Αγορά εξισορρόπησης: Πάνω από 20 εκατ. ευρώ την εβδομάδα το κόστος- Παρέμβαση ΕΒΙΚΕΝ στη ΡΑΑΕΥ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μεγάλο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 15:51
Στη Θεσσαλονίκη το 10ο Southeast Europe Energy Forum με θεσμικές συμμετοχές από Ελλάδα - ΗΠΑ και ΝΑ Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 15:12
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης των οροσήμων και των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 14:55
Στ. Καλαφάτης: Θέλουμε η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα ν’ αποτελέσουν καταλύτες περιφερειακής ανάπτυξης και προόδου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 14:28
ΕΥΑΘ: Με υδατική νοημοσύνη στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 13:57
Ανδρουλάκης: Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσω τις λεπτομέρειες ενός μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 13:18
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών για την Κυκλική Οικονομία από το Κέντρο Αειφορίας (CSE)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/09/2026 - 12:46
HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/09/2026 - 11:54
ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν λαμπτήρες LED σε ευάλωτα νοικοκυριά ακριτικών περιοχών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 11:36
Green Tank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 11:01
Motor Oil: Στρατηγική επένδυση της Motor Oil στην ΑΙ - Απέκτησε μειοψηφικό μερίδιο στην Satori Analytics
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 10:39
Β. Κικίλιας: Ανησυχία για την ευρωπαϊκή στάση ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στον ΙΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 10:16
Γεραπετρίτης για GSI: Πιθανότατα εντός του 2026 θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 09:44
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κυβέρνηση εξήγγειλε επίδομα ενοικίου – γιατί εξαφανίστηκε από το τελικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 09:25
Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 90η ΔΕΘ: Οι Σκουριές στο επίκεντρο της νέας εποχής για την ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 09:10
Στ Παπασταύρου: Υλοποιούμε ένα αίτημα 35 ετών για το Άλσος Θεοδωρίδη, τον πνεύμονα πρασίνου των Γρεβενών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/09/2026 - 09:04
Πετρέλαιο: Άνοδος των τιμών μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων ΗΠΑ – Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/09/2026 - 08:49
Γιάννης Τριήρης: Ο κόσμος αλλάζει στρατόπεδο και η Δύση χάνει έδαφος με τις δικές της επιλογές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
01/09/2026 - 08:42
Αγορά εξισορρόπησης: Πάνω από 20 εκατ. ευρώ την εβδομάδα το κόστος- Παρέμβαση ΕΒΙΚΕΝ στη ΡΑΑΕΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 08:36
Ρεύμα: Άλμα 43,5% στη χονδρική σε δύο μήνες- Σήμερα τα νέα πράσινα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 08:35
Ρωτήσαμε έναν ειδικό αν o αφυγραντήρας μπορεί να δροσίσει το σπίτι και η απάντηση μας εξέπληξε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 06:23
Πώς να καθαρίσετε σωστά το κλιματιστικό για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 06:23
Νίκος Χαρδαλιάς: Με μεθοδική δουλειά, αναβαθμίζουμε την ποιότητα της καθημερινής ζωής στη Δυτική Αττική
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/08/2026 - 15:51
ΥΠΕΝ: Επανυποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/08/2026 - 15:25
«ΟΧΙ» της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο υδροηλεκτρικό επί του Γοργοπόταμου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/08/2026 - 15:05
HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/08/2026 - 14:38
Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/08/2026 - 14:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές μεταξύ Αν. Μεσογείου και Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/08/2026 - 14:10
Deloitte Government Trends 2026: Η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το μέλλον της δημόσιας διοίκησης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
31/08/2026 - 14:04
Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Τάξη στον χώρο: Η σιωπηρή μεταρρύθμιση απέκτησε πλέον δυνατή φωνή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/08/2026 - 12:52

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αγορά εξισορρόπησης: Πάνω από 20 εκατ. ευρώ την εβδομάδα το κόστος- Παρέμβαση ΕΒΙΚΕΝ στη ΡΑΑΕΥ

Αγορά εξισορρόπησης: Πάνω από 20 εκατ. ευρώ την εβδομάδα το κόστος- Παρέμβαση ΕΒΙΚΕΝ στη ΡΑΑΕΥ
Άννα Διανά
Τρίτη, 01/09/2026 - 08:36
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Στο μικροσκόπιο της βιομηχανίας μπαίνει εκ νέου η αγορά εξισορρόπησης, καθώς το κόστος που δημιουργείται για τη διατήρηση της ισορροπίας του ηλεκτρικού συστήματος εμφανίζει σημαντική αύξηση τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ΕΒΙΚΕΝ παρεμβαίνει στη ΡΑΑΕΥ, ζητώντας να διερευνηθούν οι παράγοντες που οδηγούν στην άνοδο, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια στις προσφορές που ενεργοποιούνται από τον ΑΔΜΗΕ. Σε επιστολή προς τον αντιπρόεδρο της ΡΑΑΕΥ, Δ. Φούρλαρη, που υπογράφει ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων, επισημαίνεται ότι το σχετικό κόστος έχει αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες, ξεπερνώντας σε εβδομαδιαία βάση τα 20 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, καταγράφονται επαναλαμβανόμενες αιχμές τόσο τις μεσημβρινές ώρες υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ όσο και μετά τη δύση του ηλίου, ενώ οι τιμές ανοδικής χειροκίνητης εφεδρείας φθάνουν ακόμη και τα 400 ευρώ/MWh, σημαντικά υψηλότερα από τις αντίστοιχες τιμές στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Στο επίκεντρο της επιστολής βρίσκεται ο Λογαριασμός Προσαυξήσεων 3 (ΛΠ3), με τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΒΙΚΕΝ να αποτυπώνουν την ανοδική πορεία του κόστους μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ειδικότερα, από 18,10 εκατ. ευρώ την εβδομάδα 6–12 Ιουλίου, ο ΛΠ3 αυξήθηκε στα 18,69 εκατ. ευρώ στις 13–19 Ιουλίου και στα 19,26 εκατ. ευρώ στις 20–26 Ιουλίου, για να φθάσει στα 22,75 εκατ. ευρώ την εβδομάδα 27 Ιουλίου–2 Αυγούστου. Στις 3–9 Αυγούστου περιορίστηκε στα 21,74 εκατ. ευρώ, παραμένοντας περίπου 20% υψηλότερα σε σχέση με τις αρχές της εξεταζόμενης περιόδου. Σημειώνει δε ότι η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, δεδομένου ότι η τελική τιμή του ΛΠ3

εμφανίζεται ήδη μειωμένη λόγω της θετικής συμβολής των εσόδων από τις αποκλίσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, η θετική συμβολή των αποκλίσεων ανήλθε σε 4,49 εκατ. ευρώ την εβδομάδα 6–12 Ιουλίου, σε 5,66 εκατ. ευρώ την εβδομάδα 20–26 Ιουλίου και σε 4,34 εκατ. ευρώ την εβδομάδα 3–9 Αυγούστου. Χωρίς τη συγκεκριμένη επίδραση, όπως επισημαίνει η Ένωση, το πραγματικό κόστος που θα μετακυλιόταν στους καταναλωτές θα ήταν ακόμη υψηλότερο και θα διαμορφωνόταν περί τα 24 ευρώ/MWh.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΕΒΙΚΕΝ και στην ωριαία εξέλιξη του ΛΠ3, καθώς οι αιχμές δεν περιορίζονται στις βραδινές ώρες, μετά τη δύση του ηλίου, αλλά εμφανίζονται και κατά τις μεσημβρινές ώρες, όταν η παραγωγή των φωτοβολταϊκών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, στις ώρες 13:00–14:00 και 14:00–15:00 οι τιμές ανοδικής χειροκίνητης εφεδρείας (mFRR Up) προσεγγίζουν τα 400 ευρώ/MWh, ενώ αντίστοιχα υψηλά επίπεδα καταγράφονται και κατά τις ώρες 20:00–21:00 και 21:00–22:00. Την ίδια στιγμή, οι τιμές της Αγοράς Επόμενης Ημέρας στις αντίστοιχες ώρες κινούνται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα.

Η διαφοροποίηση αυτή είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΒΙΚΕΝ ζητά από τη ΡΑΑΕΥ να εξετάσει τις προσφορές των συμμετεχόντων στην αγορά εξισορρόπησης κατά την περίοδο 27 Ιουλίου–9 Αυγούστου, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τιμές που είχαν διαμορφωθεί στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Παράλληλα, ζητά από την Αρχή να διερευνήσει:

  • Τον τρόπο με τον οποίο οι εντολές ανακατανομής (constraints) επηρεάζουν το συνολικό κόστος εξισορρόπησης.
  • Τη συμβολή των μονάδων αποθήκευσης στη διαμόρφωση των τιμών των υπηρεσιών εξισορρόπησης.
  • Την επάρκεια των στοιχείων που δημοσιοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, ώστε να είναι δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς από τους συμμετέχοντες και τους καταναλωτές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μονάδα του Αλιβερίου, με την ΕΒΙΚΕΝ να θέτει ευθέως το ερώτημα για το ύψος της αποζημίωσής της όταν ο ΑΔΜΗΕ της δίνει εντολή να λειτουργήσει κατά την περίοδο 10:00–15:00 με ισχύ μόλις 100 MW. Τέλος, η ΕΒΙΚΕΝ ζητά συνάντηση εργασίας με τη ΡΑΑΕΥ, προκειμένου να παρουσιάσει αναλυτικότερα τις θέσεις της και να ενημερωθεί για την πορεία της μελέτης κόστους-οφέλους σχετικά με την πρόταση προαγοράς ισχύος εξισορρόπησης πριν από την Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ρεύμα: Άλμα 43,5% στη χονδρική σε δύο μήνες- Σήμερα τα νέα πράσινα τιμολόγια
Ρεύμα: Άλμα 43,5% στη χονδρική σε δύο μήνες- Σήμερα τα νέα πράσινα τιμολόγια 01 Σεπτεμβρίου 2026
Green Tank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2026 01 Σεπτεμβρίου 2026
Green Tank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρεύμα: Άλμα 43,5% στη χονδρική σε δύο μήνες- Σήμερα τα νέα πράσινα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Άλμα 43,5% στη χονδρική σε δύο μήνες- Σήμερα τα νέα πράσινα τιμολόγια

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει στη Δ. Μακεδονία, εστιάζοντας σε ένα διαφοροποιημένο και καθαρό μείγμα παραγωγής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει στη Δ. Μακεδονία, εστιάζοντας σε ένα διαφοροποιημένο και καθαρό μείγμα παραγωγής ενέργειας

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 11,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 11,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΥΠΕΝ: Ερωτήσεις κι απαντήσεις για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΕΝ: Ερωτήσεις κι απαντήσεις για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία: Σύγχρονο χωρικό πλαίσιο με κανόνες για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία: Σύγχρονο χωρικό πλαίσιο με κανόνες για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/Ε των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/Ε των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά