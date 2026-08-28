ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 11,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 11,8%, τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 23,4%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 7,0%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 2,9%, τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 6,7%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,1%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Δείτε περισσότερα εδώ