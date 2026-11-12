ΠΑΣΟΚ: Εξασφαλίσαμε πακέτο 33,5 δισ. ευρώ για την Ενέργεια – Μειώσεις στις τιμές ηλεκτρισμού

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Πέμπτη, 12/11/2026 - 11:13
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Με διευρυμένη πλειοψηφία εγκρίθηκε η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF) της ερχόμενης προγραμματικής περιόδου 2028-2034.

Εισηγητής εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) για τον Ενεργειακό Πυλώνα (CEF-E) του προγράμματος ήταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Αντιπρόεδρος του S&D, Γ. Μανιάτης.

Στο σχέδιο Κανονισμού που εγκρίθηκε με 101 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 17 αποχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προβλέπεται υπερπενταπλασιασμός των διαθέσιμων κονδυλίων σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, που φθάνουν στο ύψος των 33,5 δισ. ευρώ για την Ενέργεια.

Το πρόγραμμα αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη στρατηγικών ενεργειακών υποδομών και την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων, υψηλών τιμών ενέργειας και κατ’ επέκταση έντονων πιέσεων στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών, ιδίως των ευάλωτων, το πρόγραμμα συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την άρση της ενεργειακής απομόνωσης και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για πολίτες και επιχειρήσεις.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής με στοχευμένες παρεμβάσεις εξασφάλισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του Ενεργειακού Πυλώνα να συνεχίσει θα κατευθύνεται, σε στρατηγικές διασυνοριακές υποδομές, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αναβαθμίσεις δικτύων και έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας είναι η ενσωμάτωση ειδικών προβλέψεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής απομόνωσης των νησιωτικών και περιφερειακών περιοχών της ΕΕ, καθώς και η δυνατότητα χρηματοδότησης εσωτερικών ενεργειακών υποδομών που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της διασυνοριακής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, με παρέμβαση του Γ. Μανιάτη, εξασφαλίστηκε η δυνατότητα πρόσθετης ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης έως και 10% για κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που συμβάλλουν στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης, στην αποθήκευση ενέργειας και στην προστασία των στρατηγικών συμφερόντων της Ένωσης, μια πρόβλεψη ιδιαίτερης σημασίας για έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ανάμεσα στα ελληνικά έργα, που έχουν χρηματοδοτηθεί, στο παρελθόν, από τα προηγούμενα CEF, είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο GSI, η οποία εξασφάλισε πάνω από 657 εκατ. €, η αντλησιοταμίευση της Αμφιλοχίας και το FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Ο Γ. Μανιάτης δήλωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας:

«Με τη σημερινή έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου για το νέο CEF, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την ενεργειακή αυτονομία, τον εξηλεκτρισμό με χαμηλές τιμές και την ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Πετύχαμε να διατηρήσουμε στο επίκεντρο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, την ενίσχυση των δικτύων και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα, με τη στρατηγική γεωγραφική της θέση και το τεράστιο δυναμικό της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με το σημερινό αποτέλεσμα, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Αυξάνοντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και στρέφοντας τις προτεραιότητες του CEF σε ενεργειακούς τομείς, όπου η Ελλάδα σχεδιάζει να πρωταγωνιστήσει, πρακτικά ενισχύουμε τις προϋποθέσεις υλοποίησης έργων ελληνικού ενδιαφέροντος και βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους Έλληνες καταναλωτές ενέργειας».

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