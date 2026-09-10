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Κωτσόβολος - ΑΦΗΣ: 21 νέα μελίσσια και προσφορά 750 βάζων μελιού σε κοινωφελείς δομές

Κωτσόβολος - ΑΦΗΣ: 21 νέα μελίσσια και προσφορά 750 βάζων μελιού σε κοινωφελείς δομές
Newsroom
Πέμπτη, 10/09/2026 - 13:19
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Με 21 νέα μελίσσια, περισσότερες από 420.000 μέλισσες και 750 βάζα μελιού που διατέθηκαν σε τέσσερις κοινωφελείς δομές ολοκληρώθηκε η δράση «Bee the Change – Make the Difference» της Κωτσόβολος και της ΑΦΗΣ, σε συνεργασία με την Bee for Planet. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την ανακύκλωση μπαταριών και εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη δράση για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την προσφορά στην κοινωνία.

Η δράση ξεκίνησε στις 5 Ιουνίου 2025, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, προσκαλώντας τους καταναλωτές να ανακυκλώσουν μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ΑΦΗΣ σε 59 καταστήματα Κωτσόβολος σε όλη την Ελλάδα. Για κάθε κάδο που γέμιζε, η Κωτσόβολος και η ΑΦΗΣ, σε συνεργασία με τη Bee for Planet, συνέβαλαν στην κατασκευή κυψελών και την υιοθεσία μελισσιών, δημιουργώντας μια αλυσίδα θετικού αντίκτυπου: από την ανακύκλωση, στην προστασία της βιοποικιλότητας και, τελικά, ό την κοινωνική προσφορά.

Μέσα από την πρωτοβουλία δημιουργήθηκαν 21 νέα μελίσσια με περισσότερες από 420.000 μέλισσες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε περισσότερα από 28.000 στρέμματα. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου της δράσης, πραγματοποιήθηκε ο τρύγος και η συσκευασία του μελιού, με 750 ειδικά σχεδιασμένα βάζα, τα οποία διατέθηκαν στο Χαμόγελο του Παιδιού, το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, τη Φιλική Φωλιά και το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.).

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Η δράση «Bee the Change – Make the Difference» ανέδειξε στην πράξη πώς μια καθημερινή ενέργεια, όπως η ανακύκλωση μπαταριών, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Για την Κωτσόβολος, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αποτελεί σταθερή κατεύθυνση, που εκφράζεται μέσα από πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για το περιβάλλον και την κοινωνία, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών σε πιο υπεύθυνες καθημερινές επιλογές.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2026 - 13:25
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