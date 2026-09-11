ΕΛΕΤΑΕΝ: Νέα σχολική χρονιά με αέρα δημιουργίας και γνώσης

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί μια νέα αρχή, γεμάτη γνώση, εμπειρίες, δημιουργικότητα και νέους στόχους.
Πιστεύοντας ότι η γνώση είναι το πρώτο βήμα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, συνεχίζουμε να φέρνουμε τα παιδιά και τους νέους πιο κοντά στην αιολική ενέργεια και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Στην ειδικά διαμορφωμένη εκπαιδευτική σελίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν πλούσιο και ενδιαφέρον υλικό, σχεδιασμένο για να κάνει τη γνωριμία με την αιολική ενέργεια πιο απλή, διαδραστική και ευχάριστη.
Πιο αναλυτικά:
- εκπαιδευτικό kit για την Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού που περιλαμβάνει:
- παρουσίαση, ειδικά προσαρμοσμένη για τους μαθητές με γραφιστικά στοιχεία
- video της παρουσίασης το οποίο οι δάσκαλοι μπορούν να συμβουλευθούν ή και να προβάλουν αυτούσιο
- επίδειξη μοντέλου ανεμογεννήτριας, ανεμομέτρου, ανεμοδείκτη και φ/β πάνελ
- μια χαρτοκατασκευή ανεμογεννήτριας
- αναμνηστικά δώρα για τους μαθητές