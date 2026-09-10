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Η METLEN υπέγραψε συμφωνία με την Copec για την πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στη Χιλή
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Η METLEN υπέγραψε συμφωνία με την Copec για την πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στη Χιλή

Η METLEN υπέγραψε συμφωνία με την Copec για την πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στη Χιλή
Newsroom
Πέμπτη, 10/09/2026 - 10:06
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Η METLEN υπέγραψε συμφωνία με την Copec S.A., μέσω της θυγατρικής Copec Flux S.p.A., για την πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στην περιοχή Atacama της Χιλής.

Το έργο συνδυάζει φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 165 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες δυναμικότητας 725 MWh. δυνατότητα επέκτασης στις 925 MWh, αξιοποιώντας, όπως αναφέρεται, την ειδική τεχνογνωσία της METLEN στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συνδυαστικών ενεργειακών λύσεων που ενισχύουν την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος και επιταχύνουν την ενσωμάτωση των ανανεώσεων πηγών ενέργειας.

Η πώληση του Tamarico II επιβεβαιώνει την ικανότητα της METLEN να αναπτύσσει, να κατασκευάζει, να λειτουργεί και εν τέλει να κεφαλαιοποιεί την αξία ιδίων έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο πλαίσιο του μοντέλου Asset Rotation που εφαρμόζει.

Το Tamarico II αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η METLEN μετατρέπει τη διεθνή τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της στη Χιλή σε ώριμες, ανταγωνιστικές ενεργειακές υποδομές με ουσιαστική αξία για την τοπική αγορά. Η Χιλή αποτελεί για τη METLEN μια αγορά με ειδική στρατηγική σημασία, στην οποία έχουμε παρουσία εδώ και χρόνια και έχουμε αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού της χώρας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενότητας. Η συμφωνία με την Copec Flux επιβεβαιώνει τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε ισχυρές, μακροχρόνιες συνεργασίες και να αναδεικνύει τη Χιλή ως σημαντικό παράδειγμα για το πώς η παραγωγή και η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μπορούν να συνδυαστούν για να υποστηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση. και την ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος», δήλωσε ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director της M RESET.

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική της Copec για την ενίσχυση του ιδιόκτητου χαρτοφυλακίου της σε ανανεώσιμη παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, με στόχο να στηρίξει και να διευρύνει το φάσμα των ενεργειακών λύσεων που προσφέρουμε στους πελάτες μας, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ενσωμάτωση της καθαρής ενέργειας στο εθνικό ηλεκτρικό σύστημα», δήλωσε ο Arturo Natho, Διευθύνων Σύμβουλος της Copec.

Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την εδώ και μία τριετία συνεργασίας της METLEN με τον όμιλο COPEC, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς ομίλους της Λατινικής Αμερικής. επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης στη Χιλή.

Μέσω της M RESET του Κλάδου Ενέργειας, η METLEN έχει αναπτύξει ισχυρή διεθνή τεχνογνωσία στην υλοποίηση σύνθετων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης. Η αυξανόμενη εξειδίκευση της εταιρείας στα υβριδικά έργα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κορυφαίου παρόχου ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων στις διεθνείς αγορές».

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