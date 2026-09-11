ΕΛΕΤΑΕΝ: Νέα σχολική χρονιά με αέρα δημιουργίας και γνώσης

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εύχεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, έμπνευση, πρόοδο και πολλές όμορφες ανακαλύψεις!

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί μια νέα αρχή, γεμάτη γνώση, εμπειρίες, δημιουργικότητα και νέους στόχους.

Πιστεύοντας ότι η γνώση είναι το πρώτο βήμα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, συνεχίζουμε να φέρνουμε τα παιδιά και τους νέους πιο κοντά στην αιολική ενέργεια και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στην ειδικά διαμορφωμένη εκπαιδευτική σελίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν πλούσιο και ενδιαφέρον υλικό, σχεδιασμένο για να κάνει τη γνωριμία με την αιολική ενέργεια πιο απλή, διαδραστική και ευχάριστη.

Πιο αναλυτικά:

- εκπαιδευτικό kit για την Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού που περιλαμβάνει: