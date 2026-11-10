Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων στην Καλαμάτα: Πρωτοβουλία των Δήμων για το δημογραφικό

Στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.), με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων-μελών, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Κεντρική θέση στις εργασίες της Συνέλευσης είχε το δημογραφικό, το οποίο αναδείχθηκε ως μείζον ζήτημα για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. του Δικτύου, Ιωάννη Κωνσταντάτου, για την ανάληψη συντονισμένης πρωτοβουλίας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών θέσεων και συγκεκριμένων προτάσεων προς την Πολιτεία.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η συγκέντρωση προτάσεων από τους Δήμους Μέλη, η σύνταξη κοινού κειμένου θέσεων της Αυτοδιοίκησης και η επιδίωξη συνάντησης με τον Πρωθυπουργό.

Μεταξύ των αρχικών προτάσεων που αναδείχθηκαν περιλαμβάνονται, η αναζωογόνηση των μικρών οικισμών, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η παροχή κινήτρων για την εγκατάσταση και παραμονή πληθυσμού στην ύπαιθρο, καθώς και η διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών με βάση τα ιδιαίτερα δημογραφικά, γεωγραφικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε Δήμου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, στην ανάγκη θεσμοθέτησης ανταποδοτικών πόρων για τους Δήμους που υποδέχονται μεγάλες επενδύσεις και υποδομές. Στόχος είναι μέρος του οικονομικού οφέλους που παράγεται από τις επενδύσεις να επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση των έργων και των υποδομών που απαιτούνται για την εξυπηρέτησή τους.

Στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης, αποφασίστηκε η προώθηση κοινών σχεδίων ετοιμότητας για ομάδες Δήμων με παρόμοια γεωγραφικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, η ενίσχυση της εκπαίδευσης των στελεχών Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντών, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλίας προς το Πράσινο Ταμείο για την επαναπροκήρυξη χρηματοδοτικής πρόσκλησης σχετικά με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών πυροπροστασίας σε περιοχές μίξης δασών και οικισμών.

Παράλληλα, ως βασική προτεραιότητα αναδείχθηκε η ενίσχυση της τεχνικής υποστήριξης των μικρών, ορεινών και νησιωτικών Δήμων, με την ανάπτυξη εργαλείων που θα ενδυναμώνουν τη διοικητική και τεχνική τους επάρκεια σε όλα τα στάδια υλοποίησης αναπτυξιακών έργων, από τον σχεδιασμό και την ωρίμανση έως την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την υλοποίηση.

Σημαντική εξέλιξη για τη διεύρυνση του Δικτύου αποτελεί η ένταξη 20 νέων Δήμων, ενώ παράλληλα εκδηλώνεται ενδιαφέρον συμμετοχής από Δήμους της Κύπρου, με πρώτη την περίπτωση του Δήμου Λάρνακας. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διερεύνηση της δυνατότητας εξέλιξης του Ελ.Δ.Α.Π. σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), με προοπτική τη διεύρυνση της συμμετοχής Δήμων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός δράσεων του Δικτύου για το προηγούμενο έτος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου Ανθεκτικότητας και Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ, του οποίου η υλοποίηση ξεκινά με ιδιωτική χορηγία, στη θεσμική συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην υποστήριξη των Δήμων για την εκπόνηση Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας, καθώς και στον συντονισμό του Ελληνικού Κόμβου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (Adaptation Hubs).

Στο πλαίσιο των εργασιών εγκρίθηκαν, επίσης, ο οικονομικός απολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις του 2025, ενώ δρομολογήθηκε η κατάρτιση νέου τριετούς Σχεδίου Δράσης, με ορίζοντα το 2030, μέσα από διαδικασία διαβούλευσης με τους Δήμους-Μέλη.

Η Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε τη βούληση των Δήμων για ενίσχυση της συνεργασίας και ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Το Ελ.Δ.Α.Π. συνεχίζει να αποτελεί ένα σταθερό πεδίο συντονισμού, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ουσιαστικής υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Η επόμενη Γενική Συνέλευση του Ελ.Δ.Α.Π. προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2027 στην Κω.