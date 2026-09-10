ΕΥΔΑΠ: Από τη ΔΕΘ ξεκίνησε η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή»

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Πέμπτη, 10/09/2026 - 15:53
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Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή: Τα παιδιά σώζουν το νερό», με μια ειδική δράση στο περίπτερο της ΕΥΔΑΠ, στην οποία συμμετείχαν παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS Θεσσαλονίκης, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου.

Τα παιδιά αποτέλεσαν τους πρώτους «κοινωνούς» της πρωτοβουλίας, συμμετέχοντας σε ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία και την υπεύθυνη χρήση του νερού. Μέσα από ερωτήσεις και βιωματικές δραστηριότητες γύρω από τη λειψυδρία, την εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση του νερού, γνώρισαν με έναν άμεσο και ευχάριστο τρόπο τη σημασία της προστασίας του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου επισήμανε: «Σήμερα ξεκίνησε επίσημα, από το περίπτερο της ΕΥΔΑΠ στη ΔΕΘ, ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός “Η Μεγάλη Μπλε Αποστολή: Τα παιδιά σώζουν το νερό”, μια κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της ΕΥΔΑΠ.
Το νερό είναι ένας από τους πολυτιμότερους φυσικούς μας πόρους, ένα δημόσιο αγαθό που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Η λειψυδρία δεν είναι πλέον μια πρόκληση του μέλλοντος. Είναι μια πραγματικότητα που απαιτεί αποφάσεις σήμερα. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η αδράνεια δεν είναι επιλογή. Γι’ αυτό προχωρούμε σε μια νέα εθνική πολιτική για το νερό, με ενιαίο σχεδιασμό, έργα, επενδύσεις και νέες τεχνολογίες. Περνάμε από την αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πρόληψη και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε η χώρα μας να έχει επάρκεια και ασφάλεια νερού για τις επόμενες γενιές. Όμως, καμία μεταρρύθμιση και κανένα έργο δεν αρκεί χωρίς αλλαγή νοοτροπίας. Και αυτή η αλλαγή ξεκινά από τη νέα γενιά. Γιατί το νερό δεν το κληρονομούμε από τους γονείς μας. Το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Γι’ αυτό θέλουμε τα παιδιά να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία του. Καλούμε μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολεία από όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, που ξεκινά σήμερα από τη Θεσσαλονίκη και ταξιδεύει σε κάθε σχολείο, σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας».

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης ανέφερε: «Το νερό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους και η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας. Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση και η λειψυδρία δημιουργούν νέες και σύνθετες προκλήσεις, ο ρόλος της ΕΥΔΑΠ δεν περιορίζεται στην ασφαλή, αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας παροχή νερού. Επεκτείνεται στη μακροπρόθεσμη προστασία των υδάτινων πόρων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας και υπεύθυνης διαχείρισης του νερού, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της προς όφελος της κοινωνίας. Η “Μεγάλη Μπλε Αποστολή” αφορά τα σχολεία όλης της Ελλάδας και ξεκινά από τα παιδιά, γιατί πιστεύουμε ότι η ουσιαστική αλλαγή αρχίζει από τη γνώση και μπορεί, μέσα από τη νέα γενιά, να φτάσει σε κάθε οικογένεια και σε ολόκληρη την κοινωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποστήριξή τους σε αυτή την πρωτοβουλία».

Η δράση στη ΔΕΘ σηματοδότησε συμβολικά την έναρξη του πανελλήνιου σχολικού διαγωνισμού «Η Μεγάλη Μπλε Αποστολή: Τα παιδιά σώζουν το νερό», ο οποίος θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2026–2027 από την ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού σε όλη τη χώρα και έχει στόχο να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με το νερό, τη λειψυδρία, τη συνεργασία και την ένωση δυνάμεων για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, οι μαθητές θα κληθούν να συνεργαστούν και να αναζητήσουν πρακτικές λύσεις για την προστασία και την εξοικονόμηση του νερού, μετατρέποντας τη γνώση σε δράση μέσα στη σχολική κοινότητα.

Στόχος είναι τα παιδιά να λειτουργήσουν ως φορείς περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καλλιεργώντας από μικρή ηλικία μια νέα κουλτούρα ομαδικότητας, υπεύθυνης χρήσης και σεβασμού στο νερό. Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση και τα φαινόμενα λειψυδρίας επηρεάζουν ολοένα και περισσότερες περιοχές της χώρας, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αδράνεια, γι’ αυτό και η ενημέρωση με την ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των υδάτινων πόρων.

Δείτε εδώ πληροφορίες για τον διαγωνισμό.

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