεί και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει εγκαίρως να προβείτε σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (4 Δεκεμβρίου 2026), να κάνετε ανάκληση της αίτησής σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση ο/η σύζυγός σας, με τους δικούς του/της TAXISnet κωδικούς, ή

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να ζητήσετε από τον προμηθευτή σας (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει τον/της συζύγου σας.

13. Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλω έως και την 4η Δεκεμβρίου 2026 για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027;

Η εφαρμογή δεν έχει κάποιο όριο στο πλήθος των αιτήσεων που θα υποβάλετε. Ωστόσο για να υποβληθεί νέα αίτηση πρέπει πρώτα να έχει ανακληθεί η προηγούμενη ενεργή αίτηση.

Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν μόνο την κύρια κατοικία σας.

14. Κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 έχω προμηθευτεί περισσότερα του ενός είδη καυσίμων. Μπορώ να υποβάλλω πολλαπλές αιτήσεις, μία για κάθε είδος καυσίμου;

Όχι. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

15. Ως διαχειριστής πολυκατοικίας, απαιτείται να δημιουργήσω προφίλ πολυκατοικίας όταν η θέρμανση στην πολυκατοικία γίνεται με κάποιο από τα λοιπά είδη καυσίμων, εκτός πετρελαίου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας;

Όχι. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτήσεις όλων των δικαιούχων αρκεί να γίνουν ως σε μονοκατοικίες.

Η εφαρμογή δεν σας εμποδίζει να δημιουργήσετε προφίλ πολυκατοικίας, αλλά δεν απαιτείται, καθώς τα χιλιοστά θέρμανσης εμπεριέχονται στο ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο και θα καταχωριστεί από τον ίδιο τον δικαιούχο (όχι από τον διαχειριστή) μέσω της εφαρμογής ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ.

16. Ως διαχειριστής πολυκατοικίας στην οποία υπάρχει κοινός καυστήρας πετρελαίου θέρμανσης, τι πρέπει να κάνω όσον αφορά τα χιλιοστά θέρμανσης και τον ΑΦΜ πολυκατοικίας;

Σε περίπτωση κοινού καυστήρα πετρελαίου, ο διαχειριστής/εκπρόσωπος εισάγει:

α) τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και

β) τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης).

Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης, ώστε να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της. Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μία κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο. Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1.000 και να γίνει οριστική αποθήκευση του προφίλ της πολυκατοικίας, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της πολυκατοικίας για την υποβολή αιτήσεων. Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή ενδιάμεσα της περιόδου του επιδόματος θέρμανσης, δείτε τη ερώτηση 17.

Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που έχετε εισάγει στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης.

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ πολυκατοικίας στο προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ».

Προσοχή όμως: ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις που θα υποβάλουν οι ένοικοι θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή/εκπροσώπου.

17. Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;

Αν αλλάξει ο διαχειριστής πριν το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή.

Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής θα πρέπει να προχωρήσει σε οριστική αποθήκευση του προφίλ της πολυκατοικίας, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του για τις αιτήσεις των ενοίκων.

Προσοχή: αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά την 4η Δεκεμβρίου 2026 οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, ή αν έχουν εκδοθεί παραστατικά την τρέχουσα περίοδο στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, τότε θα πρέπει να δηλωθεί ο ΑΦΜ του νέου διαχειριστή στο προφίλ της πολυκατοικίας. Η δήλωση αυτή αφορά αποκλειστικά τη διασταύρωση των παραστατικών που θα εκδοθούν με τον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή για την τρέχουσα περίοδο (2026-2027). Για την επόμενη χρονιά θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή.

18. Είμαι διαχειριστής πολυκατοικίας, πώς μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κατανομή ενοίκων και συγκεκριμένα τα πεδία Επώνυμο και Όνομα ενοίκου;

Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων της πολυκατοικίας, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την πολυκατοικία κατά την τρέχουσα περίοδο.

Αν έχει γίνει όμως έστω και μία αίτηση την τρέχουσα περίοδο, αλλαγές είναι δυνατές μόνο για τα διαμερίσματα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση για επίδομα θέρμανσης.

Τα ονόματα είναι ενδεικτικά και δεν επηρεάζουν την αίτηση. Σε περίπτωση που στο προφίλ πολυκατοικίας εμφανίζονται τα ονόματα προηγούμενων ενοίκων, τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τον νέο ένοικο (αν αυτός επιθυμεί να υποβάλει αίτηση) σχετικά με τον αριθμό του διαμερίσματος που θα πρέπει να επιλέξει στο προφίλ της πολυκατοικίας, ακόμη αν εκεί αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου ενοίκου.

19. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» για τους διαχειριστές πολυκατοικιών;

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους TAXISnet.

Για νομικά πρόσωπα/εταιρείες διαχείρισης χρησιμοποιούνται οι προσωπικοί κωδικοί TAXISnet εξουσιοδοτημένου νόμιμου εκπροσώπου και στη συνέχεια επιλέγεται το Νομικό Πρόσωπο από την επιλογή «Επιλογή Δηλούντα».

20. Δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία ή δεν υπάρχει αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος (μετρητής) στην πολυκατοικία. Τι πρέπει να δηλωθεί;

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» τον ρόλο του διαχειριστή, ώστε να δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιου αριθμού παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής, ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.

21. Στην πολυκατοικία μας το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα. Πρέπει να τη δηλώσουμε ως πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας;

Θα κάνετε χωριστές αιτήσεις ο καθένας, σαν να ήταν κάτοικοι μονοκατοικίας, ενώ θα πρέπει να προμηθευτείτε το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

22. Είμαστε διπλοκατοικία και διαθέτουμε μία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορούμε να αιτηθούμε και οι δύο το επίδομα θέρμανσης για τον ηλεκτρισμό;

Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από περισσότερους από έναν δικαιούχους για το ίδιο χρονικό διάστημα.

23. Η εταιρεία φυσικού αερίου χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια προκειμένου να λάβω το επίδομα θέρμανσης;

Όχι.

24. Είμαι δικαιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Δικαιούμαι και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό;

Όχι, οι δικαιούχοι του ΚΟΤ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων εξαιρούνται. Ο ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει τα στοιχεία των δικαιούχων και εξαιρεί τους δικαιούχους του ΚΟΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521: