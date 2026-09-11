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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 10% παρουσίασε τον Ιούλιο ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 10% παρουσίασε τον Ιούλιο ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 14:44
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Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2026, παρουσίασε αύξηση 4,4% έναντι αύξησης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 10,0% έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2026, παρουσίασε αύξηση 4,4% έναντι αύξησης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 10,0%, τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 16,5%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,5%

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,4%, τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,2%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,5%

Η χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ

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