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Π. Κουκουλόπουλος: Τέσσερις προτάσεις για το επίδομα θέρμανσης

Π. Κουκουλόπουλος: Τέσσερις προτάσεις για το επίδομα θέρμανσης
Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 14:08
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Στο κοινοβουλευτικό προσκήνιο φέρνει ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ως Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, το “καυτό” ζήτημα του επιδόματος θέρμανσης.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κατέθεσε Ερώτηση άμεσα μετά τη δημοσιοποίηση ενημερωτικού σημειώματος από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, στο οποίο η Κυβέρνηση ρητά αναγράφει «Αύξηση επιδόματος θέρμανσης (…) κατά την περίοδο από τα τέλη του 2027 έως το 2032», δηλαδή δεν περιλαμβάνει ρητή δέσμευση για τη θερμαντική περίοδο 2026-2027.

Οι προτάσεις – διεκδικήσεις του Βουλευτή Κοζάνης είναι ξεκάθαρες ενόψει έκδοσης της νέας Κ.Υ.Α.:

1) Γενναία αναπροσαρμογή του ύψους του επιδόματος, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα νέα δεδομένα εκτίναξης του ενεργειακού κόστους.

2) Αύξηση των εισοδηματικών ορίων, προκειμένου να μην αποκλειστούν και χάσουν το επίδομα θέρμανσης οι συμπολίτες μας που είδαν οριακές αυξήσεις στο εισόδημά τους.

3) Ριζική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου του επιδόματος θέρμανσης, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, ώστε η χρονική περίοδος που καλύπτει, να προσαρμοστεί στις κατά τόπους ρεαλιστικές θερμοκρασίες της πραγματικότητας, οι οποίες αντίστοιχα διαμορφώνουν τις ανάγκες θέρμανσης κάθε τοπικής κοινωνίας.

4) Νέα, πρόσθετη, ειδική θετική μέριμνα για το επίδομα θέρμανσης στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, σε εφαρμογή της Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Προς:

  • Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κ. Πιερρακάκη
  • Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου

Θέμα: «Η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους επιτάσσει γενναία αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης»

Σε συνέχεια προηγούμενων κοινοβουλευτικών παρεμβάσεών μου για το επίδομα θέρμανσης, όπως

– της αριθμ. 8939/2.10.2025 Ερώτησης «Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιτάσσουν άμεση έναρξη διανομής του πετρελαίου θέρμανσης και επίσπευση των διαδικασιών του επιδόματος θέρμανσης – Απαντήσεις τώρα για τηλεθέρμανση και καυσόξυλα» και

– της αριθμ. 4957/4.5.2026 Ερώτησης «Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου για το επίδομα θέρμανσης στην πραγματικότητα»,

με την παρούσα επανέρχομαι στο μείζον ζήτημα του επιδόματος θέρμανσης, υπό τα δυσμενέστερα δεδομένα της νέας ενεργειακής κρίσης, την οποία πυροδότησαν οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, συνδυαστικά με τις καταστροφικές ενεργειακές επιλογές της Κυβέρνησης, οδηγώντας στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους.

Ειδικότερα, η έλευση της νέας χειμερινής περιόδου 2026 – 2027 βρίσκει εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά αντιμέτωπα με ένα οξύτατο κύμα ανατιμήσεων στο σύνολο των μορφών ενέργειας. Τα στοιχεία της αγοράς και των επίσημων δεικτών καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση στο κόστος των καυσίμων θέρμανσης και της ενέργειας, συγκριτικά με το τοπίο που ίσχυε, όταν εκδόθηκε η περσινή Κ.Υ.Α.

Συνεπώς, η ανησυχία της κοινωνίας κορυφώνεται, καθώς πρόσφατα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ κάνουν λόγο για διατήρηση και στην επικείμενη θερμαντική περίοδο του ύψους και των εισοδηματικών κριτηρίων που ίσχυσαν κατά την προηγούμενη, όπως αυτά είχαν θεσπιστεί στην αριθμ. Α.1151 (Φ.Ε.Κ. Β’ 5802/31.10.2025) Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025 – 2026 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». Υπενθυμίζεται ότι στο άρθρο 3 της εν λόγω Κ.Υ.Α. το ύψος του επιδόματος είχε οριστεί από 100 ευρώ έως 800 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ για οικισμούς με πολύ αυξημένες συνθήκες ψύχους.

Επιπρόσθετα, ζήτημα πλέον ανακύπτει και με τα εισοδηματικά όρια λήψης του επιδόματος. Ως γνωστόν, μιλάμε για την ελληνική κοινωνία, με τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ε.Ε. (ισοβαθμία με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκπεφρασμένου σε μονάδες αγοραστικής δύναμης – PPS). Οι όποιες αυξήσεις, όπως από την αύξηση του κατώτατου μισθού και από τα λοιπά αποσπασματικά μέτρα της Κυβέρνησης, εξαϋλώνονται από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Είναι παντελώς άδικο, ένας μη προνομιούχος συμπολίτης μας, από τη μια τσέπη να παίρνει μια αύξηση κάποιων ευρώ σε ένα επίδομα, και από την άλλη ταυτόχρονα να στερείται πλήρως του επιδόματος θέρμανσης. Υπενθυμίζεται ότι στην περσινή Κ.Υ.Α. τα εισοδηματικά όρια ήταν 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Η καθήλωση των εισοδηματικών ορίων θα πετάξει εκτός επιδόματος χιλιάδες πολίτες που έλαβαν οριακές ονομαστικές αυξήσεις.

Η αγωνία για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης εντείνεται έτι περαιτέρω στις ορεινές περιοχές, όπως της Δυτικής Μακεδονίας, όπου καταγράφονται χαμηλές θερμοκρασίες και μάλιστα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το θέμα έχει δε βαρύνουσα σημασία για τους κατοίκους της περιφέρειάς μας που καταγράφει τη μια αρνητική πρωτιά μετά την άλλη.

Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι στο ενημερωτικό σημείωμα που έδωσε στη δημοσιότητα στις 7/9 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, στην ενότητα «Σημαντικές Κοινωνικές Δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου», αναγράφεται «Αύξηση επιδόματος θέρμανσης: Πρόσθετη ενίσχυση έως περίπου 100 € ετησίως για 780.000 δικαιούχους κατά την περίοδο από τα τέλη του 2027 έως το 2032. Προϋπολογισμός δράσης 340 εκατ. ευρώ», δηλαδή δεν εντοπίζεται μέριμνα για τη θερμαντική περίοδο 2026 – 2027.

Δεδομένης της αριθμ. 535/28/26.8.2026 Τροπολογίας μου «Αξιοποίηση του ελληνικού λιγνίτη για τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της Χώρας και τη δραστική μείωση του κόστους ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών» για λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων εκτός των κερδοσκοπικών μηχανισμών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Δεδομένης της αριθμ. 306/30/22.1.2025 Τροπολογίας μου «Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία», καθώς και της από 8.7.2026 Ανακοίνωσής μου «Έχει και η γελοιότητα τα όριά της» επί της σχετικής ψευδεπίγραφης Τροπολογίας της Κυβέρνησης (πλέον άρθρο 134 ν. 5317/2026).

Δεδομένης της ολοκληρωμένης δέσμης προτάσεων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για Ενεργειακή Δημοκρατία, όπως αναλυτικά έχουμε παρουσιάσει ήδη από το 2020.

Δεδομένου ότι ειδικά για την τηλεθέρμανση έχω καταθέσει την αριθμ. 1287/7.9.2026 Επίκαιρη Ερώτηση, ως εκ τούτου δεν θα επεκταθώ σε αυτήν στην παρούσα Ερώτηση.

Δεδομένου ότι παραμένουν σε ισχύ οι προτάσεις για το επίδομα θέρμανσης, τις οποίες σας είχα καταθέσει με τις προμνησθείσες Ερωτήσεις μου και συγκεκριμένα για την αναγκαιότητα αναθεώρησης των χρονικών ορίων έναρξης και λήξης της περιόδου που καλύπτει το επίδομα θέρμανσης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές καιρικές συνθήκες και όχι σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο οριζόντια για όλη τη Χώρα.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα καταγράφει σταθερά από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Σκοπεύετε στην υπό έκδοση Κ.Υ.Α. για το επίδομα θέρμανσης 2026 – 2027, να προχωρήσετε σε:

α) γενναία αναπροσαρμογή του ύψους του επιδόματος, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα νέα δεδομένα εκτίναξης του ενεργειακού κόστους;

β) αύξηση των εισοδηματικών ορίων, προκειμένου να μην αποκλειστούν και χάσουν το επίδομα θέρμανσης οι συμπολίτες μας που είδαν οριακές αυξήσεις στο εισόδημά τους;

2) Προτίθεστε, όπως σας έχω προτείνει με προηγούμενες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις μου, να μεταρρυθμίσετε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο του επιδόματος θέρμανσης, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, ώστε η χρονική περίοδος που καλύπτει, να προσαρμοστεί στις κατά τόπους ρεαλιστικές θερμοκρασίες της πραγματικότητας, οι οποίες αντίστοιχα διαμορφώνουν τις ανάγκες θέρμανσης κάθε τοπικής κοινωνίας;

3) Επιπλέον των ανωτέρω (1) και (2), ποια νέα, πρόσθετη, ειδική θετική μέριμνα θα λάβετε για το επίδομα θέρμανσης στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, σε εφαρμογή της Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης;

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