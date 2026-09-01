Αγορά εξισορρόπησης: Πάνω από 20 εκατ. ευρώ την εβδομάδα το κόστος- Παρέμβαση ΕΒΙΚΕΝ στη ΡΑΑΕΥ

Στο μικροσκόπιο της βιομηχανίας μπαίνει εκ νέου η αγορά εξισορρόπησης, καθώς το κόστος που δημιουργείται για τη διατήρηση της ισορροπίας του ηλεκτρικού συστήματος εμφανίζει σημαντική αύξηση τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ΕΒΙΚΕΝ παρεμβαίνει στη ΡΑΑΕΥ, ζητώντας να διερευνηθούν οι παράγοντες που οδηγούν στην άνοδο, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια στις προσφορές που ενεργοποιούνται από τον ΑΔΜΗΕ. Σε επιστολή προς τον αντιπρόεδρο της ΡΑΑΕΥ, Δ. Φούρλαρη, που υπογράφει ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων, επισημαίνεται ότι το σχετικό κόστος έχει αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες, ξεπερνώντας σε εβδομαδιαία βάση τα 20 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, καταγράφονται επαναλαμβανόμενες αιχμές τόσο τις μεσημβρινές ώρες υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ όσο και μετά τη δύση του ηλίου, ενώ οι τιμές ανοδικής χειροκίνητης εφεδρείας φθάνουν ακόμη και τα 400 ευρώ/MWh, σημαντικά υψηλότερα από τις αντίστοιχες τιμές στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Στο επίκεντρο της επιστολής βρίσκεται ο Λογαριασμός Προσαυξήσεων 3 (ΛΠ3), με τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΒΙΚΕΝ να αποτυπώνουν την ανοδική πορεία του κόστους μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ειδικότερα, από 18,10 εκατ. ευρώ την εβδομάδα 6–12 Ιουλίου, ο ΛΠ3 αυξήθηκε στα 18,69 εκατ. ευρώ στις 13–19 Ιουλίου και στα 19,26 εκατ. ευρώ στις 20–26 Ιουλίου, για να φθάσει στα 22,75 εκατ. ευρώ την εβδομάδα 27 Ιουλίου–2 Αυγούστου. Στις 3–9 Αυγούστου περιορίστηκε στα 21,74 εκατ. ευρώ, παραμένοντας περίπου 20% υψηλότερα σε σχέση με τις αρχές της εξεταζόμενης περιόδου. Σημειώνει δε ότι η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, δεδομένου ότι η τελική τιμή του ΛΠ3

εμφανίζεται ήδη μειωμένη λόγω της θετικής συμβολής των εσόδων από τις αποκλίσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, η θετική συμβολή των αποκλίσεων ανήλθε σε 4,49 εκατ. ευρώ την εβδομάδα 6–12 Ιουλίου, σε 5,66 εκατ. ευρώ την εβδομάδα 20–26 Ιουλίου και σε 4,34 εκατ. ευρώ την εβδομάδα 3–9 Αυγούστου. Χωρίς τη συγκεκριμένη επίδραση, όπως επισημαίνει η Ένωση, το πραγματικό κόστος που θα μετακυλιόταν στους καταναλωτές θα ήταν ακόμη υψηλότερο και θα διαμορφωνόταν περί τα 24 ευρώ/MWh.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΕΒΙΚΕΝ και στην ωριαία εξέλιξη του ΛΠ3, καθώς οι αιχμές δεν περιορίζονται στις βραδινές ώρες, μετά τη δύση του ηλίου, αλλά εμφανίζονται και κατά τις μεσημβρινές ώρες, όταν η παραγωγή των φωτοβολταϊκών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, στις ώρες 13:00–14:00 και 14:00–15:00 οι τιμές ανοδικής χειροκίνητης εφεδρείας (mFRR Up) προσεγγίζουν τα 400 ευρώ/MWh, ενώ αντίστοιχα υψηλά επίπεδα καταγράφονται και κατά τις ώρες 20:00–21:00 και 21:00–22:00. Την ίδια στιγμή, οι τιμές της Αγοράς Επόμενης Ημέρας στις αντίστοιχες ώρες κινούνται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα.

Η διαφοροποίηση αυτή είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΒΙΚΕΝ ζητά από τη ΡΑΑΕΥ να εξετάσει τις προσφορές των συμμετεχόντων στην αγορά εξισορρόπησης κατά την περίοδο 27 Ιουλίου–9 Αυγούστου, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τιμές που είχαν διαμορφωθεί στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Παράλληλα, ζητά από την Αρχή να διερευνήσει:

Τον τρόπο με τον οποίο οι εντολές ανακατανομής (constraints) επηρεάζουν το συνολικό κόστος εξισορρόπησης.

Τη συμβολή των μονάδων αποθήκευσης στη διαμόρφωση των τιμών των υπηρεσιών εξισορρόπησης.

Την επάρκεια των στοιχείων που δημοσιοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, ώστε να είναι δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς από τους συμμετέχοντες και τους καταναλωτές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μονάδα του Αλιβερίου, με την ΕΒΙΚΕΝ να θέτει ευθέως το ερώτημα για το ύψος της αποζημίωσής της όταν ο ΑΔΜΗΕ της δίνει εντολή να λειτουργήσει κατά την περίοδο 10:00–15:00 με ισχύ μόλις 100 MW. Τέλος, η ΕΒΙΚΕΝ ζητά συνάντηση εργασίας με τη ΡΑΑΕΥ, προκειμένου να παρουσιάσει αναλυτικότερα τις θέσεις της και να ενημερωθεί για την πορεία της μελέτης κόστους-οφέλους σχετικά με την πρόταση προαγοράς ισχύος εξισορρόπησης πριν από την Αγορά Επόμενης Ημέρας.