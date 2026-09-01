Ανδρουλάκης: Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσω τις λεπτομέρειες ενός μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων

Στο πλαίσιο της συνέντευξης του στους δημοσιογράφους Μ. Νιφλή και Γ. Κολοκυθά στο ΟΡΕΝ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε τη νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμούφορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους. Τις λεπτομέρειες αυτού του μηχανισμού θα περιγράψει από το βήμα της ΔΕΘ.

«Πώς αποδεικνύεται ότι έχει αποτύχει η κυβερνητική πολιτική; Έχουμε 40% πληθωρισμό στα τρόφιμα από το 2019, άρα 40% πάνω η ακρίβεια στα τρόφιμα. Το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι “ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, έχουμε εξωγενείς παράγοντες, άρα τι να κάνουμε, παντού τα ίδια”. Δεν είναι παντού τα ίδια. Συγκεκριμένες υπηρεσίες και βασικά προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη.

Θα κάνουμε ελέγχους σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα όπως τα τιμολόγια που παρουσίασα πέρυσι στη Βουλή, τα όσπρια από το χωράφι να πωλούνται στο ράφι 13-15 φορές παραπάνω. Και θα κάνουμε ένα μηχανισμό που θα βλέπει τις τιμές που υπάρχουν στα υπόλοιπα κράτη, θα κάνει τον έλεγχο και θα βάλει όριο στο κέρδος.

Με τους τομείς ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επέτρεψε να υπάρξει φορολόγηση των υπερκερδών; Το επέτρεψε. Εμείς αυτό που θα πούμε είναι ότι ο μηχανισμός αυτός, εάν δεν σεβαστείτε τον καταναλωτή, αυτά τα παραπάνω που βγάζετε, δεν θα τα βγάζετε, θα τα παίρνει με φόρο το κράτος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το είχε στην εργαλειοθήκη και το αξιοποίησε η Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Έδωσε έμφαση στις 11 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες και κυρίως στο δικαίωμα προαίρεσηςθυμίζοντας ότι το 2018 το πρότεινε και η Νέα Δημοκρατία -που σήμερα αντιτίθεται- δια τουΚοινοβουλευτικού της Εκπροσώπου

«Η Νέα Δημοκρατία τότε, επειδή ήταν αντιπολίτευση, έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει το δικαίωμα προαίρεσης,διότι έβλεπε τον κίνδυνο που εντοπίζαμε κι εμείς. Το ξεπούλημα δισεκατομμυρίων κόκκινων δανείων χωρίς κανόνες διαφάνειας από τις τράπεζες στα fundsμε νόμο του κ. Τσίπρα –ένα πολύ μεγάλο δώρο για τις τράπεζες διότι καθάρισαν τα ενεργητικά τους ενώ ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είναι σε ομηρία και εκβιασμούς από τα funds και τους servicers», σημείωσε και εξήγησε τι προβλέπει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

«Θα είναι οριζόντιο το δικαίωμα προαίρεσης; Όχι. Δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πληρώσει ένα κομμάτι του δανείου τους, έχουν εγγυήσεις και τώρα αντί να είναι σε εκβιασμό, θα μπορούν να καταθέσουν μια πρόταση προφανέστατα παραπάνω από την τιμή που το έχει πάρει το fund – διότι το fund έχει πάρει χιλιάδες δάνεια – ώστε να απεγκλωβιστεί», πρόσθεσεαναλύοντας ότι η τιμή θα προκύπτει «βάσει κάποιων κριτηρίων που έχουν να κάνουν με τις εγγυήσεις αλλά και τι έχει αποπληρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδόμησε και το ψευδές κυβερνητικό επιχείρημα ότι το δικαίωμα προαίρεσης αντίκειται σε ευρωπαϊκούς κανόνες: «Το δικαίωμα προαίρεσης δεν αντιτίθεται σε κανέναν ευρωπαϊκό κανόνα για έναν απλό λόγο. Όταν ένα fund το παίρνει 5 και ο δανειολήπτης θα το πάρει 10, δεν χειροτερεύει η θέση του πιστωτή, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση».

Έθεσε τη διάσταση της αναξιοπιστίας τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα στοζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επισημαίνοντας: «Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση ήταν με τους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν με τους δανειολήπτες και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια ως κυβέρνηση έφερε τον νόμο καθολικής προστασίας της πρώτης κατοικίας. Άρα, εμείς ως κυβέρνηση ήμασταν με τους αδύναμους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν τον νόμο Κατσέλη για τηνπροστασία της πρώτης κατοικίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν “κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, σεισάχθεια”, αλλά ως κυβέρνησηξεπούλησε δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα funds και έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Καιη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση εξόντωσε την προστασία της πρώτης κατοικίας που ήδη είχε ψαλιδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση και οι δύο ήταν δυστυχώς κατά των δανειοληπτών».

Σχετικά με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στην ψηφοφορία για τη θέση της Ε΄Αντιπροέδρου της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Ο κ. Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη δημοκρατία και το κοινοβούλιο. Δεν έχει πια κανένα μέτρο. Είναι σοκαριστικό. Θα σας διαβάσω τι λέει ένας συνταγματολόγος για το συγκεκριμένο άρθρο που αφορά στην εκλογή των αντιπροέδρων της Βουλής.

“Οι διατάξεις περί κατανομής των θέσεων του προεδρείου συνιστούν έκφραση της υποχρέωσης ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής. Και ειδικότερα είναι έμφαση της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων της μειοψηφίας”.

Αυτό, λοιπόν, το γράφει ο κ. Γεραπετρίτης σε ερμηνεία που κάνει στο συγκεκριμένο άρθρο εκλογής των αντιπροέδρων. Τι λέει ο κ. Γεραπετρίτης; Ότι πρέπει η πλειοψηφία να σέβεται τις επιλογές της μειοψηφίας. Ποιος είναι κατά της ερμηνείας; Εγώ ή ο κ. Μητσοτάκης; Αυτό να τους ρωτήσετε από αύριο το πρωί. Ποιος καταπατά το Σύνταγμα για άλλη μία φορά; Εγώ ή ο κ. Μητσοτάκης;

Τι είπε ο κ. Μαρινάκης; Ότι το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει αυτούς που ήθελαν την Ελλάδα εκτός ευρώ. Δηλαδή, η θεσμική μου συμπεριφορά και ο σεβασμός μου στο Σύνταγμα ερμηνεύεται έτσι; Όταν, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ψήφισαν για Πρόεδρο της Βουλής τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το 2015, συμφωνούσαν με αυτά που έλεγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο ΣΥΡΙΖΑ; Όταν ψήφισαν πριν από λίγα χρόνια τον κ. Βιλιάρδο, τον εκπρόσωπο του κ. Βελόπουλου, για αντιπρόεδρο της Βουλής, άνοιξαν παράρτημα πώλησης επιστολών του Ιησού στην Πειραιώς; Τι ερμηνείες είναι αυτές;»

Ο κ. Ανδρουλάκης περαιτέρω εξήγησε τον κίνδυνο περαιτέρω διεύρυνσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Διάσκεψη των Προέδρων: «Αν δεν πληρωθεί η θέση, δεν υπάρχει δυνατότητα νέας διαδικασίας. Χάνεται η θέση. Τι σημαίνει να χαθεί η θέση; Σημαίνει αλλοίωση των συσχετισμών στη Διάσκεψη των Προέδρων. Δηλαδή, εκεί που η Νέα Δημοκρατία είχε μία παραπάνω ψήφο από τα υπόλοιπα κόμματα, τώρα θα έχει δύο. Τι σημαίνει αυτό; Μπορεί να κάνει παιχνίδια με τις επιλογές στις ανεξάρτητες αρχές, αλλοιώνοντας τον συσχετισμό που υπήρχε μέχρι σήμερα. Αυτό είναι σεβασμός στη Βουλή και στο Σύνταγμα;»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε και στο κυβερνητικό επιχείρημα περί «λαϊκισμού» και «ανέξοδης παροχολογίας» υπενθυμίζοντας: « Τον μειωμένο ΦΠΑ οριζοντίως δεν τον υποσχόταν ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά το 2019; Την προαίρεση στα δάνεια δεν την έλεγε η Νέα Δημοκρατία; Την απαγόρευση προς του δικαστές για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση τους να μην γίνονται επικεφαλής σε ανεξάρτητες αρχές, δεν την πρότεινε η Νέα Δημοκρατία; Γιατί δεν τα έκανε όλα αυτά; Αλλαγή στο άρθρο 86 δεν έλεγε η Νέα Δημοκρατία; Μια κοροϊδία, πάλι τα ίδια θα έχουμε, η Βουλή κρίνει.Άρα, λαϊκιστής είναι αυτός που τάζει άλλα και άλλα κάνει για να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό. Και η Νέα Δημοκρατία έχει πολλές φορές εξαπατήσει τον ελληνικό λαό».

Στον απόηχο του κυβερνητικού απολογισμού για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι «τα στοιχεία που έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα, -το ΠΑΣΟΚ και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος ο κ. Γερουλάνος-, είναι αποκαλυπτικά. Έργα σε κρίσιμους τομείς, -πολιτική προστασία, διαχείριση υδάτων, με τέτοια λειψυδρία- έχουν απενταχθεί κι έχει γίνει ένα πάρτι αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας με πόρους».

Και έφερε ένα ακόμη παράδειγμα της φιλοσοφίαςδιακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας: «Δεν είδατε τι έγινε με τα σπιτάκια ανακύκλωσης; Τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός έξι φορές παραπάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης».

«Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, δεν ήταν παράτυπη. Βάζω ένα ερώτημα: Είμαι πρωθυπουργός, ακολουθείται από ένα υπουργείο μια διαδικασία νόμιμη και μαθαίνω ότι το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι ότι θα πληρώσει ο ελληνικός λαός έξι φορές παραπάνω το κόστος μιας προμήθειας από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Ξέρετε τι θα έκανα; Θα σήκωνα το τηλέφωνο και θα έλεγα: “στοπ. Δεν σηκώνει άλλο κατασπατάληση μετά τα μνημόνια των κόπων, των προσπαθειών και των φόρων του ελληνικού λαού”. Γιατί δεν το έκανε ο κ. Μητσοτάκης; Γιατί πολύ απλά αξιοποιούν και εργαλειοποιούν τις διαδικασίες και το αποτέλεσμα μένει το ίδιο. Διαφθορά και αδιαφάνεια».

Κληθείς να σχολιάσει την τελευταία όξυνση εκ μέρους της Τουρκίας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε: «Το βασικό αφήγημα του κ. Μητσοτάκη από το 2019,είναι ότι η μεγάλη του εθνική επιτυχία είναι τα “ήρεμα νερά”. “Ήρεμα νερά” με “Γαλάζια Πατρίδα”στα σχολικά βιβλία. “Ήρεμα νερά” με παράνομες ενέργειες. Τα “ήρεμα νερά” ήταν μία κατασκευή Γεραπετρίτη-Μητσοτάκη για να φτιάξουν ένα αφήγημα περί ευρύτερης σταθερότητας στην περιοχή.

Άρα, εμείς λέμε δύο απλά πράγματα. Απέναντι στην Τουρκία, δύο είναι οι κρίσιμοι παράγοντες. Ο ένας είναι η κοινή, ισχυρή, ευρωπαϊκή πολιτική συνεκτικά απέναντι στην Τουρκία. Και ο δεύτερος είναι η ισχυρή αποτρεπτική μας δύναμη. Αυτά τα δύο καθορίζουν το κρίσιμο σημείο του σεβασμού των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Δεν μπορεί η Τουρκία να είναι παράγοντας αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή και κάποιοι να μην το βλέπουν. Εμείς το βλέπαμε. Θέτω, λοιπόν, ένα απλό ερώτημα: Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγε ο κ. Μητσοτάκης στο Συμβούλιο των ηγετών της Ευρώπης και στα συμπεράσματα μπήκε κάτι ξεκάθαρο για τις ελληνικές θέσεις; Πότε; Πρέπει να έχουμε μία συνεπή στάση και να μη χρησιμοποιούμε για επικοινωνιακούς λόγους κατασκευάσματα, όπως αυτό των “ήρεμων νερών”, μακριά από την πραγματικότητα».

Ερωτηθείς για την Ασπίδα του Αχιλλέα, ο κ. Ανδρουλάκης κατέδειξε πως «ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας, το στηρίζουμε. Έχουμε βάλει όμως έναν όρο. Με τα πιο σύγχρονα μέσα και όχι να περιμένουμε να σχεδιάσουμε drones πάνω από 10 χρόνια αφότου ξεκίνησε η Τουρκία και με εγχώρια παραγωγή ώστε να υπάρχει προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

Και όσον αφορά συγκεκριμένα το Ισραήλ: Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τη στρατηγική συμμαχία, όμως δεν πρόκειται να ξεπλύνει ευθύνες που έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον κ. Νετανιάχου στο Ποινικό Δικαστήριο, διότι βαρύνεται με μια ανθρωποσφαγή στη Γάζα και αυτό το ΠΑΣΟΚ το λέει καθαρά και ξάστερα».