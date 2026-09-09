Χωρίς νέα μέτρα η βιομηχανία- Απογοήτευση στον κλάδο και «καμπανάκι» για το ενεργειακό κόστος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Protergia & Schneider Electric δίνουν στις επιχειρήσεις τον έλεγχο της ενεργειακής διαχείρισης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/09/2026 - 15:44
Aqua Montis: 123 εκατ. ευρώ για ορεινά αντιπλημμυρικά έργα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/09/2026 - 15:36
Drone έπληξε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ με 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού μαζούτ
ΚΟΣΜΟΣ
09/09/2026 - 15:18
SEEF2026: Ο Κάθετος Διάδρομος διευρύνεται – Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ενισχύει τον ενεργειακό της ρόλο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/09/2026 - 15:13
Πέτη Πέρκα: Ο φόβος της κάλπης μειώνει και τα τιμολόγια ρεύματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/09/2026 - 14:36
Ενεργειακό αδιέξοδο με κυβερνητική υπογραφή: Αντιγράφουν το ΠΑΣΟΚ, όμως αφήνουν την ακρίβεια μέχρι το 2029
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/09/2026 - 13:43
Έργα που φαίνονται-Επενδύσεις που μετράνε: Επιχειρηματικότητα, ενέργεια, μεταφορές, εκπαίδευση, ασφάλεια και δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/09/2026 - 13:19
Ισχυρό πρώτο 6μηνο, με αύξηση καθαρών κερδών, ενίσχυση παραγωγής και ρευστότητας, και μείωση χρέους για την Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/09/2026 - 12:36
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Καρπενησίου για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/09/2026 - 11:34
Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ στο επίκεντρο Εσπερίδας της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/09/2026 - 10:38
Η Eldorado Gold ανακοινώνει την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού στις Σκουριές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/09/2026 - 09:58
Σωληνουργεία Κορίνθου: Προμήθεια σωλήνων για το έργο «Διπλασιασμός Κλάδου Υψηλής Πίεσης Καρπερή-Κομοτηνή» του ΔΕΣΦΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/09/2026 - 09:53
Η Enaon στην 90ή ΔΕΘ αναδεικνύει τον ρόλο των δικτύων διανομής αερίων στην ενεργειακή μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/09/2026 - 08:58
Aλ Σίσι: Ορόσημο η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου–Ελλάδας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/09/2026 - 08:47
Κ. Μητσοτάκης: Επανεπιβεβαιώσαμε την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση GREGY
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/09/2026 - 08:43
Στ.Παπασταύρου: Οι 6 παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/09/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Δεν υπάρχουν λεφτά για ποιον;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/09/2026 - 08:08
Ρεύμα: Πόσο θα πληρώνουμε την κιλοβατώρα το 2029- Πώς θα μειωθεί η τιμή κατά 70 ευρώ/MWh
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/09/2026 - 08:05
Χωρίς νέα μέτρα η βιομηχανία- Απογοήτευση στον κλάδο και «καμπανάκι» για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/09/2026 - 08:02
Πέντε σημάδια ότι ο φορτιστής του laptop δεν είναι πλέον ασφαλής για χρήση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/09/2026 - 06:56
Γιατί η τηλεόρασή σας κινδυνεύει ακόμη και όταν είναι σβηστή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/09/2026 - 06:57
ΥΠΕΝ: Κονδύλια άνω των 5 δισ. ευρώ για φθηνότερο ρεύμα 30%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 15:44
Hellenic Train στη 90ή ΔΕΘ: Επένδυση 308 εκατ. ευρώ για 23 νέα ηλεκτροκίνητα τρένα και δύο υβριδικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 15:21
Ε.Β.Ε.Π.: Το επόμενο βήμα μετά τη Δ.Ε.Θ. είναι η ενίσχυση της παραγωγικής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 14:42
Σεμινάριο: Η αποθήκευση ενέργειας στην ελληνική αγορά - Ευκαιρίες, Προκλήσεις και Ρυθμιστικές Εξελίξεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 13:34
Γ. Μανιάτης σε Κομισιόν: Περικοπές και αρνητικές τιμές ενέργειας απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα μικρομεσαίων έργων ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 13:00
Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ-Enterprise Greece στην 90η ΔΕΘ: Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, δίκτυα και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/09/2026 - 12:42
Κ. Γκίλφοϊλ: «Πιο τολμηρή και ισχυρότερη από ποτέ» η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 12:10
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα μέτρα που ανακοινώσαμε ακούνε τις ανάγκες της κοινωνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 11:34
Κ. Γιαζιτζόγλου: Η Ελλάδα μπορεί να διπλασιάσει την εξορυκτική της δραστηριότητα -Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία στις κρίσιμες πρώτες ύλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 11:26

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Χωρίς νέα μέτρα η βιομηχανία- Απογοήτευση στον κλάδο και «καμπανάκι» για το ενεργειακό κόστος

Χωρίς νέα μέτρα η βιομηχανία- Απογοήτευση στον κλάδο και «καμπανάκι» για το ενεργειακό κόστος
Άννα Διανά
Τετάρτη, 09/09/2026 - 08:02
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Χωρίς νέο μέτρο για το ενεργειακό κόστος μένει η βιομηχανία, την ώρα που οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος κινούνται και πάλι ανοδικά και το κόστος της αγοράς εξισορρόπησης προσθέτει νέες επιβαρύνσεις.

Η χθεσινή εξειδίκευση του κυβερνητικού σχεδίου για φθηνότερο ρεύμα επιβεβαίωσε τις ανησυχίες των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, καθώς ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου παρέπεμψε στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη βιομηχανία, χωρίς να αφήσει περιθώριο για πρόσθετες παρεμβάσεις στην παρούσα φάση. Η στάση αυτή προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στον βιομηχανικό κόσμο, ο οποίος προειδοποιεί ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να περιμένει την απόδοση των μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων για ΑΠΕ, αποθήκευση και διασυνδέσεις, καθώς το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας πλήττει ήδη την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, το ΥΠΕΝ παρουσίασε ένα σχέδιο παρεμβάσεων άνω των 5 δισ. ευρώ για τη σταδιακή μείωση του ενεργειακού κόστους, με στόχο η λιανική τιμή του ρεύματος να υποχωρήσει κατά 30% έως το 2029. Το σχέδιο στηρίζεται κυρίως στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, την αποθήκευση, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και την εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει νέα ειδική παρέμβαση για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας Αντώνη Κοντολέοντα, το μόνο μέτρο που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση και αφορά άμεσα τη βιομηχανία είναι η μείωση των ΥΚΩ κατά 50%, η οποία ισχύει από την 1η Ιουλίου. Η ελάφρυνση, ωστόσο, αντιστοιχεί σε μόλις 2 ευρώ/MWh και, όπως επισημαίνει, δεν έχει ακόμη εμφανιστεί στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Ο ίδιος χαρακτηρίζει το όφελος «ψύλλους στα άχυρα» και «ασπιρίνη σε καρκινοπαθή», σε σχέση με το συνολικό ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζει η βιομηχανία.

Σε ό,τι αφορά την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους CO2, η οποία παρουσιάζεται μεταξύ των μέτρων στήριξης της βιομηχανίας, ο κ. Κοντολέων τονίζει ότι δεν πρόκειται για νέα παρέμβαση, καθώς ο μηχανισμός εφαρμόζεται ήδη από το 2013 και αφορά μόλις 60-70 επιχειρήσεις. Παράλληλα, σημειώνει ότι η αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων στα 265 εκατ. ευρώ δεν φαίνεται, κατά την ΕΒΙΚΕΝ, να δικαιολογείται από την εξέλιξη του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών.

Η ΕΒΙΚΕΝ ζητά από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει το CISAF, το ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τη βιομηχανία, μέσω του οποίου, σύμφωνα με τον κ. Κοντολέοντα, θα μπορούσαν να ωφεληθούν περίπου 700 επιχειρήσεις. Η πρόταση προβλέπει μείωση κατά 50% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος για το 50% της κατανάλωσής τους. Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ παραπέμπει μάλιστα στο παράδειγμα της Βουλγαρίας, η οποία, όπως αναφέρει, έχει δεσμευθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο να διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια στις επιχειρήσεις της στα 62,5 ευρώ/MWh. Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις ότι η αντιστάθμιση και το CISAF δεν μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα, ο κ. Κοντολέων σημειώνει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το καθεστώς METCAF, που έχει υιοθετήσει η Κομισιόν λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει η βιομηχανία, το συγκεκριμένο πλαίσιο αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και μετά το τέλος του 2026. Την ανησυχία της βιομηχανίας εντείνει η νέα άνοδος του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. «Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν ξεφύγει στα 133 ευρώ/MWh τον Αύγουστο και σε αυτό θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον 20 ευρώ/MWh, που είναι το κόστος της αγοράς εξισορρόπησης», σημειώνει ο κ. Κοντολέων. «Η χονδρεμπορική τιμή ανεβαίνει, ο λογαριασμός προσαυξήσεων ανεβαίνει, πετάμε τις ΑΠΕ. Θα υπάρχει βιομηχανία σε 3 με 5 χρόνια που θα αποδώσουν τα μέτρα που συζητάμε σήμερα;», διερωτάται. Και προειδοποιεί: «Η κρίση είναι μπροστά και απορώ πώς δεν τη βλέπουν. Η βιομηχανία δεν αντέχει. Είναι ξεκάθαρο. Καμπάνες χτυπάνε. Είμαστε σε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Θα αναγκαστούμε να περιορίσουμε τη λειτουργία μας».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ-Enterprise Greece στην 90η ΔΕΘ: Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, δίκτυα και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου
Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ-Enterprise Greece στην 90η ΔΕΘ: Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, δίκτυα και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου 08 Σεπτεμβρίου 2026
Ρεύμα: Πόσο θα πληρώνουμε την κιλοβατώρα το 2029- Πώς θα μειωθεί η τιμή κατά 70 ευρώ/MWh 09 Σεπτεμβρίου 2026
Ρεύμα: Πόσο θα πληρώνουμε την κιλοβατώρα το 2029- Πώς θα μειωθεί η τιμή κατά 70 ευρώ/MWh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Aqua Montis: 123 εκατ. ευρώ για ορεινά αντιπλημμυρικά έργα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Aqua Montis: 123 εκατ. ευρώ για ορεινά αντιπλημμυρικά έργα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα

Στ.Παπασταύρου: Οι 6 παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ.Παπασταύρου: Οι 6 παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος

Ρεύμα: Πόσο θα πληρώνουμε την κιλοβατώρα το 2029- Πώς θα μειωθεί η τιμή κατά 70 ευρώ/MWh
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Πόσο θα πληρώνουμε την κιλοβατώρα το 2029- Πώς θα μειωθεί η τιμή κατά 70 ευρώ/MWh

ΥΠΕΝ: Κονδύλια άνω των 5 δισ. ευρώ για φθηνότερο ρεύμα 30%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Κονδύλια άνω των 5 δισ. ευρώ για φθηνότερο ρεύμα 30%

ΥΠΕΝ: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και χτίζουν την Ελλάδα του αύριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και χτίζουν την Ελλάδα του αύριο

Τσιμάρας: Η συνύπαρξη ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων στη ΡΑΑΕΥ αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τσιμάρας: Η συνύπαρξη ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων στη ΡΑΑΕΥ αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα