Ελ.Δ.Α.Π.: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διημερίδα στα Μέγαρα για τη μεγάλη πυρκαγιά του 2026

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των δασικών υπηρεσιών, της επιστημονικής κοινότητας, των εθελοντικών οργανώσεων και των παραγωγικών φορέων ολοκληρώθηκε στις 19 και 20 Οκτωβρίου στα Μέγαρα η διήμερη δράση ανταλλαγής εμπειρίας (Twinning Activity) «Η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική το καλοκαίρι του 2026: διδάγματα, προκλήσεις και επόμενα βήματα», που διοργάνωσαν το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) και ο Δήμος Μεγαρέων, στο πλαίσιο του έργου «Adaptation Hubs».

Η συνάντηση αποτέλεσε μια συντονισμένη αποτίμηση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στη νότια Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές, αδυναμίες και προτεραιότητες για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της συνεργασίας και της πρόληψης.

Αναγνωρίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες η σημασία της συστηματικής αποτίμησης των μεγάλων συμβάντων, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε η επιχειρησιακή εμπειρία και η επιστημονική γνώση να μετατρέπονται σε καλύτερο σχεδιασμό, αποτελεσματικότερη πρόληψη και ουσιαστική ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Από την πρόληψη έως την αποκατάσταση

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα πρόληψης στα δασικά οικοσυστήματα, η αξιοποίηση της γνώσης από προηγούμενες πυρκαγιές, η ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και η συνεργασία μεταξύ Δήμων που αντιμετωπίζουν κοινούς κινδύνους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καλύτερο συντονισμό και την επικοινωνία στο πεδίο, καθώς και στην εκπαίδευση και επιχειρησιακή υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων.

Τη δεύτερη ημέρα, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τις πληγείσες περιοχές και ενημερώθηκαν για τα έργα αποκατάστασης. Η έγκαιρη υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, η προστασία της φυσικής αναγέννησης των οικοσυστημάτων και η αποτροπή νέων πυρκαγιών αναδείχθηκαν σε βασικές προτεραιότητες.

Τα συμπεράσματα οδηγός για τις επόμενες δράσεις

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού έργου Adaptation Hubs (National Adaptation Hubs), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon Europe» και εντάσσεται στην Αποστολή της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Το Ελ.Δ.Α.Π. συμμετέχει ως εταίρος, συντονίζοντας τον ελληνικό Κόμβο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Adaptation Hub Greece).

Τα συμπεράσματα θα κοινοποιηθούν στους Ευρωπαίους εταίρους του έργου και θα αξιοποιηθούν περαιτέρω τόσο στο Φόρουμ Ανθεκτικότητας του Ελ.Δ.Α.Π., στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2026, όσο και στην δεύτερη δράση ανταλλαγής εμπειρίας που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2027 με τη συμμετοχή εκπροσώπων άλλων χωρών.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Παναγιώτης Μαργέτης, έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Για πρώτη φορά πραγματοποιείται μια τόσο συντονισμένη αποτίμηση ενός σημαντικού συμβάντος, με τη συμμετοχή όλων των βασικών εμπλεκόμενων φορέων και τη συνδυαστική αξιοποίηση επιχειρησιακής εμπειρίας και επιστημονικής γνώσης. Αυτή η πρακτική πρέπει να καθιερωθεί, ώστε τα συμπεράσματα να μην παραμένουν μεμονωμένες καταγραφές, αλλά να συνεκτιμώνται με τις αντίστοιχες αποτιμήσεις που πραγματοποιούν άλλοι φορείς και να αξιοποιούνται για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της συνεργασίας και της πρόληψης. Γιατί κάθε μεγάλη καταστροφή πρέπει να γίνεται αφετηρία για πιο αποτελεσματική δράση απέναντι στους κινδύνους του μέλλοντος».

Ο Πρόεδρος του Ελ.Δ.Α.Π. και Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, κ.Γιάννης Κωνσταντάτος, δήλωσε:

«Η διημερίδα επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της μεγάλης πυρκαγιάς και στην αποτίμηση της διαχείρισής της. Καταγράφηκαν όσα συνέβησαν κατά το πενθήμερο του συμβάντος, οι τομείς στους οποίους υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης, καθώς και οι καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συζητήσεις στο Δημαρχείο Μεγάρων την πρώτη ημέρα και από την επίσκεψη στο πεδίο τη δεύτερη θα συγκεντρωθούν από το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων και θα μεταφερθούν στους Ευρωπαίους εταίρους του Κόμβου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Ευελπιστούμε ότι η ανταλλαγή εμπειριών και η κοινή αξιολόγηση θα οδηγήσουν σε ουσιαστικά συμπεράσματα, τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητάς μας απέναντι σε αντίστοιχα συμβάντα στο μέλλον».

Στη δράση συμμετείχαν μεταξύ άλλων:

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών, ΥΠΕΝ, ο κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ, και ο κ. Αθανάσιος Ρέππας, Επιθεωρητής Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής.

Από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Πύραρχος Δ. Καϊάφας, Διοικητής Π.Υ. Μεγάρων, εκπρόσωπος Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια.

Από την Περιφέρεια Αττικής, ο κ. Κλεάνθης Βαρελάς, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ν. Χαρδαλιά, η κ. Αθανασία Παπασπύρου, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, και ο κ. Ελευθέριος Κοσμόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικών Υποδομών και Δικτύων.

Στη συζήτηση συνέβαλαν: η κ. Σταμάτα Τριαντακωνσταντή, Δασάρχης Μεγάρων, ο κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Δασάρχης Αιγάλεω, ο κ. Δημήτρης Βόρδος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων, ο κ. Κώστας Κολλιαλής, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας και Πολιτικής Άμυνας Δήμου Μεγαρέων, ο κ. Σπυρίδων Κουντεμάνης, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Μεγαρέων, ο κ. Μιχαήλ Κανάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων και ο Σπύρος Ράπτης, Αντιδήμαρχος Αγ. Θεοδώρων, ο κ. Ευάγγελος Ζήσης, Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Βασίλης Κρητικός Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης και Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου Δ.Σ. Ελ.Δ.Α.Π., ο κ. Σταύρος Σαλαγιάννης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας-Πυρόσβεσης, εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων του Δήμου Μεγαρέων και εκπρόσωποι της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας-Πυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, και ο κ. Ηλίας Μουσταΐρας, Πρόεδρος Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής, καθώς και τα στελέχη του Ελ.Δ.Α.Π. κ. Γιάννης Σκουμπούρης Τεχνικός Διευθυντής και κ. Χρύσα Κοντάκη Δ/ντρια Ανάπτυξης.

Με τις επιστημονικές τοποθετήσεις και προτάσεις του συνέβαλαν οι: Σπύρος Νικολάου, Δασολόγος, Δήμος Μεγαρέων, η κ. Ελένη Κατσιρώδη, Δασολόγος, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), ο κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ, ο κ. Αντώνης Ελευθερίου, Ωκεανογράφος, Μηχανικός Υδάτινων Πόρων – Ελληνικός Εθνικός Κόμβος Nature-Based Solutions, και η κ. Μαίρη Ατζέμη, Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και διαχείρισης πόρων.