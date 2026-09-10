Πρέπει να βγάζουμε τις συσκευές από την πρίζα πριν από μια καταιγίδα; Ειδικός απαντά

Αν και πολλοί πιστεύουν πως η ανάγκη αποσύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας δεν είναι παρά ένας ξεπερασμένος «μύθος», οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η απειλή για το οικιακό δίκτυο είναι απολύτως πραγματική.

Η προειδοποίηση για την αποσύνδεση των συσκευών πριν από μια ισχυρή καταιγίδα δεν αποτελεί… λαϊκή δοξασία, αλλά ουσιαστικό μέτρο ασφαλείας. Οι ηλεκτρικές υπερτάσεις που προκαλούνται από πτώσεις κεραυνών εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τις οικιακές συσκευές.

Σύμφωνα με τον Tom Jameson, αδειούχο ηλεκτρολόγο και ιδιοκτήτη της AstroWatt Electric, οι συσκευές που διαθέτουν ηλεκτρονικές πλακέτες ελέγχου είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Τηλεοράσεις, φούρνοι μικροκυμάτων, κλιματιστικά και μικρές συσκευές κουζίνας θα πρέπει να αποσυνδέονται εγκαίρως, ενώ σε περιπτώσεις έντονων φαινομένων με συνεχείς διακοπές ρεύματος, η ασφαλέστερη λύση είναι η προσωρινή διακοπή της παροχής από τον κεντρικό πίνακα.

Φυσικά, η αποσύνδεση δεν είναι πάντα εφικτή για συσκευές ζωτικής σημασίας, όπως τα ψυγεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται τουλάχιστον να αποφεύγεται η χρήση πρόσθετων συσκευών κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

Νερό, πλύσιμο και παλιές υδραυλικές εγκαταστάσεις

Πέραν των ηλεκτρικών συσκευών, ο Jameson επισημαίνει ότι καλό είναι να αποφεύγεται το ντους, το πλύσιμο των πιάτων ή η χρήση του πλυντηρίου εν μέσω καταιγίδας. Το μέτρο αυτό αφορά κυρίως παλαιότερες κατοικίες, όπου οι μεταλλικές σωληνώσεις ενδέχεται να μην είναι καταλλήλως γειωμένες ή συνδεδεμένες με το σύστημα ισοδυναμικής σύνδεσης του κτιρίου.

Η σημασία της αντικεραυνικής προστασίας

Τα κοινά πολύπριζα ασφαλείας προσφέρουν βασική προστασία από μικρές αυξήσεις της τάσης, αλλά αδυνατούν να διαχειριστούν την ισχύ ενός άμεσου ή κοντινού κεραυνού.

Για ολοκληρωμένη θωράκιση, οι ειδικοί προτείνουν την εγκατάσταση αντικεραυνικού συστήματος προστασίας απευθείας στον ηλεκτρικό πίνακα. Παράλληλα, ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος μπορεί να επιβεβαιώσει εάν η γείωση του ακινήτου λειτουργεί σωστά, διασφαλίζοντας ότι η υπερβάλλουσα τάση θα διοχετευθεί ασφαλώς στο έδαφος χωρίς να προκαλέσει ζημιές στον εξοπλισμό.

Πηγή: cnet.com