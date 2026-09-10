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KIEFER: Από την ενέργεια στα tokens - Tο ευρωπαϊκό AI οικοσύστημα αναδεικνύεται στο φετινό συνέδριο NVIDIA GTC
Newsroom
Πέμπτη, 10/09/2026 - 15:16
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Καθώς η Ευρώπη αναγνωρίζει την ενέργεια, την υπολογιστική ισχύ, τα δεδομένα και την αξιοποίηση των AI λύσεων ως αλληλένδετες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η KIEFER παρουσιάζει τη σύνδεση της τεχνογνωσίας της στην ενέργεια με τις AI υποδομές, τα large language models, τις εφαρμογές και το Physical AI.

Το ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα που αναπτύσσει η KIEFER, από την ενέργεια και τις υποδομές υπολογιστικής ισχύος έως την ανάπτυξη AI μοντέλων, τις enterprise εφαρμογές και τη ρομποτική, παρουσιάζει η εταιρεία στο φετινό NVIDIA GTC, το κορυφαίο συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρώπη, που πραγματοποιείται στις 20–22 Οκτωβρίου 2026 στο Βερολίνο.

Η παρουσία της KIEFER στο GTC πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει την ανάπτυξη δυνατοτήτων AI ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, που περιλαμβάνει υποδομές computing, δεδομένα, δεξιότητες, υιοθέτηση τεχνολογιών και ρυθμιστική υποστήριξη (regulatory support). Παράλληλα, η ανάπτυξη των data centers αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς σε επίπεδο υλοποίησης, καθώς η εξασφάλιση σύνδεσης με το δίκτυο και η επέκταση των ηλεκτρικών υποδομών μπορεί να απαιτούν σημαντικά περισσότερο χρόνο από την ίδια την κατασκευή ενός data center. Για την KIEFER, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αφορά μόνο στους αλγόριθμους, αλλά την ενέργεια, το computing, τα δεδομένα, τις εφαρμογές και την αξιόπιστη υλοποίησή τους.

«Η εξέλιξη της AI δεν θα κριθεί μόνο από το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα, αλλά από το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές τους μέσα από υποδομές, εφαρμογές και συστήματα που επιτρέπουν στην AI να λειτουργεί στο φυσικό περιβάλλον. Η πρόκληση βρίσκεται ακριβώς στη σύνδεση όλων αυτών των επιπέδων. Η Ελλάδα έχει σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτή την προσπάθεια, αναπτύσσοντας τεχνολογία με διεθνείς προοπτικές. Στην KIEFER συνδέουμε την τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στην Ελλάδα με τις υποδομές, τα μοντέλα και τις εφαρμογές που απαιτούνται για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων AI», δήλωσε σχετικά ο Χρήστος Πετρόχειλος, CEO της KIEFER.

Από τις ενεργειακές υποδομές στις AI υποδομές

Η KIEFER αξιοποιεί την εμπειρία της στην ενέργεια, στα έργα EPC (Engineering - Procurement - Construction / Μελέτη - Προμήθεια - Κατασκευή), στις υποδομές και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μεταφέροντας αυτή την τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη AI υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, τα high-density computing workloads εξετάζονται σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία της ισχύος, την ψύξη, τη συνδεσιμότητα και τις απαιτήσεις λειτουργίας.

Η KIEFER αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο AI Factory, σχεδιασμένο να παρέχει υψηλή υπολογιστική ισχύ που απαιτούν οι σύγχρονες εφαρμογές AI. Η εγκατάσταση θα «φιλοξενεί» το πρώτο NVIDIA SuperPOD στην Ελλάδα, βασισμένο στην accelerated computing τεχνολογία της NVIDIA, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής NVIDIA DGX με Blackwell GPUs. Στόχος είναι να υποστηρίζει την ανάπτυξη, εκπαίδευση και λειτουργία απαιτητικών AI μοντέλων και εφαρμογών.

Sophea AI: Ελληνική τεχνολογία με προτεραιότητα στην ανάπτυξη εφαρμογών για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της KIEFER βρίσκεται το Sophea AI. Η πλατφόρμα αναπτύσσεται με στόχο να υποστηρίζει εφαρμογές στην ελληνική γλώσσα, αλλά και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες οργανισμών που απαιτούν μεγαλύτερο έλεγχο στη διαχείριση των δεδομένων, στην ανάπτυξη εφαρμογών και στον τρόπο υλοποίησής τους.

Το οικοσύστημα περιλαμβάνει την ανάπτυξη open-weight models, μεταξύ των οποίων τα Sophea-Genesis-1 και Sophea-Titan-1, καθώς και τεχνολογίες για ανάκτηση και αξιοποίηση γνώσης μέσω RAG (Retrieval-Augmented Generation), αναγνώριση και σύνθεση ομιλίας και AI agents. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη εφαρμογών που υποστηρίζουν τη διαχείριση και αξιοποίηση της επιχειρησιακής γνώσης, την παραγωγικότητα και την αυτοματοποίηση διαδικασιών. Η KIEFER θα παρουσιάσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι επιμέρους τεχνολογίες του οικοσυστήματος συνδέονται με εφαρμογές όπως τα Sophea Meet και Sophea Nous.

Στόχος της KIEFER είναι η ανάπτυξη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος εφαρμογών AI με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Με αφετηρία την ελληνική γλώσσα, η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις που μπορούν να αξιοποιούν τα δεδομένα και τη γνώση κάθε οργανισμού, ενσωματώνοντας την AI στις καθημερινές επιχειρησιακές του διαδικασίες. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει έμφαση στην ευελιξία, τον έλεγχο και τον τρόπο με τον οποίο οι λύσεις AI μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε οργανισμού, αλλά και στις διαφορετικές κανονιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις διαχείρισης και φιλοξενίας δεδομένων που ισχύουν στις ευρωπαϊκές αγορές.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, η KIEFER επιδιώκει να συμβάλλει στη μετάβαση των ευρωπαϊκών οργανισμών από τον αρχικό πειραματισμό με γενικές λύσεις AI στην αξιοποίηση πιο στοχευμένων και ελεγχόμενων εφαρμογών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και το εκάστοτε περιβάλλον κάθε οργανισμού. Παράλληλα, η εταιρεία υιοθετεί μια προσέγγιση που συνδέει την ανάπτυξη των λύσεων AI με συγκεκριμένα δεδομένα, χρήσεις και περιβάλλοντα εφαρμογής, ώστε κάθε σχετική αναφορά σε επιδόσεις, ακρίβεια, ασφάλεια, συμμόρφωση ή γλωσσικές δυνατότητες να αξιολογείται και να τεκμηριώνεται με βάση τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος και της εφαρμογής του.

Physical AI: συνδέοντας την ευφυΐα με τον φυσικό κόσμο

Η ρομποτική αποτελεί το σημείο όπου οι υποδομές, τα AI μοντέλα και οι εφαρμογές περνούν από το ψηφιακό στο φυσικό περιβάλλον. Το Physical AI αφορά την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μηχανές, αισθητήρες και συστήματα που λειτουργούν στον πραγματικό κόσμο. Στο NVIDIA GTC, η KIEFER θα παρουσιάσει πώς η επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και οι AI agents μπορούν να συνδυαστούν με ρομποτικά συστήματα και βιομηχανικές εφαρμογές.

Η σημασία για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, αλλά η αξιοποίησή τους για τη δημιουργία λύσεων και εφαρμογών που ενισχύουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες για τη βιομηχανία.

Η KIEFER επιδιώκει να συμβάλλει σε αυτή τη μετάβαση, συνδυάζοντας ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές, large language models, enterprise εφαρμογές και Physical AI. Με αφετηρία την Ελλάδα και με προοπτική ευρωπαϊκών συνεργασιών, στόχος της εταιρείας είναι να βοηθήσει οργανισμούς να αναπτύξουν AI με μεγαλύτερη τεχνική ετοιμότητα, επιχειρησιακό έλεγχο και σαφή σύνδεση με τις ανάγκες της δραστηριότητάς τους.

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