ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Amazon υπογράφει τη μεγαλύτερη συμφωνία αγοράς ενέργειας στην Γερμανία και επενδύει σε νέα έργα αιολικής ενέργειας στη Σουηδία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/08/2026 - 15:46
Πιο έντονα τα φαινόμενα Ελ Νίνιο τα τελευταία 40 χρόνια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/08/2026 - 15:23
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Δυτ. Μακεδονία δείχνει πια απτά αποτελέσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/08/2026 - 15:03
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης επικεφαλής εταίρος του ευρωπαϊκού έργου ECOSOLVE4BlackSea
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/08/2026 - 14:39
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 11,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 14:27
ΣΒΕ: Θετικό βήμα η επανενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/08/2026 - 13:22
Επιστολή ΣΠΕΦ για την άμεση και ολοσχερή κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/08/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Δεν έτυχε… Πέτυχε! Νέο «Εξοικονομώ», το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα, για 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/08/2026 - 11:54
Η ΕΤΕπ εγκρίνει χρηματοδότηση άνω των 9 δις. ευρώ για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της ενεργειακής αυτονομίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/08/2026 - 11:21
Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ προς τον πρωθυπουργό- Στόχος οι εξαγωγές να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 10:54
ΥΠΕΝ: Ερωτήσεις κι απαντήσεις για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/08/2026 - 10:08
Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία: Σύγχρονο χωρικό πλαίσιο με κανόνες για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/08/2026 - 09:47
ΓΣΕΒΕΕ: Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Α' Εξάμηνο 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 09:41
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/Ε των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/08/2026 - 09:36
Energean: Σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά δραστηριοτήτων της BP στην Αίγυπτο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/08/2026 - 08:41
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για τις Περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου για σήμερα Παρασκευή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Η ειρήνη δεν χρειάζεται «εμπρηστές»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/08/2026 - 08:09
Λιγνίτης εκτός Χρηματιστηρίου: Η κόντρα Κουκουλόπουλου–Τσάφου και ποιος πληρώνει τον λογαριασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/08/2026 - 08:05
Νέα ενεργειακά προγράμματα για ευάλωτα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις- Οι επιδοτήσεις που έρχονται
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/08/2026 - 08:01
Κλιματιστικό: Η ρύθμιση που εκτοξεύει τον λογαριασμό ρεύματος εν μέσω καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 10:48
Πότε πρέπει να κάνετε σέρβις στο κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 10:48
Οι 5 συσκευές που πρέπει να βγάζετε αμέσως από την πρίζα 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 10:47
Στη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ο Πρωθυπουργός
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 15:52
Κ. Χατζηδάκης: Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε με έργα – Η Βόρεια Ελλάδα ανεβαίνει!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 15:22
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιεί στήριξη την ώρα που οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/08/2026 - 15:12
ΠΑΣΟΚ: Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 14:35
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα ύψους 4,8 δισ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/08/2026 - 14:02
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Θετικά αποτελέσματα και παράταση για τους 36 εργαζόμενους της πρώην ΛΑΡΚΟ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 13:20
Π. Πολάκης: Ληστεία σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης και διυλιστηρίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 13:17
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε την επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κράτος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/08/2026 - 12:32

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 11,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 11,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο
Newsroom
Παρασκευή, 28/08/2026 - 14:27
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 11,8% έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024
  • Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2,9% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 11,8%, τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 23,4%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

εστατε_a61603f887cd0988.jpeg

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 7,0%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

lstat3_ed04776e4445febf.jpeg

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 2,9%, τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 6,7%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

estrat_19f97da6177f4adc.jpeg

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,1%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

ghgd_c8b6e96c1c0854f9.jpeg

Δείτε περισσότερα εδώ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ προς τον πρωθυπουργό- Στόχος οι εξαγωγές να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ
Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ προς τον πρωθυπουργό- Στόχος οι εξαγωγές να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ 28 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΝ: Ερωτήσεις κι απαντήσεις για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΕΝ: Ερωτήσεις κι απαντήσεις για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία: Σύγχρονο χωρικό πλαίσιο με κανόνες για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία: Σύγχρονο χωρικό πλαίσιο με κανόνες για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 19,6% στο δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 19,6% στο δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο του 2026

Βιομηχανικές επενδύσεις 65,7 εκατ. ευρώ: Οι δύο νέες μονάδες σε Δράμα και Θήβα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Βιομηχανικές επενδύσεις 65,7 εκατ. ευρώ: Οι δύο νέες μονάδες σε Δράμα και Θήβα

Θετικό βήμα η επανενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας – Η βιομηχανία ξανά στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Θετικό βήμα η επανενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας – Η βιομηχανία ξανά στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Γιάννης Τριήρης: «Βιομηχανία κοροϊδίας» το Μέγαρο Μαξίμου
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Βιομηχανία κοροϊδίας» το Μέγαρο Μαξίμου