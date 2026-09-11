Γ. Μανιάτης στη διεθνή Διάσκεψη για τη Μ. Ανατολή: Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει θεατής μιας εύθραυστης γεωπολιτικής ισορροπίας στη Μ. Ανατολή

Μια εξαιρετικά σημαντική διήμερη Διάσκεψη για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής διοργάνωσε στο Ευρωκοινοβούλιο, με μεγάλη επιτυχία, η πολιτική ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) με πρωτοβουλία του αρμόδιου Αντιπροέδρου της και Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη.

Στην υψηλού επιπέδου διεθνή Διάσκεψη με τίτλο «Η Μέση Ανατολή σε σταυροδρόμι: Ένα προοδευτικό όραμα» ο κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών κ. José Manuel Albares Bueno, ενώ την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του S&D κ. Iratxe García Pérez.

Ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, ακτιβιστές για την ειρήνη αλλά και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από Αμερική, Ευρώπη, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Αίγυπτο και Λίβανο, που συμμετείχαν στις διαδραστικές συζητήσεις της Διάσκεψης, αντάλλαξαν απόψεις τόσο σχετικά με τις νέες διαχωριστικές γεωπολιτικές γραμμές στη Μ. Ανατολή όσο και τις προοπτικές μακροχρόνιας ειρήνης, σταθερότητας και περιφερειακής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Σε μια περίοδο αβεβαιότητας και δραματικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στη Μ. Ανατολή, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία διεκδικούν να αφυπνίσουν την Ευρώπη και να πρωτοστατήσουν στην εξεύρεση μιας βιώσιμης πολιτικής λύσης για ένα ειρηνικό μέλλον της περιοχής.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, καθώς επηρεάζουν συνολικά την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις προοπτικές ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Γ. Μανιάτης στο πλαίσιο της Διάσκεψης, προέβη στην παρακάτω δήλωση:

«Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα ξεκάθαρο δίλημμα: είτε θα παραμείνει θεατής των εξελίξεων αφήνοντας άλλους να διαμορφώσουν το μέλλον της Μ. Ανατολής, είτε θα αναλάβει έναν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο. Πρέπει επιτέλους να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Να εργαστούμε αποφασιστικά για την ειρήνη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Με τη σημερινή Διάσκεψη οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες να διαμορφώνουμε μια προοδευτική ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή αξιοποιώντας το πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό βάρος της Ευρώπης.

Απαιτούμε την έκδοση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Μέση Ανατολή, που έχει υποσχεθεί από την αρχή της θητείας της η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η λύση των δυο κρατών να παραμείνει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής και η Ευρώπη να στηρίξει την ανασυγκρότηση και ανάκαμψη της Γάζας με αξιόπιστη διακυβέρνηση και μεταρρυθμίσεις».