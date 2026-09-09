Πέντε σημάδια ότι ο φορτιστής του laptop δεν είναι πλέον ασφαλής για χρήση

Παρότι μια πιθανή βλάβη στο μετασχηματιστή ή στο καλώδιο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, ο φορτιστής του laptop συχνά παραμελείται.

Ο μετασχηματιστής και το καλώδιο φόρτισης του laptop αποτελούν τα πλέον ευάλωτα τμήματα του κυκλώματος τροφοδοσίας. Παρά τη διαρκή καταπόνησή τους, η συντήρησή τους συχνά αγνοείται, αυξάνοντας τις πιθανότητες βραχυκυκλώματος ή υπερθέρμανσης.

Δείτε τα πέντε βασικά σημάδια που δείχνουν ότι ο φορτιστής σας χρειάζεται άμεση αντικατάσταση.

1. Ορατές φθορές και εσωτερικές βλάβες

Η εξωτερική φθορά είναι η πιο προφανής ένδειξη επικινδυνότητας. Γυμνά ή τσακισμένα καλώδια, ραγισμένο πλαστικό περίβλημα και στραβωμένες ακίδες αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εξίσου επικίνδυνες, ωστόσο, είναι και οι εσωτερικές βλάβες από πτώσεις ή έκθεση σε υγρασία, οι οποίες δεν είναι ορατές με το μάτι αλλά μπορούν να βραχυκυκλώσουν τη συσκευή.

2. Περίεργοι θόρυβοι και οσμή καμένου

Ενώ ένας ελαφρύς βόμβος κατά τη μετατροπή της τάσης θεωρείται φυσιολογικός, οι έντονοι τριγμοί, το «τσιτσιρισμα» ή η μυρωδιά καμένου πλαστικού σημαίνουν κόκκινο συναγερμό. Τα φαινόμενα αυτά υποδηλώνουν εσωτερική υπερθέρμανση ή ηλεκτρικό τόξο (σπινθηρισμό) και απαιτούν την άμεση αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα.

3. Αργή ή διακεκομμένη φόρτιση

Όταν ο υπολογιστής φορτίζει με ασυνήθιστα αργό ρυθμό ή η φόρτιση διακόπτεται, το πρόβλημα συχνά εντοπίζεται στα εσωτερικά συρμάτινα πλέγματα του καλωδίου, τα οποία έχουν κοπεί από κάποιο απότομο τράβηγμα. Αν και η σκόνη στις θύρες ή η φθορά της μπαταρίας μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα, η δοκιμή με ένα δεύτερο καλώδιο μπορεί να επιβεβαιώσει αν φταίει ο φορτιστής.

4. Υπερβολική θερμότητα και έντονοι σπινθήρες

Οι μετασχηματιστές αναπτύσσουν θερμοκρασία κατά τη λειτουργία τους, αλλά αν το τροφοδοτικό «καίει» στο άγγιγμα - ειδικά όταν δεν εκτελούνται απαιτητικές εργασίες - υπάρχει κίνδυνος λιώσιμου των εσωτερικών εξαρτημάτων. Παράλληλα, ενώ ένας στιγμιαίος μπλε σπινθήρας κατά την τοποθέτηση στην πρίζα είναι αποδεκτός, οι κίτρινοι ή πορτοκαλί σπινθήρες υποδεικνύουν επικίνδυνη ηλεκτρική αστάθεια.

5. «Πέσιμο» της ασφάλειας στον πίνακα

Εάν η σύνδεση του φορτιστή προκαλεί την πτώση του διακόπτη ασφάλειας στον ηλεκτρικό σας πίνακα, υπάρχει σοβαρό ηλεκτρολογικό πρόβλημα. Η πτώση του διακόπτη υποδηλώνει απότομη αύξηση της έντασης ή βραχυκύκλωμα. Αν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται και σε άλλες πρίζες του σπιτιού, ο φορτιστής πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.

Πηγή: bgr.com