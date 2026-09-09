Χωρίς νέα μέτρα η βιομηχανία- Απογοήτευση στον κλάδο και «καμπανάκι» για το ενεργειακό κόστος

Χωρίς νέο μέτρο για το ενεργειακό κόστος μένει η βιομηχανία, την ώρα που οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος κινούνται και πάλι ανοδικά και το κόστος της αγοράς εξισορρόπησης προσθέτει νέες επιβαρύνσεις.

Η χθεσινή εξειδίκευση του κυβερνητικού σχεδίου για φθηνότερο ρεύμα επιβεβαίωσε τις ανησυχίες των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, καθώς ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου παρέπεμψε στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη βιομηχανία, χωρίς να αφήσει περιθώριο για πρόσθετες παρεμβάσεις στην παρούσα φάση. Η στάση αυτή προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στον βιομηχανικό κόσμο, ο οποίος προειδοποιεί ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να περιμένει την απόδοση των μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων για ΑΠΕ, αποθήκευση και διασυνδέσεις, καθώς το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας πλήττει ήδη την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, το ΥΠΕΝ παρουσίασε ένα σχέδιο παρεμβάσεων άνω των 5 δισ. ευρώ για τη σταδιακή μείωση του ενεργειακού κόστους, με στόχο η λιανική τιμή του ρεύματος να υποχωρήσει κατά 30% έως το 2029. Το σχέδιο στηρίζεται κυρίως στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, την αποθήκευση, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και την εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει νέα ειδική παρέμβαση για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας Αντώνη Κοντολέοντα, το μόνο μέτρο που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση και αφορά άμεσα τη βιομηχανία είναι η μείωση των ΥΚΩ κατά 50%, η οποία ισχύει από την 1η Ιουλίου. Η ελάφρυνση, ωστόσο, αντιστοιχεί σε μόλις 2 ευρώ/MWh και, όπως επισημαίνει, δεν έχει ακόμη εμφανιστεί στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Ο ίδιος χαρακτηρίζει το όφελος «ψύλλους στα άχυρα» και «ασπιρίνη σε καρκινοπαθή», σε σχέση με το συνολικό ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζει η βιομηχανία.

Σε ό,τι αφορά την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους CO2, η οποία παρουσιάζεται μεταξύ των μέτρων στήριξης της βιομηχανίας, ο κ. Κοντολέων τονίζει ότι δεν πρόκειται για νέα παρέμβαση, καθώς ο μηχανισμός εφαρμόζεται ήδη από το 2013 και αφορά μόλις 60-70 επιχειρήσεις. Παράλληλα, σημειώνει ότι η αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων στα 265 εκατ. ευρώ δεν φαίνεται, κατά την ΕΒΙΚΕΝ, να δικαιολογείται από την εξέλιξη του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών.

Η ΕΒΙΚΕΝ ζητά από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει το CISAF, το ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τη βιομηχανία, μέσω του οποίου, σύμφωνα με τον κ. Κοντολέοντα, θα μπορούσαν να ωφεληθούν περίπου 700 επιχειρήσεις. Η πρόταση προβλέπει μείωση κατά 50% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος για το 50% της κατανάλωσής τους. Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ παραπέμπει μάλιστα στο παράδειγμα της Βουλγαρίας, η οποία, όπως αναφέρει, έχει δεσμευθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο να διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια στις επιχειρήσεις της στα 62,5 ευρώ/MWh. Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις ότι η αντιστάθμιση και το CISAF δεν μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα, ο κ. Κοντολέων σημειώνει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το καθεστώς METCAF, που έχει υιοθετήσει η Κομισιόν λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει η βιομηχανία, το συγκεκριμένο πλαίσιο αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και μετά το τέλος του 2026. Την ανησυχία της βιομηχανίας εντείνει η νέα άνοδος του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. «Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν ξεφύγει στα 133 ευρώ/MWh τον Αύγουστο και σε αυτό θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον 20 ευρώ/MWh, που είναι το κόστος της αγοράς εξισορρόπησης», σημειώνει ο κ. Κοντολέων. «Η χονδρεμπορική τιμή ανεβαίνει, ο λογαριασμός προσαυξήσεων ανεβαίνει, πετάμε τις ΑΠΕ. Θα υπάρχει βιομηχανία σε 3 με 5 χρόνια που θα αποδώσουν τα μέτρα που συζητάμε σήμερα;», διερωτάται. Και προειδοποιεί: «Η κρίση είναι μπροστά και απορώ πώς δεν τη βλέπουν. Η βιομηχανία δεν αντέχει. Είναι ξεκάθαρο. Καμπάνες χτυπάνε. Είμαστε σε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Θα αναγκαστούμε να περιορίσουμε τη λειτουργία μας».