Δημόσια Διαβούλευση για την Δέσμευση Δυναμικότητας Έγχυσης και Αποθήκευσης στον Τόπο Αποθήκευσης CO2 του Πρίνου

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Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 13:32
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Δημόσια Διαβούλευση επί των κανονιστικών εγγράφων του μη δεσμευτικού σταδίου της Δοκιμής Αγοράς (Market Test) για την Δέσμευση Δυναμικότητας Έγχυσης και Αποθήκευσης στον Τόπο Αποθήκευσης CO2 του Πρίνου

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Νόμου 5261/2025 (ΦΕΚ Α’ 231), θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.), η οποία έχει οριστεί με βάσει του άρθρου 4 του Νόμου 5261/2025 ως η Αρμόδια Αρχή CCS (Carbon Capture and Storage) για την εφαρμογή του πλαισίου δέσμευσης, χρήσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, σχετικά με το Έγγραφο Γνωστοποίησης του Σταδίου 1 της Δοκιμής Αγοράς (Stage 1 – Market Test Notification), καθώς και τα σχετικά παραρτήματα αυτού.

Περαιτέρω, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η γνωμοδότηση της ΕΔΕΥΕΠ αναφορικά με τη Συμφωνία Κοινής Ανάπτυξης (Joint Development Agreement – JDA), σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Δοκιμής Αγοράς (Market Test Guidelines) όπως εγκρίθηκαν με την απόφαση Ε-30/2025 της ΡΑΑΕΥ (ΦΕΚ B’ 775).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως.

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών του.

1.Εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ αναφορικά με το Έγγραφο Γνωστοποίησης του Σταδίου 1 της Δοκιμής Αγοράς

2.Εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ αναφορικά με το Παράρτημα Ι

3.Εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ αναφορικά με το Παράρτημα ΙΙ

4.Εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ αναφορικά με το Παράρτημα ΙΙΙ

5.Εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ αναφορικά με το Παράρτημα ΙV

6.Γνωμοδότηση της ΕΔΕΥΕΠ αναφορικά με τη Συμφωνία Κοινής Ανάπτυξης (JDA)

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