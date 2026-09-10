Συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας και Messaritis Ανανεώσιμες για C&I έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Πελοπόννησο με προηγμένη τεχνολογία Huawei Digital Power

Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας , σε συνεργασία με τη Messaritis Ανανεώσιμες , παρέδωσε 3 συστήματα Huawei LUNA 2000-215 Smart String ESS για έργο αποθήκευσης ενέργειας C&I στην Πελοπόννησο, συνολικής χωρητικότητας 645 kWh .

Η Messaritis Ανανεώσιμες ανέλαβε την πλήρη υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του net billing και, με την ολοκλήρωσή του, θα συμβάλλει στην αύξηση της ιδιοκατανάλωσης, στην ενεργειακή αυτονομία, στη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω peak shaving, καθώς και στην αποδοτικότερη διαχείριση φορτίου και παραγωγής.

Η συνεργασία της BayWa r.e. με τη Messaritis Ανανεώσιμες συνδυάζει την τεχνογνωσία των δύο εταιρειών στην προμήθεια και υλοποίηση λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για έργα C&I, με κοινό στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τον τελικό πελάτη.

Η BayWa r.e. και η Huawei Digital Power έχουν αναπτύξει μια μακροχρόνια στρατηγική σχέση, με πάνω από δέκα χρόνια παρουσίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία στηρίζει σταθερά την υλοποίηση απαιτητικών φωτοβολταϊκών έργων και λύσεων αποθήκευσης ενέργειας.

Η BayWa r.e., ως συνδετικός κρίκος μεταξύ κατασκευαστών και εγκαταστατών, εξασφαλίζει πρόσβαση σε προϊόντα και λύσεις κορυφαίων κατασκευαστών και προμηθεύει φωτοβολταϊκό εξοπλισμό στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια.

Ο Παναγιώτης Δουβίκας, Γενικός Διευθυντής της Messaritis Ανανεώσιμες, δήλωσε: «Η ανάληψη αυτού του έργου net billing με αποθήκευση ενέργειας στην Πελοππόνησο αντικατοπτρίζει τη στρατηγική κατεύθυνση της Messaritis Ανανεώσιμες προς ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας σε συστήματα C&I.

Ως εταιρεία που προσφέρουμε υπηρεσίες EPC και O&M για έργα C&I και Utility Scale, έχουμε τη δυνατότητα να συνοδεύουμε τους πελάτες μας σε όλη τη διαδρομή, από τον σχεδιασμό και την κατασκευή έως τη μακροχρόνια λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεών τους.

Η συνεργασία μας με την BayWa r.e. για την ενσωμάτωση των συστημάτων Huawei LUNA2000-215 μας επιτρέπει να προσφέρουμε λύσεις αποθήκευσης υψηλής απόδοσης, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και τη βιωσιμότητα των εγκαταστάσεών τους».