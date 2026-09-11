ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επίτροπος Dombrovskis προς Γ. Μανιάτη: Η έλλειψη αποθήκευσης οδηγεί στην αύξηση των τιμών ηλεκτρισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 15:50
Συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας Nicușor Dan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 15:47
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς της Φυλής - 4 συλλήψεις και αποξήλωση 2.380 μέτρα καλωδίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/09/2026 - 15:15
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 10% παρουσίασε τον Ιούλιο ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/09/2026 - 14:44
Π. Κουκουλόπουλος: Τέσσερις προτάσεις για το επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 14:08
Δημόσια Διαβούλευση για την Δέσμευση Δυναμικότητας Έγχυσης και Αποθήκευσης στον Τόπο Αποθήκευσης CO2 του Πρίνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/09/2026 - 13:32
Φρ. Παρασύρης: Ανάγκη στήριξης των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, λόγω του αδιέξοδου από το εκτοξευμένο κόστος καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 12:45
Σ.Παπασταύρου: αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 12:36
Έναρξη συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης υδάτων στα Χανιά: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η διοργάνωση του μεγάλου διεθνούς συνεδρίου για το νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/09/2026 - 11:44
Γ. Μανιάτης στη διεθνή Διάσκεψη για τη Μ. Ανατολή: Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει θεατής μιας εύθραυστης γεωπολιτικής ισορροπίας στη Μ. Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 11:05
Enaon EDA: Καμία ένδειξη διαρροής φυσικού αερίου από το δίκτυο διανομής σε σχέση με τηνδυσοσμία, από τους μέχρι τώρα ελέγχους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/09/2026 - 10:38
Ορμούζ: Πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων ορατές από δορυφόρους μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον πέντε δεξαμενόπλοιων του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
11/09/2026 - 10:01
ΕΛΕΤΑΕΝ: Νέα σχολική χρονιά με αέρα δημιουργίας και γνώσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/09/2026 - 09:41
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το μεγάλο έργο υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Κηφισιάς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/09/2026 - 08:55
Τσάφος: Άμεσα η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια – Τι αλλάζει για ρεύμα, βενζίνη και πετρέλαιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 08:51
Σάκης Αρναούτογλου: Θα τιμωρήσουμε τις περιοχές που απολιγνιτοποιήθηκαν πρώτες;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Οι αριθμοί του Σκέρτσου και η πραγματικότητα των πολιτών
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/09/2026 - 08:21
Ακτοπλοΐα στη μέγγενη καυσίμων και ETS- Ο βαρύς λογαριασμός της πράσινης μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/09/2026 - 08:14
Ρεύμα: Το ακριβό τίμημα των εξαγωγών με φυσικό αέριο- Πώς φουσκώνουν τη χονδρική
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/09/2026 - 08:08
Οδηγός εξοικονόμησης: Πώς να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του κλιματιστικού σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/09/2026 - 07:02
Τι συμβαίνει όταν καθαρίζουμε το κλιματιστικό με ξίδι;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/09/2026 - 07:02
ΕΥΔΑΠ: Από τη ΔΕΘ ξεκίνησε η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/09/2026 - 15:53
«Επιστροφή στα Θρανία» από την EnEarth με σχολικά είδη για 570 παιδιά σε Καβάλα, Παγγαίο και Νέστο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/09/2026 - 15:46
KIEFER: Από την ενέργεια στα tokens - Tο ευρωπαϊκό AI οικοσύστημα αναδεικνύεται στο φετινό συνέδριο NVIDIA GTC
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/09/2026 - 15:16
Sunlight Group: Από την Ξάνθη στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά τα συστήματα μπαταριών της Lehmann Marine
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
10/09/2026 - 14:43
Η ZeniΘ στην 90η ΔΕΘ: Δύο σημεία παρουσίας, μία εμπειρία ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/09/2026 - 14:00
Κωτσόβολος - ΑΦΗΣ: 21 νέα μελίσσια και προσφορά 750 βάζων μελιού σε κοινωφελείς δομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/09/2026 - 13:19
Ανταλλαγή πληγμάτων στον Κόλπο - Το πετρέλαιο σπάει το φράγμα των 100 δολαρίων
ΚΟΣΜΟΣ
10/09/2026 - 13:16
Green Tank: Πόσο μας κοστίζουν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας; Πώς η χρήση ορυκτού αερίου επιβαρύνει τη χονδρεμπορική αγορά της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/09/2026 - 11:36
Ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο θερμότερος μήνας στα παγκόσμια χρονικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/09/2026 - 11:23

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ.Παπασταύρου: αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα

Σ.Παπασταύρου: αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα
Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 12:36
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

«Παρακολουθούμε καθημερινά τις περισσότερες. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. είναι σχεδόν 60-65% πάνω από πέρσι. Αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει να περιμένετε η κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα».

Αυτά επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξη στον Σκάι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις προβλέψεις για τη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης κατά την προσεχή χειμερινή περίοδο.

Για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε επίσης ότι «τα μέτρα που ίσχυαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα εξεταστούν και πρέπει και εκεί να περιμένουμε κάποιες αλλαγές».

"Μπορείς, πρόσθεσε, να δημιουργήσει ανάχωμα, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τις γεωπολιτικές προτάσεις.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, τόνισε: "Έχουμε ένα έργο, στο οποίο μπήκε ο όμιλος Meridiam που ξέρει τη δουλειά, έχουμε την αμερικανική πλευρά να αναγνωρίζει και έχουμε βέβαια και τη διασύνδεση με το Ισραήλ, που φέρνει ουσιαστικά όλη. την Ανατολική Μεσόγειο στη διασύνδεση. Οι Τούρκοι ζητάνε να ζητηθεί η άδεια τους. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική βάση για να ζητηθεί άδεια, δεν προβλέπεται από τις διεθνές δίκαιο, δεν προβλέπεται από το Δίκαιο της Θάλασσας. Σε όλο τον κόσμο ποντίζονται καλώδια, γιατί οι διασυνδέσεις είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό κομμάτι στον τομέα της ενέργειας. 'Αρα, κατηγορηματικά, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά. Η ενημέρωση έχει να κάνει με το πώς θα προχωρήσει το έργο, αλλά το στοιχείο της ενημέρωσης προφανώς έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το να ζητήσει την άδεια για κάτι που δεν δικαιούται».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ. Μανιάτης στη διεθνή Διάσκεψη για τη Μ. Ανατολή: Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει θεατής μιας εύθραυστης γεωπολιτικής ισορροπίας στη Μ. Ανατολή
Γ. Μανιάτης στη διεθνή Διάσκεψη για τη Μ. Ανατολή: Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει θεατής μιας εύθραυστης γεωπολιτικής ισορροπίας στη Μ. Ανατολή 11 Σεπτεμβρίου 2026
Φρ. Παρασύρης: Ανάγκη στήριξης των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, λόγω του αδιέξοδου από το εκτοξευμένο κόστος καυσίμων 11 Σεπτεμβρίου 2026
Φρ. Παρασύρης: Ανάγκη στήριξης των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, λόγω του αδιέξοδου από το εκτοξευμένο κόστος καυσίμων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΝ: Πρόσκληση προς ΦΟΔΣΑ για κατάθεση προτάσεων για επεκτάσεις ΧΥΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΕΝ: Πρόσκληση προς ΦΟΔΣΑ για κατάθεση προτάσεων για επεκτάσεις ΧΥΤΑ

Πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: 17 εκατ. ευρώ σε 1.298 προμηθευτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: 17 εκατ. ευρώ σε 1.298 προμηθευτές

Aqua Montis: 123 εκατ. ευρώ για ορεινά αντιπλημμυρικά έργα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Aqua Montis: 123 εκατ. ευρώ για ορεινά αντιπλημμυρικά έργα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα

Στ.Παπασταύρου: Οι 6 παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ.Παπασταύρου: Οι 6 παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος

Ρεύμα: Πόσο θα πληρώνουμε την κιλοβατώρα το 2029- Πώς θα μειωθεί η τιμή κατά 70 ευρώ/MWh
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Πόσο θα πληρώνουμε την κιλοβατώρα το 2029- Πώς θα μειωθεί η τιμή κατά 70 ευρώ/MWh

Χωρίς νέα μέτρα η βιομηχανία- Απογοήτευση στον κλάδο και «καμπανάκι» για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Χωρίς νέα μέτρα η βιομηχανία- Απογοήτευση στον κλάδο και «καμπανάκι» για το ενεργειακό κόστος