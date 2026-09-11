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Επίτροπος Dombrovskis προς Γ. Μανιάτη: Η έλλειψη αποθήκευσης οδηγεί στην αύξηση των τιμών ηλεκτρισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 15:50
Συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας Nicușor Dan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 15:47
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς της Φυλής - 4 συλλήψεις και αποξήλωση 2.380 μέτρα καλωδίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/09/2026 - 15:15
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 10% παρουσίασε τον Ιούλιο ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/09/2026 - 14:44
Π. Κουκουλόπουλος: Τέσσερις προτάσεις για το επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 14:08
Δημόσια Διαβούλευση για την Δέσμευση Δυναμικότητας Έγχυσης και Αποθήκευσης στον Τόπο Αποθήκευσης CO2 του Πρίνου
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11/09/2026 - 13:32
Φρ. Παρασύρης: Ανάγκη στήριξης των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, λόγω του αδιέξοδου από το εκτοξευμένο κόστος καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 12:45
Σ.Παπασταύρου: αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 12:36
Έναρξη συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης υδάτων στα Χανιά: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η διοργάνωση του μεγάλου διεθνούς συνεδρίου για το νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/09/2026 - 11:44
Γ. Μανιάτης στη διεθνή Διάσκεψη για τη Μ. Ανατολή: Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει θεατής μιας εύθραυστης γεωπολιτικής ισορροπίας στη Μ. Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 11:05
Enaon EDA: Καμία ένδειξη διαρροής φυσικού αερίου από το δίκτυο διανομής σε σχέση με τηνδυσοσμία, από τους μέχρι τώρα ελέγχους
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11/09/2026 - 10:38
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ΚΟΣΜΟΣ
11/09/2026 - 10:01
ΕΛΕΤΑΕΝ: Νέα σχολική χρονιά με αέρα δημιουργίας και γνώσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/09/2026 - 09:41
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το μεγάλο έργο υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Κηφισιάς
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11/09/2026 - 08:55
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11/09/2026 - 08:51
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11/09/2026 - 08:28
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ΕΛΕΤΑΕΝ: Νέα σχολική χρονιά με αέρα δημιουργίας και γνώσης

ΕΛΕΤΑΕΝ: Νέα σχολική χρονιά με αέρα δημιουργίας και γνώσης
Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 09:41
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Η ΕΛΕΤΑΕΝ εύχεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, έμπνευση, πρόοδο και πολλές όμορφες ανακαλύψεις!

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί μια νέα αρχή, γεμάτη γνώση, εμπειρίες, δημιουργικότητα και νέους στόχους.

Πιστεύοντας ότι η γνώση είναι το πρώτο βήμα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, συνεχίζουμε να φέρνουμε τα παιδιά και τους νέους πιο κοντά στην αιολική ενέργεια και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στην ειδικά διαμορφωμένη εκπαιδευτική σελίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν πλούσιο και ενδιαφέρον υλικό, σχεδιασμένο για να κάνει τη γνωριμία με την αιολική ενέργεια πιο απλή, διαδραστική και ευχάριστη.

Πιο αναλυτικά:

- εκπαιδευτικό kit για την Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού που περιλαμβάνει:

  • παρουσίαση, ειδικά προσαρμοσμένη για τους μαθητές με γραφιστικά στοιχεία
  • video της παρουσίασης το οποίο οι δάσκαλοι μπορούν να συμβουλευθούν ή και να προβάλουν αυτούσιο
  • επίδειξη μοντέλου ανεμογεννήτριας, ανεμομέτρου, ανεμοδείκτη και φ/β πάνελ
  • μια χαρτοκατασκευή ανεμογεννήτριας
  • αναμνηστικά δώρα για τους μαθητές
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