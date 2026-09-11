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Σάκης Αρναούτογλου: Θα τιμωρήσουμε τις περιοχές που απολιγνιτοποιήθηκαν πρώτες;
Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 08:28
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Στο επίκεντρο Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη – «Το CO₂μπορεί να μειώνεται γρήγορα. Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος όχι»

Τον κίνδυνο ο νέος σχεδιασμός του ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ–ETS) να λειτουργήσει τελικά εις βάρος των ίδιων των περιοχών που προχώρησαν πρώτες και ταχύτερα στην απανθρακοποίηση ανέδειξε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου.

Παρεμβαίνοντας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη συζήτηση με τον Επίτροπο Κλίματος, Μηδενικού Ισοζυγίου Εκπομπών και Καθαρής Ανάπτυξης, WopkeHoekstra, ο κ. Αρναούτογλου επανέφερε το ζήτημα της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, ζητώντας συγκεκριμένη απάντηση για τις περιοχές που έχουν ήδη πληρώσει ίσως το μεγαλύτερο κοινωνικό και οικονομικό τίμημα της ενεργειακής μετάβασης.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στην τοποθέτηση του Επιτρόπου ότι τα έσοδα του ETS πρέπει να επιστρέφουν περισσότερο στους τομείς που τα δημιουργούν και να χρηματοδοτούν την απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Συμφωνώ μαζί σας και επαυξάνω. Αν όμως τα χρήματα πάνε πίσω στους τομείς που τα δημιουργούν, τι γίνεται με περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη, όπου οι ρυπογόνες δραστηριότητες ήδη κλείνουν, αλλά το κοινωνικό κόστος παραμένει τεράστιο;», υπογράμμισε.

Ο Σάκης Αρναούτογλου έθεσε έτσι ένα κρίσιμο παράδοξο του νέου σχεδιασμού: όσο περισσότερο και ταχύτερα απανθρακοποιείται μια περιοχή, τόσο περισσότερο περιορίζεται η δραστηριότητα που παράγει έσοδα από το ETS, ενώ οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της μετάβασης παραμένουν.

«Μήπως λοιπόν δημιουργούμε ένα σύστημα που όσο πιο επιτυχημένα απανθρακοποιείται μια περιοχή, τόσο λιγότερη πρόσβαση θα έχει τελικά στους πόρους της μετάβασης;», διερωτήθηκε.

Όπως επισήμανε, στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη το κλείσιμο των λιγνιτικών δραστηριοτήτων συνοδεύεται από απώλεια θέσεων εργασίας, μεγάλη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και αποχώρηση νέων ανθρώπων, συνέπειες που δεν εξαφανίζονται μαζί με τη μείωση των εκπομπών.

«Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να μειώνεται γρήγορα. Το κοινωνικό όμως και το οικονομικό κόστος όχι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση του Επιτρόπου WopkeHoekstra, ο οποίος επισήμανε ότι σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση της Ελλάδας για τη στήριξη της μετάβασης και των περιοχών που επηρεάζονται από αυτήν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αποτελεσματική αξιοποίησή τους αποτελεί ευθύνη των εθνικών αρχών.

Η απάντηση αυτή αναδεικνύει και μια δεύτερη, κρίσιμη διάσταση για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη: δεν αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι. Πρέπει να μετατρέπονται έγκαιρα σε επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και πραγματικό εισόδημα για τις τοπικές κοινωνίες.

«Όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι πόροι υπάρχουν και η αξιοποίησή τους βρίσκεται στα χέρια των εθνικών αρχών, η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει καθαρά: πόσα από αυτά τα χρήματα έχουν φτάσει πραγματικά στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη και, κυρίως, πόσες βιώσιμες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργήσει;», σημείωσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Σάκης Αρναούτογλου ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει συγκεκριμένα πώς ο νέος σχεδιασμός του ETS και η Τράπεζα Βιομηχανικής Απανθρακοποίησης θα διασφαλίσουν ότι δεν θα αφήσουν πίσω – ή ακόμη χειρότερα δεν θα τιμωρήσουν – τις Περιφέρειες που κινήθηκαν πρώτες στην απανθρακοποίηση, όπως η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να ζητά από μια περιοχή να απολιγνιτοποιηθεί γρήγορα και, όταν αυτή το κάνει, να της λέει ότι τώρα δικαιούται λιγότερη στήριξη επειδή εκπέμπει λιγότερο. Αυτό δεν είναι Δίκαιη Μετάβαση», σημείωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

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