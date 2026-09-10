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«Επιστροφή στα Θρανία» από την EnEarth με σχολικά είδη για 570 παιδιά σε Καβάλα, Παγγαίο και Νέστο

«Επιστροφή στα Θρανία» από την EnEarth με σχολικά είδη για 570 παιδιά σε Καβάλα, Παγγαίο και Νέστο
Newsroom
Πέμπτη, 10/09/2026 - 15:46
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Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, αυτήν την φορά μέσω της EnEarth, με την πρωτοβουλία «Επιστροφή στα Θρανία – Back to School» παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, θα προμηθευθούν τα απαραίτητα σχολικά είδη ενόψει της χρονιάς που ξεκινά

Συνολικά, 570 παιδιά παραλαμβάνουν δωροεπιταγές μέσω των κοινωνικών δομών «Πνοή, Σύλλογος για το Παιδί και την Οικογένεια», «Μέριμνα του Παιδιού Καβάλας» και «Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, καθώς και των Δήμων Παγγαίου και Νέστου προκειμένου να προμηθευθούν τα σχολικά είδη από βιβλιοπωλεία που λειτουργούν στις συγκεκριμένες περιοχές.

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Με την πρωτοβουλία της EnEarth:

  • Εξασφαλίζονται για παιδιά ευάλωτων οικογενειών τα βασικά σχολικά είδη για τη νέα χρονιά
  • Τα παιδιά μετέχουν ισότιμα στη σχολική και εκπαιδευτική διαδικασία
  • Μειώνεται το οικονομικό βάρος για τους γονείς
  • Υποστηρίζεται το έργο των κοινωνικών φορέων της Καβάλας και των Δήμων Παγγαίου και Νέστου
  • Στηρίζονται οι τοπικές αγορές, μέσω της συνεργασίας με βιβλιοπωλεία της περιοχής

Τις δωροεπιταγές παρέδωσαν ο κ. Βασίλης Τσέτογλου, Διευθυντής των Εγκαταστάσεων του Πρίνου και Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του ομίλου Energean, και ο κ. Αρτέμης Μπαρμπούνης, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της Energean στην Ελλάδα.

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Ο κ. Τσέτογλου δήλωσε σχετικά: «H EnEarth, μέσα από την πρωτοβουλία «Επιστροφή στα Θρανία -Back to School», αναλαμβάνει μια δράση κοινωνικής προσφοράς με στόχο να στηρίξει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς πρέπει να αποτελεί για κάθε παιδί μια περίοδο χαράς, δημιουργίας και αισιοδοξίας και η εξασφάλιση των απαραίτητων σχολικών εφοδίων αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο στην καθημερινότητά τους.

Ευχαριστούμε θερμά τους κοινωνικούς φορείς και τις υπηρεσίες των Δήμων για τη συνεργασία και για το σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά. Η EnEarth προσβλέπει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και θα συνεχίσει να συμβάλλει, με τις δυνάμεις που διαθέτει, στη δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερες ευκαιρίες και λιγότερες ανισότητες και αποκλεισμούς».

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Τις δωροεπιταγές παρέλαβαν για λογαριασμό του Δήμου Παγγαίου η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κα. Ζωή Απαζίδου, ενώ για τον Δήμο Νέστου η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Βασιλική Ιορδανίδου.

Από πλευράς των φορέων, τις δωροεπιταγές παρέλαβαν για την «Πνοή» η Πρόεδρος κα. Ιωάννα Χατζηβαρύτη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Ελένη Ψυρούκη και κα. Δέσποινα Κασούρη, για την «Μέριμνα» η Γενική Γραμματέας κα. Κυριακή Αυγουλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Ολυμπία Γοργία και κα. Άννα Δουρτμέ, ενώ για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Πρόεδρος κα. Αναστασία Τζαμπαζλή και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κα. Μάρθα Δεμερτζή.

H δράση «Επιστροφή στα Θρανία – Back to School» υπηρετεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ ν.1 – Μηδενική Φτώχεια, ν.4 – Ποιοτική Εκπαίδευση, ν.10 – Λιγότερες Ανισότητες και ν.17 – Συνεργασία για την επίτευξη των Στόχων.

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