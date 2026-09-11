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Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς της Φυλής - 4 συλλήψεις και αποξήλωση 2.380 μέτρα καλωδίων

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς της Φυλής - 4 συλλήψεις και αποξήλωση 2.380 μέτρα καλωδίων
Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 15:15
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Σε 14 συλλήψεις προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς της Φυλής.

Στόχος της επιχείρησης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν τέσσερις άδειες ικανότητας οδήγησης.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της ΟΠΚΕ, της ΟΠΔΙ, της ομάδα ΔΙΑΣ και της Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικός σκύλος και drone.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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