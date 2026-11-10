Η φινλανδική πατέντα για να ζεστάνεις το δωμάτιο με ρεσώ: είναι viral, αλλά λειτουργεί;

Η ραγδαία αύξηση του κόστους θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες ωθεί συχνά τους καταναλωτές στην αναζήτηση εναλλακτικών, οικονομικών τρόπων κάλυψης των αναγκών τους. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς τάσεις του διαδικτύου ξεχωρίζει μια αυτοσχέδια πατέντα που μας έρχεται από τη Φινλανδία.

Όταν ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος εκτοξεύεται, η ιδέα να τοποθετήσετε μερικά κεράκια ρεσώ κάτω από μια αναποδογυρισμένη γλάστρα από τερακότα φαίνεται ως μια εξαιρετικά οικονομική λύση.

Συγκεντρώνετε τα κεριά, ισορροπείτε τη γλάστρα από πάνω και περιμένετε να ζεσταθεί το δωμάτιο. Το πήλινο σκεύος πράγματι αλλάζει κάτι στη ροή της θερμότητας, όχι όμως αυτό που μπορεί να περιμένατε.

Τι συμβαίνει κάτω από τη γλάστρα

Χωρίς τη γλάστρα, ο θερμός αέρας που παράγουν οι φλόγες ανεβαίνει απευθείας προς την οροφή. Με την πήλινη γλάστρα τοποθετημένη πάνω από τα ρεσώ, ένα μέρος αυτού του αέρα εγκλωβίζεται. Το κεραμικό υλικό θερμαίνεται και στη συνέχεια ακτινοβολεί τη θερμότητα.

Αυτός είναι και ο λόγος που, αν καθίσετε πολύ κοντά, μπορεί να νιώσετε μια ελαφριά ζέστη στα χέρια ή τα γόνατά σας. Η φυσικός Joan Vaccaro εξηγεί ότι κάποιος σε κοντινή απόσταση αισθάνεται αυτή την ακτινοβολούμενη θερμότητα, ωστόσο η γλάστρα δεν αυξάνει στο ελάχιστο τη συνολική θερμική ισχύ που παράγει το κερί.

Αυτό που αλλάζει το πήλινο δοχείο είναι ο χρόνος και η κατεύθυνση: αποθηκεύει ένα μικρό ποσό θερμότητας και το απελευθερώνει σταδιακά καθώς κρυώνει. Σε ένα κλειστό δωμάτιο, η συνολική ενέργεια του κεριού καταλήγει ως θερμότητα στο χώρο, με ή χωρίς τη γλάστρα.

Τέσσερα ρεσώ ή ένα αερόθερμο;

Πόση θερμότητα όμως παράγεται πραγματικά; Σύμφωνα με υπολογισμούς του Εθνικού Εργαστηρίου Φυσικής της Βρετανίας, ένα ρεσώ αποδίδει περίπου 36 Watts. Τέσσερα ρεσώ μαζί αποδίδουν μόλις 144 Watts, την ώρα που ένα τυπικό αερόθερμο καταναλώνει 1.500 Watts. Η σύγκριση είναι καταλυτική.

Ο αέρας πάνω από τη γλάστρα ζεσταίνεται ελάχιστα, αλλά αναμιγνύεται συνεχώς με τον ψυχρότερο αέρα του χώρου και διαφεύγει από τοίχους και παράθυρα. Το αποτέλεσμα είναι απλώς μια μικρή γωνιά θαλπωρής, όχι ένας ζεστός χώρος.

Οι κίνδυνοι πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη πατέντα ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Μια ζεστή, ασταθής γλάστρα πάνω από ακάλυπτες φλόγες μπορεί εύκολα να ανατραπεί. Επιπλέον, τα ρεσώ που τοποθετούνται πολύ κοντά το ένα στο άλλο ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνη ανάφλεξη του συγκεντρωμένου λιωμένου κεριού.

Αν μείνετε χωρίς ρεύμα και θέρμανση, η ασφαλέστερη επιλογή είναι η σωστή ένδυση, η χρήση φακών αντί για κεριά και, αν χρειαστεί, η επικοινωνία με τεχνικό ή την εταιρεία παροχής ενέργειας.

Πηγή: The Coolist