Γιατί η τηλεόρασή σας κινδυνεύει ακόμη και όταν είναι σβηστή

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Τετάρτη, 09/09/2026 - 06:57
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Οι σύγχρονες Smart TV παραμένουν σχεδόν πάντα συνδεδεμένες στην πρίζα σε κατάσταση αναμονής (standby). Παρά την ευκολία που προσφέρει αυτή η συνήθεια, εκθέτει τις συσκευές σε έναν διαρκή, αόρατο κίνδυνο: τις απότομες υπερτάσεις του ηλεκτρικού δικτύου.

Μια ξαφνική αύξηση της τάσης δεν απειλεί μόνο τα εσωτερικά τροφοδοτικά μιας «έξυπνης» τηλεόρασης, αλλά μπορεί να προκαλέσει κι ανεπανόρθωτη βλάβη στη μνήμη flash της συσκευής, αχρηστεύοντας το λογισμικό της.

Αν η μνήμη καταστραφεί ή υποστεί αλλοίωση τα δεδομένα γίνονται μη αναγνώσιμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συσκευή μπορεί να παγιδευτεί σε έναν αέναο κύκλο επανεκκίνησης, να εμφανίσει μαύρη οθόνη ή να μην φορτώνει τις εφαρμογές.

Συχνά, οι χρήστες υποθέτουν λανθασμένα ότι πρόκειται για βλάβη του πάνελ, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για κατάρρευση του λογισμικού λόγω ηλεκτρικού σοκ.

Από πού προέρχονται οι υπερτάσεις;

Αν και το ηλεκτρικό δίκτυο έχει σχεδιαστεί να παρέχει σταθερή τάση, οι διακυμάνσεις είναι συχνές.

Μια υπέρταση δεν προκαλείται μόνο από κεραυνούς κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Πολύ συχνότερα οφείλεται σε:

  • Χειρισμούς του δικτύου: Εργασίες συντήρησης ή βλάβες σε μετασχηματιστές από τον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου.
  • Εσωτερικά φορτία του σπιτιού: Την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πυκνωτών και ενεργοβόρων συσκευών, όπως τα κλιματιστικά.
  • Απότομες διακοπές και επαναφορές του ρεύματος: Οι μικρές, επαναλαμβανόμενες αυξήσεις της τάσης μπορούν σταδιακά να υπερθερμάνουν και να φθείρουν τα κυκλώματα, οδηγώντας σε ξαφνική αποτυχία του εξοπλισμού.

Πώς να προστατεύσετε τις συσκευές σας

Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων ή η χειροκίνητη ενημέρωση του firmware μέσω USB μπορούν ορισμένες φορές να σώσουν μια τηλεόραση με κατεστραμμένο λογισμικό. Ωστόσο, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη.

Η πλέον αξιόπιστη λύση είναι η χρήση ποιοτικών πολύπριζων ασφαλείας ή διατάξεων προστασίας υπέρτασης στον πίνακα. Τα συστήματα αυτά διαθέτουν ενσωματωμένους μηχανισμούς που απορροφούν ή διοχετεύουν την υπερβάλλουσα τάση στη γείωση, προστατεύοντας τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων, η πλήρης αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα παραμένει ο πιο «σίγουρος» τρόπος προστασίας.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 06:57
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