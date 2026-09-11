Enaon EDA: Καμία ένδειξη διαρροής φυσικού αερίου από το δίκτυο διανομής σε σχέση με τηνδυσοσμία, από τους μέχρι τώρα ελέγχους

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Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 10:38
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Άμεση ανταπόκριση από τη δομή Άμεσης Επέμβασης της EnaonEDA για την οσμή στην ατμόσφαιρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Σε συνέχεια κλήσεων που έλαβε σήμερα το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Εnaon EDA για οσμή στην ατμόσφαιρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, η εταιρεία ενημερώνει ότι:

Τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στις περιοχές, όπως Καλαμαριά, Περαία, Θέρμη, Ταγαράδες, Ανατολική Θεσσαλονίκη, Πυλαία, Πανόραμα, Τούμπα, Κέντρο, Άνω Πόλη, Νεάπολη και Συκιές, από όπου προήλθαν μαζικές κλήσεις πολιτών, για τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με τους έως τώρα διενεργηθέντες ελέγχους, δεν έχει διαπιστωθεί καμία διαρροή Φυσικού Αερίου ούτε υπάρχει οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

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