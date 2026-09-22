Δεν φταίει ο φούρνος σου: Αυτή η συσκευή εκτοξεύει κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Αν νομίζετε ότι ο ηλεκτρικός φούρνος είναι ο κύριος υπεύθυνος για τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος, ξανασκεφτείτε το.

Σε μια εποχή που η διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης αποτελεί προτεραιότητα για κάθε νοικοκυριό, το να γνωρίζεις ποιες συσκευές καταναλώνουν τη περισσότερη ενέργεια είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Οι «πρωταθλητές» της κατανάλωσης

Οι συσκευές ψύξης βρίσκονται στην πρώτη θέση της ενεργειακής δαπάνης, καθώς λειτουργούν αδιάλειπτα.

Το ψυγείο αντιπροσωπεύει σχεδόν το 25% της ετήσιας κατανάλωσης ρεύματος ενός σπιτιού, απαιτώντας από 200 έως 500 kWh ετησίως.

Ο καταψύκτης ακολουθεί από κοντά (100–500 kWh/έτος). Μάλιστα, μόλις 3 χιλιοστά πάγου στα τοιχώματά του μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση κατά 30%.

Θέρμανση και φροντίδα ρούχων

Αμέσως μετά ακολουθούν οι συσκευές θέρμανσης και πλύσης:

Θερμαντικά σώματα (αερόθερμα/θερμοπομποί): Αγγίζουν κατά μέσο όρο τις 3.800 kWh ετησίως.

Αγγίζουν κατά μέσο όρο τις 3.800 kWh ετησίως. Στεγνωτήριο ρούχων: Καταναλώνει περίπου 350 kWh το χρόνο.

Καταναλώνει περίπου 350 kWh το χρόνο. Πλυντήριο πιάτων ρούχων: Καταναλώνουν 240 kWh και 191 kWh ετησίως αντίστοιχα.

Μικροσυσκευές και καθημερινές συνήθειες

Ακόμη και μικρότερες συσκευές, όπως ο βραστήρας, η καφετιέρα και η ηλεκτρική σκούπα, επιβαρύνουν αθροιστικά τον λογαριασμό λόγω της συχνής τους χρήσης. Παράλληλα, οι παλαιές συσκευές χαμηλής ενεργειακής κλάσης επιτείνουν το πρόβλημα.

Πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης

Για τη μείωση του κόστους, οι ειδικοί συνιστούν την επιλογή συσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης, την τακτική απόψυξη του καταψύκτη, τη χρήση των προγραμμάτων "Eco" στα πλυντήρια και την πλήρη απενεργοποίηση των συσκευών από την πρίζα (αποφυγή λειτουργίας αναμονής).

Πηγή: futura-sciences.com