Ορμούζ: Πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων ορατές από δορυφόρους μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον πέντε δεξαμενόπλοιων του Ιράν

Πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες, που εξετάστηκαν χθες Πέμπτη από το Γαλλικό Πρακτορείο, εικονίζουν πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων κοντά στο στενό του Ορμούζ, έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Στιγμιότυπο της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, τραβηγμένο προχθές Τετάρτη, δείχνει καφέ ίχνη στην επιφάνεια του νερού, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τις ιρανικές αρχές, ανατολικά του θαλάσσιου περάσματος στρατηγικής σημασίας που ελέγχει αυστηρά η Τεχεράνη από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, φωτογραφία της ίδιας θαλάσσιας περιοχής τραβηγμένη από την υπηρεσία Κοπέρνικος χθες δείχνει τα σκουρόχρωμα ελικοειδή ίχνη να πλαταίνουν.

Πιθανόν πρόκειται για διαρροές καυσίμων, κατά την ανάλυση του AFP με βάση τις εικόνες αυτές και όσα είπαν ερευνητές και ειδικοί με τους οποίους επικοινώνησε, σε περιοχή όπου υπάρχουν κοραλλιογενείς ύφαλοι και τοποθεσίες εγγεγραμμένες στον κατάλογο Ραμσάρ για τους υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας.

Οι δορυφορικές φωτογραφίες από μόνες τους δεν αρκούν για να διαπιστωθεί με υψηλό βαθμό βεβαιότητας η παρουσία υδρογονανθράκων και η ακριβής προέλευσή τους. Όμως «ισχυρές ενδείξεις» αφήνουν να εννοηθεί πως πρόκειται για «μόλυνση» πιθανόν προερχόμενη από «πλοία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Βενσάν Κερμπόλ, υπεύθυνος για την δορυφορική παρακολούθηση θαλάσσιων περιοχών στη γαλλική εταιρεία CLS.

Οι εικόνες δείχνουν «πιθανότατα πετρελαιοκηλίδες», σημείωσε επίσης ο Λίον Μόρλαντ, ερευνητής στο Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος (CEOBS), μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα τη Βρετανία.

Η εκτίμησή του βασίζεται στην όψη, τη μορφολογία και τη διασπορά τους, καθώς και στην απουσία ενδείξεων για εξάπλωση φυτοπλαγκτόν ή άλγης, εξήγησε.

Η SkyTruth, αμερικανική εταιρεία παρακολούθησης του περιβάλλοντος, εκτίμησε επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για υδρογονάνθρακες.

Αν πρόκειται για καύσιμα «ορισμένης πτητικότητας», οι κηλίδες αυτές θα μπορούσαν «να εξατμιστούν σε τρεις ως τέσσερις ημέρες», σύμφωνα με τον κ. Κερμπόλ -- αν πρόκειται όμως για πετρέλαιο, πολύ πιο πυκνό, θα παραμείνουν πολύ περισσότερο.

Δυο από τα ίχνη μοιάζουν να αρχίζουν από τα σημεία όπου είχαν εκπέμψει τα τελευταία σήματα εντοπισμού θέσης τα δεξαμενόπλοια Riesco και Kylo προτού βυθιστούν, αντίστοιχα την 8η και την 5η Σεπτεμβρίου.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν πέντε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια την 8η Σεπτεμβρίου, τα τέσσερα από τα οποία βρίσκονταν στον Κόλπο του Ομάν, σε αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Ανάμεσα στα σκάφη που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ ήταν το Riesco, δεξαμενόπλοιο μήκους 240 μέτρων, που βυθίστηκε αφού πήρε φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μέσω X.

«Λαμβανομένων υπόψη της τοποθεσίας και της χρονικής ακολουθίας» των γεγονότων, το Riesco «πιθανόν» είναι μια από τις πηγές της μόλυνσης, σύμφωνα με τον κ. Μόρλαντ του CEOBS.

Το τελευταίο σήμα για τη θέση του πλοίου που είναι διαθέσιμο στον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης της ναυτιλίας MarineTraffic εστάλη την Τετάρτη στη 01:00 (ώρα Ελλάδας), ακριβώς στο σημείο όπου ξεκινά η πετρελαιοκηλίδα που βρίσκεται πιο κοντά στις ακτές.