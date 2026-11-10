Η φινλανδική πατέντα για να ζεστάνεις το δωμάτιο με ρεσώ: είναι viral, αλλά λειτουργεί;

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην κοιτίδα του Ολυμπισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 15:44
Schneider Electric, NVIDIA και HPE Ανακοινώνουν Στρατηγική Συνεργασία για την Επιτάχυνση της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης στις Βιομηχανίες Διεργασιών
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/11/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Συστηματικές έρευνες για τις ρευματοκλοπές - Στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ και τα παράνομα σκραπατζίδικα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 15:12
Boυλή-Επιστημονική Υπηρεσία: Να εξαντλούνται όλα τα εναλλακτικά μέτρα πριν τη διακοπή ηλεκτροδότησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:49
Χάρης Δούκας: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα έργο με τεράστια σημασία που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:38
Κ. Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:05
Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων στην Καλαμάτα: Πρωτοβουλία των Δήμων για το δημογραφικό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 13:49
ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 12:58
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το GSI: Η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 12:19
ΑΠΕ και ενεργειακή ανεξαρτησία: το επίκεντρο οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές της Ελλάδας έως το 2030
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 12:13
Καταβολή Ειδικού Τέλους ΑΠΕ (ΕΤΑ) για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 11:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα - Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 11:16
Μοτορ Όιλ: Την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2026 η ανακοίνωση των Οικονομικών αποτελεσμάτων του 3 τριμήνου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 10:30
Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα οι ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/11/2026 - 10:15
Πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 119 MW της METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Nala Renewables
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 09:34
Τροπολογία βουλευτών ΠΑΣΟΚ: Σύσταση προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 09:29
Ν. Παπαθανάσης: Εγκρίθηκαν επενδύσεις ύψους 135,4 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων εγκαταστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 08:49
EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Δέκατη (10η ) Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 08:45
Ξεκίνησε η COP31: Τι περιμένουμε από τη φετινή Διάσκεψη για το Κλίμα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/11/2026 - 08:33
Γιάννης Τριήρης: Ο «φερετζές» των Γάλλων και η διπλωματική συνθηκολόγηση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/11/2026 - 08:24
Πρεμιέρα για το επίδομα θέρμανσης- Ποιοι δικαιούνται έως 1.560 ευρώ και πότε θα πληρωθούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 08:22
Εμπορία καυσίμων: Η συρρίκνωση των πρατηρίων και οι νέες πιέσεις από το ETS2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/11/2026 - 08:19
Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος, οι προδιαγραφές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 06:49
Το συχνό λάθος στην τοποθέτηση ανακλαστικών πάνελ στα καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 06:49
Η φινλανδική πατέντα για να ζεστάνεις το δωμάτιο με ρεσώ: είναι viral, αλλά λειτουργεί;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 06:49
Σδούκου για το καλώδιο: Η Ελλάδα αδειοδότησε το έργο, η ρηματική διακοίνωση ήταν τυπική ενημέρωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/11/2026 - 16:15
Ξεκινά το έργο της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/11/2026 - 16:13
Προκαταρκτική διερεύνηση για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμικού σταθμού στη νήσο Γαύδο ισχύος 130kW
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/11/2026 - 16:04
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/11/2026 - 16:03
Χάρης Χρηστίδης(BayWa r.e.): «Φωτοβολταϊκά: Champions League. Αποθήκευση: ακόμη στις ακαδημίες»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/11/2026 - 16:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η φινλανδική πατέντα για να ζεστάνεις το δωμάτιο με ρεσώ: είναι viral, αλλά λειτουργεί;

Η φινλανδική πατέντα για να ζεστάνεις το δωμάτιο με ρεσώ: είναι viral, αλλά λειτουργεί;
Pexels
Newsroom
Τρίτη, 10/11/2026 - 06:49
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η ραγδαία αύξηση του κόστους θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες ωθεί συχνά τους καταναλωτές στην αναζήτηση εναλλακτικών, οικονομικών τρόπων κάλυψης των αναγκών τους. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς τάσεις του διαδικτύου ξεχωρίζει μια αυτοσχέδια πατέντα που μας έρχεται από τη Φινλανδία.

Όταν ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος εκτοξεύεται, η ιδέα να τοποθετήσετε μερικά κεράκια ρεσώ κάτω από μια αναποδογυρισμένη γλάστρα από τερακότα φαίνεται ως μια εξαιρετικά οικονομική λύση.

Συγκεντρώνετε τα κεριά, ισορροπείτε τη γλάστρα από πάνω και περιμένετε να ζεσταθεί το δωμάτιο. Το πήλινο σκεύος πράγματι αλλάζει κάτι στη ροή της θερμότητας, όχι όμως αυτό που μπορεί να περιμένατε.

Τι συμβαίνει κάτω από τη γλάστρα

Χωρίς τη γλάστρα, ο θερμός αέρας που παράγουν οι φλόγες ανεβαίνει απευθείας προς την οροφή. Με την πήλινη γλάστρα τοποθετημένη πάνω από τα ρεσώ, ένα μέρος αυτού του αέρα εγκλωβίζεται. Το κεραμικό υλικό θερμαίνεται και στη συνέχεια ακτινοβολεί τη θερμότητα.

Αυτός είναι και ο λόγος που, αν καθίσετε πολύ κοντά, μπορεί να νιώσετε μια ελαφριά ζέστη στα χέρια ή τα γόνατά σας. Η φυσικός Joan Vaccaro εξηγεί ότι κάποιος σε κοντινή απόσταση αισθάνεται αυτή την ακτινοβολούμενη θερμότητα, ωστόσο η γλάστρα δεν αυξάνει στο ελάχιστο τη συνολική θερμική ισχύ που παράγει το κερί.

Αυτό που αλλάζει το πήλινο δοχείο είναι ο χρόνος και η κατεύθυνση: αποθηκεύει ένα μικρό ποσό θερμότητας και το απελευθερώνει σταδιακά καθώς κρυώνει. Σε ένα κλειστό δωμάτιο, η συνολική ενέργεια του κεριού καταλήγει ως θερμότητα στο χώρο, με ή χωρίς τη γλάστρα.

Τέσσερα ρεσώ ή ένα αερόθερμο;

Πόση θερμότητα όμως παράγεται πραγματικά; Σύμφωνα με υπολογισμούς του Εθνικού Εργαστηρίου Φυσικής της Βρετανίας, ένα ρεσώ αποδίδει περίπου 36 Watts. Τέσσερα ρεσώ μαζί αποδίδουν μόλις 144 Watts, την ώρα που ένα τυπικό αερόθερμο καταναλώνει 1.500 Watts. Η σύγκριση είναι καταλυτική.

Ο αέρας πάνω από τη γλάστρα ζεσταίνεται ελάχιστα, αλλά αναμιγνύεται συνεχώς με τον ψυχρότερο αέρα του χώρου και διαφεύγει από τοίχους και παράθυρα. Το αποτέλεσμα είναι απλώς μια μικρή γωνιά θαλπωρής, όχι ένας ζεστός χώρος.

Οι κίνδυνοι πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη πατέντα ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Μια ζεστή, ασταθής γλάστρα πάνω από ακάλυπτες φλόγες μπορεί εύκολα να ανατραπεί. Επιπλέον, τα ρεσώ που τοποθετούνται πολύ κοντά το ένα στο άλλο ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνη ανάφλεξη του συγκεντρωμένου λιωμένου κεριού.

Αν μείνετε χωρίς ρεύμα και θέρμανση, η ασφαλέστερη επιλογή είναι η σωστή ένδυση, η χρήση φακών αντί για κεριά και, αν χρειαστεί, η επικοινωνία με τεχνικό ή την εταιρεία παροχής ενέργειας.

Πηγή: The Coolist

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2026 - 06:49
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Deloitte “Future of Infrastructure Survey 2026”: Οι υποδομές περνούν στην εποχή των διασυνδεδεμένων συστημάτων
Deloitte “Future of Infrastructure Survey 2026”: Οι υποδομές περνούν στην εποχή των διασυνδεδεμένων συστημάτων 09 Νοεμβρίου 2026
Το συχνό λάθος στην τοποθέτηση ανακλαστικών πάνελ στα καλοριφέρ 10 Νοεμβρίου 2026
Το συχνό λάθος στην τοποθέτηση ανακλαστικών πάνελ στα καλοριφέρ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το συχνό λάθος στην τοποθέτηση ανακλαστικών πάνελ στα καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το συχνό λάθος στην τοποθέτηση ανακλαστικών πάνελ στα καλοριφέρ

Το απλό κόλπο με το αεροπλάστ που προστατεύει από το κρύο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το απλό κόλπο με το αεροπλάστ που προστατεύει από το κρύο

Τέλος στο χαμένο ρεύμα: Η καινοτομία που φιλοδοξεί να αλλάξει για πάντα τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τέλος στο χαμένο ρεύμα: Η καινοτομία που φιλοδοξεί να αλλάξει για πάντα τα φωτοβολταϊκά 

Τα κρυφά ρίσκα της θέρμανσης: Γιατί τα αερόθερμα και οι σόμπες απαιτούν προσοχή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα κρυφά ρίσκα της θέρμανσης: Γιατί τα αερόθερμα και οι σόμπες απαιτούν προσοχή

Θερμοσίφωνας αντλίας θερμότητας: Γιατί η θερμοκρασία του νερού μετράει περισσότερο από τον καιρό
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Θερμοσίφωνας αντλίας θερμότητας: Γιατί η θερμοκρασία του νερού μετράει περισσότερο από τον καιρό

Πώς θα ζεστάνετε το υπνοδωμάτιο χωρίς κεντρική θέρμανση και έξτρα έξοδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα ζεστάνετε το υπνοδωμάτιο χωρίς κεντρική θέρμανση και έξτρα έξοδα