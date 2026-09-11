Τσάφος: Άμεσα η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια – Τι αλλάζει για ρεύμα, βενζίνη και πετρέλαιο

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Παρασκευή, 11/09/2026 - 08:51
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Το υψηλό κόστος της ενέργειας, οι τιμές των καυσίμων, αλλά και τα μέτρα για τη μείωση των επιβαρύνσεων στα νοικοκυριά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα Ενέργειας, κ. Νίκο Τσάφο.

Με αφορμή τις πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων που προβλέπουν ελαφρύνσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος σε ορίζοντα τριετίας, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι μεγάλο, δεδομένου ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν ήδη αυξημένο κόστος διαβίωσης. Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι ο στόχος για μείωση κατά 30% αφορά τον ορίζοντα της τριετίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές. Όπως υπογράμμισε στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου η Ελλάδα έχει σήμερα χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, περίπου κατά 18%. Ωστόσο, σε όρους αγοραστικής δύναμης η χώρα βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι από το 2019 έχει καταγραφεί συσσωρευμένη αύξηση περίπου 50% στο ενεργειακό κόστος, αντίστοιχη με αυτή που έχει καταγραφεί συνολικά στην Ευρώπη.

Τι είπε για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων

Στο μέτωπο των καυσίμων, ο υφυπουργός εκτίμησε ότι η μεγαλύτερη πίεση δεν εντοπίζεται τόσο στο αργό πετρέλαιο όσο στα πετρελαιοειδή, κυρίως στο ντίζελ και το αεροπορικό καύσιμο. Όπως σημείωσε «αυτό που έχουμε δει γενικά είναι ότι το πρόβλημα δεν εστιάζεται κυρίως στο αργό πετρέλαιο αλλά στα πετρελαιοειδή. Αυτό που συνέβη είναι ότι βγαίνοντας από τον Περσικό Κόλπο υπήρχε μεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς που ήταν πετρελαιοειδή, κυρίως ντίζελ και αεροπορικό καύσιμο. Άρα, σε αυτές τις αγορές υπήρχε πολύ μεγαλύτερη πίεση, για αυτό και βλέπουμε και μια διαφορετική ανατίμηση στη βενζίνη από ότι στο ντίζελ, όπου στη βενζίνη ήταν πολύ πιο ήπια ανατίμηση όχι μόνο σε μας και σε όλη την Ευρώπη. Άρα, γενικά αυτό που έχουμε δει ότι τους τελευταίους 6 μήνες η τιμή του αργού πετρελαίου που είναι η τιμή που όλοι γράφουν στις ειδήσεις, δεν είναι απαραίτητα η τιμή που πραγματικά επηρεάζει τον καταναλωτή. Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον καταναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση και εκεί όπως ξέρετε είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες, όταν αυτές είναι απαραίτητες».

Και πρόσθεσε «Στην αγορά των καυσίμων νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χονδρικής στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβύνει οι τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε, αλλά να θυμίσω επίσης ότι περίπου το 1/3 των νοικοκυριών είναι σε σταθερά τιμολόγια, άρα έχουν κλειδώσει μία τιμή. Άλλο 1/6 είναι στα λεγόμενα κυμαινόμενα τα κίτρινα, που σημαίνει ότι επωφελούνται όταν είναι χαμηλές και πλέον κάτι παραπάνω όταν είναι υψηλές και μόνο ένα 50% έχει μείνει που είναι στα πράσινα και πολλά από αυτά είναι εποχικά, κλειστά κτλ και ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα προϊόντα σταθερά που αν κάποιος ανησυχεί για την τιμή μπορεί να πάει να κλειδώσει και να έχει το κεφάλι του ήσυχο για τους επόμενους 12 μήνες».

Ως προς τη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης σημείωσε «Για τη βενζίνη, κάναμε κάποια μέτρα αρχικά στην αρχή της κρίσης, στηρίζοντας κυρίως τους ευάλωτους καταναλωτές. Παρακολουθούμε. Έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι κάτι που παρακολουθούμε, αλλά όπως ξέρετε εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές».

Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια: Πότε ξεκινά η εφαρμογή

Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης τέθηκε το ζήτημα των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια. Ο υφυπουργός χαρακτήρισε τα μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα μια τεχνολογία που έχει ήδη αξιοποιηθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Σε ερώτηση για το πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, αποκάλυψε ότι έχει ήδη ληφθεί η σχετική απόφαση και εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις. Όπως ανέφερε, το σχετικό πλαίσιο αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ στη συνέχεια θα απαιτηθούν και ορισμένες τεχνικές ρυθμίσεις από τους διαχειριστές.

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