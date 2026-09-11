Φρ. Παρασύρης: Ανάγκη στήριξης των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, λόγω του αδιέξοδου από το εκτοξευμένο κόστος καυσίμων

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Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 12:45
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Ως άμεση αντίδραση στις κινητοποιήσεις και στο «χειρόφρενο» που τράβηξαν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Φραγκίσκος Παρασύρης κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Τουρισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναδεικνύοντας το δραματικό αδιέξοδο του κλάδου.

Στην ερώτηση τονίζει: «Η πρόσφατη και δυναμική κινητοποίηση με το διήμερο «χειρόφρενο» και την πορεία διαμαρτυρίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από τους ιδιοκτήτες και οδηγούς τουριστικών λεωφορείων Κρήτης αναδεικνύει με δραματικό τρόπο το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο κλάδος. Η τεράστια αύξηση της τιμής του πετρελαίου, με την τιμή να εκτοξεύεται από τα 1,50 ευρώ στα 2,10 ευρώ, καθιστά τη λειτουργία των επιχειρήσεων επισφαλή. Ειδικότερα, το κόστος για ένα μόνο «γέμισμα» αγγίζει τα 1.200 ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις φτάνουν έως και τα τρία γεμίσματα την εβδομάδα ανά όχημα, διαμορφώνοντας μια τεράστια και μη διαχειρίσιμη εβδομαδιαία επιβάρυνση.

Είναι σαφές ότι οι επαγγελματίες του κλάδου δεν μπορούν πλέον να απορροφήσουν τις συνεχείς επιβαρύνσεις, καθώς το λειτουργικό κόστος έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής. Το πρόβλημα είναι δομικό, συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή κρίση και τη υψηλή φορολογία στα καύσιμα, και απαιτεί άμεσες, κεντρικές και μόνιμες παρεμβάσεις από την ίδια την Πολιτεία. Οι επιχειρήσεις μεταφορών λειτουργούν στα όρια της οικονομικής ασφυξίας, απειλώντας τη βιωσιμότητά τους και τη συνολική αλυσίδα του τουριστικού προϊόντος, δεδομένου ότι η απρόσκοπτη και ασφαλής μεταφορά αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την εικόνα και την εύρυθμη λειτουργία του προορισμού.

Δεδομένου ότι ο τουρισμός αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί Ανάπτυξης, Τουρισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

  1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεσα, ουσιαστικά και μόνιμα μέτρα στήριξης του κλάδου, όπως η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα ή η θέσπιση ειδικού μεταφορικού ισοδύναμου για τα τουριστικά λεωφορεία, ώστε να αποτραπεί η οικονομική κατάρρευση των ιδιοκτητών;
  2. Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα αναλάβει το αρμόδιο Υπουργείο για την άμεση ελάφρυνση του λειτουργικού κόστους των επαγγελματιών, αναγνωρίζοντας ότι η απορρόφηση αυτών των υπέρογκων αυξήσεων είναι αδύνατον να συνεχιστεί αποκλειστικά από τις πλάτες των ίδιων των ιδιοκτητών;».
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