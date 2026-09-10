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Sunlight Group: Από την Ξάνθη στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά τα συστήματα μπαταριών της Lehmann Marine

Sunlight Group: Από την Ξάνθη στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά τα συστήματα μπαταριών της Lehmann Marine
Newsroom
Πέμπτη, 10/09/2026 - 14:43
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Σε πλήρη λειτουργία η νέα αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής συστημάτων μπαταριών της Lehmann Marine, με ετήσια δυναμικότητα έως 300 MWh

Στο επίκεντρο της παραγωγής προηγμένων συστημάτων μπαταριών για τη διεθνή ναυτιλία τοποθετεί η Sunlight Group την Ξάνθη, θέτοντας σε πλήρη λειτουργία νέα, εξειδικευμένη και αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής και συναρμολόγησης για τη θυγατρική της Lehmann Marine. Με αυτή τη νέα δραστηριότητα, η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia και ηγέτιδα εταιρεία σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην αναπτυσσόμενη αγορά της ηλεκτροκίνησης στη ναυτιλία.

Η έναρξη λειτουργίας της νέας γραμμής παραγωγής αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα για την ανάπτυξη της Lehmann Marine και, ταυτόχρονα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της Sunlight Group στη μεγάλης κλίμακας βιομηχανική παραγωγή μπαταριών στην Ελλάδα. Μετά την επιτυχή συναρμολόγηση και τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων 82 μονάδων μπαταριών CUBE, η παραγωγή βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία, με στόχο ετήσια δυναμικότητα έως και 300 MWh για ναυτιλιακές εφαρμογές, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον γραμμών στο μέλλον.

Το νέο παραγωγικό μοντέλο συνδυάζει την πολυετή τεχνογνωσία και τις δυνατότητες της Sunlight Group στη βιομηχανική παραγωγή μπαταριών μεγάλης κλίμακας με την εξειδίκευση της Lehmann Marine στην πώληση, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για τη ναυτιλία. Η αυτοματοποιημένη συναρμολόγηση και ετοιμασία του προϊόντος πραγματοποιούνται στην Ξάνθη ενώ η τελική δοκιμή με παρουσία του πελάτη (Factory Acceptance Test) γίνεται στις εγκαταστάσεις της Lehmann Marine στο Αμβούργο της Γερμανίας. Με αυτό το μοντέλο, ο όμιλος της Sunlight συνδυάζει εξαιρετική γνώση της αγοράς και των αναγκών του πελάτη με την απαιτητική παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αλυσίδας παραγωγής προηγμένων συστημάτων μπαταριών για τη ναυτιλία, προσφέροντας τεχνολογία αιχμής, από το σχεδιασμό και την παραγωγή μέχρι την εγκατάσταση και το service.

Ο Λάμπρος Μπίσαλας, CEO της Sunlight Group, δήλωσε: «Στη Sunlight Group επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε τεχνολογίες, παραγωγικές δυνατότητες και εξειδικευμένη τεχνογνωσία που μας επιτρέπουν να αναπτυσσόμαστε σε νέες αγορές και εφαρμογές με ισχυρές προοπτικές. Με τη Lehmann Marine στο οικοσύστημα του Ομίλου μας, αξιοποιούμε σημαντικές συνέργειες και συνδυάζουμε την εξειδίκευσή της στα προηγμένα συστήματα μπαταριών για τη ναυτιλία με τη βιομηχανική κλίμακα και την παραγωγική τεχνογνωσία της Sunlight. Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε την ισχυρή βιομηχανική μας βάση στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς καθαρότερες και αποδοτικότερες θαλάσσιες μεταφορές και την αύξηση της απασχόλησης σε ακριτικές περιοχές, με δουλειές υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας».

Καθώς η ναυτιλιακή βιομηχανία επιταχύνει τη μετάβασή της προς την ηλεκτροκίνηση και λύσεις χαμηλότερων εκπομπών, η νέα παραγωγική δυνατότητα στην Ξάνθη επιτρέπει στη Lehmann Marine να ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα στην αυξανόμενη ζήτηση για πιστοποιημένα συστήματα LFP. Παράλληλα, η παραγωγή στην Ξάνθη διευρύνει το εξαγωγικό αποτύπωμα της ελληνικής βιομηχανικής δραστηριότητας σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο διεθνή κλάδο, ενώ η παραγωγή εντός Ευρώπης περιορίζει την έκθεση σε διαταραχές των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων και συμβάλλει στη μείωση των χρόνων υλοποίησης των έργων.

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