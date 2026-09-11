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Έναρξη συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης υδάτων στα Χανιά: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η διοργάνωση του μεγάλου διεθνούς συνεδρίου για το νερό

Έναρξη συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης υδάτων στα Χανιά: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η διοργάνωση του μεγάλου διεθνούς συνεδρίου για το νερό
Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 11:44
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Ξεκινάει στα Χανιά αυτήν τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, το πρωί στις 9πμ το 19ο διεθνές συνέδριο “19th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control” της Διεθνούς Ένωσης Υδάτων (International Water Association) στο θέατρο ‘Μίκης Θεοδωράκης’ στο παλιό λιμάνι των Χανίων και θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου.

Η διοργάνωση γίνεται από το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, με Διευθυντή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αλέξανδρο Στεφανάκη. Ο κ. Στεφανάκης είναι εδώ ο εκλεγμένος πρόεδρος της επιστημονικής ομάδας της IWA που ασχολείται με τα θέματα του συνεδρίου.

Η συνεδριακή σειρά αυτή ξεκίνησε το 1989 και επικεντρώνεται σε θέματα κυκλικής διαχείρισης του νερού, επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, πράσινων τεχνολογιών επεξεργασίας και λύσεων βασισμένων στη φύση. Θέματα που αφορούν ειδικά την Κρήτη και τα νησιά όπως και όλη τη χώρα.

Το συνέδριο είναι ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά γεγονότα στον τομέα της διαχείρισης υδατικών πόρων και της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 350 σύνεδροι από 55 χώρες, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων ερευνητών, μηχανικών, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, φορέων χάραξης πολιτικής και επαγγελματιών του κλάδου, αποδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση του κλάδου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Το άνοιγμα των εργασιών θα κάνει ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Ομάδας της IWA Αναπλ. Καθ. Αλέξανδρος Στεφανάκης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθ. Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, ο Δήμαρχος Χανίων, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, και ο Kala Vairavamoorthy Εκτελεστικός Διευθυντής της IWA.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη ζήτηση νερού εντείνουν τις πιέσεις στους υδατικούς πόρους, το συνέδριο αυτό αποτελεί πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη ανθεκτικών και βιώσιμων λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επιλογή των Χανίων και της Κρήτης ως τόπου διεξαγωγής υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας και της Μεσογείου ως περιοχών-κλειδιά για την ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων λύσεων διαχείρισης νερού, λόγω των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

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Το συνέδριο στηρίζουν η Περιφέρεια Κρήτης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, καθώς και μια σειρά σημαντικών ελληνικών και διεθνών εταιρειών στον τομέα του περιβάλλοντος, όπως η ΘΑΛΗΣ, η Dimtech και η Αστεριάδης από την Ελλάδα, η ATLAN από Αυστραλία, η Global Wetland Technology, η AquaSaf και η Scirpe από Γαλλία. Χορηγοί επικοινωνίας είναι τα περιοδικά Ecotec, Water&waste και η πλατφόρμα Science Me.

Παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθούν θεματικά workshops, επισκέψεις πεδίου σε καινοτόμες εγκαταστάσεις και δράσεις δικτύωσης, ενισχύοντας τη σύνδεση της έρευνας με την πράξη.

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