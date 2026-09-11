Σ.Παπασταύρου: αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα

«Παρακολουθούμε καθημερινά τις περισσότερες. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. είναι σχεδόν 60-65% πάνω από πέρσι. Αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει να περιμένετε η κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα».

Αυτά επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξη στον Σκάι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις προβλέψεις για τη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης κατά την προσεχή χειμερινή περίοδο.

Για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε επίσης ότι «τα μέτρα που ίσχυαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα εξεταστούν και πρέπει και εκεί να περιμένουμε κάποιες αλλαγές».

"Μπορείς, πρόσθεσε, να δημιουργήσει ανάχωμα, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τις γεωπολιτικές προτάσεις.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, τόνισε: "Έχουμε ένα έργο, στο οποίο μπήκε ο όμιλος Meridiam που ξέρει τη δουλειά, έχουμε την αμερικανική πλευρά να αναγνωρίζει και έχουμε βέβαια και τη διασύνδεση με το Ισραήλ, που φέρνει ουσιαστικά όλη. την Ανατολική Μεσόγειο στη διασύνδεση. Οι Τούρκοι ζητάνε να ζητηθεί η άδεια τους. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική βάση για να ζητηθεί άδεια, δεν προβλέπεται από τις διεθνές δίκαιο, δεν προβλέπεται από το Δίκαιο της Θάλασσας. Σε όλο τον κόσμο ποντίζονται καλώδια, γιατί οι διασυνδέσεις είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό κομμάτι στον τομέα της ενέργειας. 'Αρα, κατηγορηματικά, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά. Η ενημέρωση έχει να κάνει με το πώς θα προχωρήσει το έργο, αλλά το στοιχείο της ενημέρωσης προφανώς έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το να ζητήσει την άδεια για κάτι που δεν δικαιούται».