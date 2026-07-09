Η Schneider Electric στην 1η θέση του Gartner® Top 25 Supply Chain για τέταρτη συνεχή χρονιά

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η Schneider Electric συνέχισε να ενισχύει την εφοδιαστική της αλυσίδα, εστιάζοντας σε τρεις βασικές προτεραιότητες: τους ανθρώπους, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα. Η εταιρεία προχώρησε περαιτέρω τον μετασχηματισμό της, επεκτείνοντας τις end-to-end ψηφιακές δυνατότητες και την αξιοποίηση του AI στη λήψη αποφάσεων, βελτιώνοντας την ορατότητα, την αξιοπιστία και τη λειτουργική απόδοση σε ολόκληρο το παγκόσμιο δίκτυό της. Παράλληλα, επένδυσε στη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με σαφή αποστολή και προσανατολισμό στο μέλλον, ενδυναμώνοντας τις ομάδες της ώστε να υποστηρίξουν την επιταχυνόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη. Η βιωσιμότητα παρέμεινε πλήρως ενσωματωμένη στη στρατηγική της ως μοχλός ανάπτυξης, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες, ενώ παράλληλα επιβεβαίωνε τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις μεγάλης κλίμακας με ουσιαστικό αντίκτυπο.

«Παρά τις προκλήσεις και τις αναταράξεις που χαρακτήρισαν ακόμη μία χρονιά, βρεθήκαμε για τέταρτη συνεχόμενη φορά στην κορυφή της κατάταξης Gartner Top 25 Supply Chain. Κάθε χρονιά διαμορφώνει ένα διαφορετικό περιβάλλον, ωθώντας την εφοδιαστική μας αλυσίδα να εξελίσσεται διαρκώς, να καινοτομεί και να μετασχηματίζεται προς όφελος των πελατών και των συνεργατών μας», δήλωσε ο Mourad Tamoud, Chief Supply Chain Officer της Schneider Electric. «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η αναγνώριση των προσπαθειών μας, καθώς παραμένουμε προσηλωμένοι στους ανθρώπους, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα, σε μια περίοδο σημαντικής επιτάχυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Κατά την άποψή μας, η κατάταξη Gartner Supply Chain Top 25* βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την επιχειρηματική επίδοση και την άποψη της κοινότητας. Η επιχειρηματική επίδοση αξιολογείται βάσει δημόσιων οικονομικών στοιχείων και στοιχείων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση), παρέχοντας εικόνα για την πορεία των εταιρειών κατά την τελευταία τριετία. Η συνιστώσα της κοινότητας αποτυπώνει τις απόψεις επαγγελματιών του κλάδου και ειδικών της Gartner, αναδεικνύοντας τις μελλοντικές προοπτικές των εταιρειών και τον ηγετικό τους ρόλο στην κοινότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα δύο αυτά στοιχεία συνδυάζονται σε μία ενιαία συνολική βαθμολογία.

Πρόγραμμα Impact Supply Chain

Καθώς η Schneider Electric εισέρχεται στην τελική φάση του προγράμματος Impact Supply Chain, συνεχίζει να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της, ενισχύοντας περαιτέρω τις δεξιότητες και τις δυνατότητες των ανθρώπων της, επιταχύνοντας την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και AI εφαρμογών και δημιουργώντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ανθεκτικότητα και αξία για τους πελάτες μέσα από απλοποιημένες, διασυνδεδεμένες και περιφερειακά ισορροπημένες λειτουργίες.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες:

Άνθρωποι : Ενδυνάμωση των εργαζομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας της Schneider Electric ώστε να καινοτομούν και να δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για τους πελάτες κάθε ημέρα.

: Ενδυνάμωση των εργαζομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας της Schneider Electric ώστε να καινοτομούν και να δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για τους πελάτες κάθε ημέρα. Πλανήτης : Προώθηση μιας βιώσιμης, υπεύθυνης και έτοιμης για το μέλλον εφοδιαστικής αλυσίδας μηδενικών εκπομπών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις δεσμεύσεις βιωσιμότητας της Schneider Electric.

: Προώθηση μιας βιώσιμης, υπεύθυνης και έτοιμης για το μέλλον εφοδιαστικής αλυσίδας μηδενικών εκπομπών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις δεσμεύσεις βιωσιμότητας της Schneider Electric. Πελάτες : Διασφάλιση κορυφαίας ποιότητας και αξιοπιστίας μέσω μιας ισχυρής και ευέλικτης εφοδιαστικής αλυσίδας.

: Διασφάλιση κορυφαίας ποιότητας και αξιοπιστίας μέσω μιας ισχυρής και ευέλικτης εφοδιαστικής αλυσίδας. Απόδοση: Προώθηση της λειτουργικής αριστείας μέσα από τεχνολογίες αιχμής, απλοποιημένες διαδικασίες, περιφερειοποιημένα οικοσυστήματα και συνεργατικό σχεδιασμό.

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Gartner, The Gartner Supply Chain Top 25, 19 Μαρτίου 2025

https://www.gartner.com/en/supply-chain/research/supply-chain-top-25

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