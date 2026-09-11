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Τι συμβαίνει όταν καθαρίζουμε το κλιματιστικό με ξίδι;

Τι συμβαίνει όταν καθαρίζουμε το κλιματιστικό με ξίδι;
Pexels
Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 07:02
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Μπορεί τα σπιτικά «γιατροσόφια» να φαίνονται εύκολα και οικονομικά, όμως δεν ταιριάζουν σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.

Το ξίδι θεωρείται από πολλούς ένα φυσικό και αποτελεσματικό καθαριστικό για τα κλιματιστικά, καθώς καταπολεμά τη μούχλα και τα βακτήρια. H λανθασμένη ή υπερβολική χρήση του, ωστόσο, ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτες φθορές σε ευαίσθητα εξαρτήματα.

Τι ισχύει τελικά και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια;

Η σημασία της οσμής και η δράση του ξιδιού

Ένα κλιματιστικό μπορεί μερικές φορές να αναδίδει από μόνο του μια μυρωδιά που θυμίζει ξίδι. Σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα του κλιματισμού, αυτή η οσμή αποτελεί ένδειξη συσσώρευσης υγρασίας, βρωμιάς ή μούχλας στα φίλτρα και τους αεραγωγούς. Η συμπύκνωση των υδρατμών και τυχόν διαρροές ψυκτικού υγρού επιδεινώνουν το πρόβλημα, δημιουργώντας το κατάλληλο υπόστρωμα για την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει το λευκό ξίδι. Χάρη στην οξύτητά του, έχει την ιδιότητα να διασπά τη μούχλα και τη γλίτσα που αναπτύσσονται στις σωληνώσεις αποστράγγισης συμπυκνωμάτων. Η διατήρηση της γραμμής αποστράγγισης καθαρής είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Οι κίνδυνοι για τα ευαίσθητα εξαρτήματα

Παρά τα οφέλη του, το ξίδι κρύβει κινδύνους. Τα κλιματιστικά διαθέτουν τσιμούχες, λάστιχα και συνδέσμους από μαλακό καουτσούκ. Παρότι το αποσταγμένο ξίδι δεν είναι ισχυρό οξύ, η συχνή επαφή ή η παραμονή του πάνω σε αυτά τα εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει διάβρωση με την πάροδο του χρόνου.

Τυχόν φθορά στα στεγανοποιητικά λάστιχα προκαλεί διαρροές αέρα και μειώνει την ενεργειακή απόδοση της μονάδας. Για τον λόγο αυτό, ορισμένοι κατασκευαστές συνιστούν προσοχή στη χρήση οξέων ή λευκαντικών.

Πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά το ξίδι

Για ασφαλή χρήση, η εταιρεία Hitachi προτείνει την ανάμειξη μιας κούπας ξιδιού και μισής κούπας μαγειρικής σόδας σε περίπου τέσσερα λίτρα νερού. Το διάλυμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των φίλτρων, των στοιχείων και του δοχείου συλλογής συμπυκνωμάτων.

Η μηνιαία διοχέτευση μικρής ποσότητας ξιδιού στη σωλήνα αποστράγγισης, παράλληλα, εμποδίζει τα υπολείμματα να φράξουν το σύστημα.

Για σοβαρότερα προβλήματα, ο έλεγχος και η συντήρηση από επαγγελματία παραμένει απαραίτητος.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 07:02
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