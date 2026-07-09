Γ. Μανιάτης: Τι απέγιναν τα 7,5 δις ευρώ που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία για την απολιγνιτοποίηση;

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Newsroom
Πέμπτη, 09/07/2026 - 11:49
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Να απαντήσει άμεσα η κυβέρνηση για την πορεία των χρηματοδοτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία ζητάει ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών καθ. Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή τα στοιχεία που αποκαλύπτονται στην κοινή επιστολή των Επιστημονικών Επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Επιμελητηρίων, από τα 1,61 δισ. ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης που η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί στους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία για τη Δίκαιη Μετάβαση, μόλις 150 εκατ. ευρώ έχουν μετατραπεί σε δαπάνες προς πιστοποίηση. Δηλαδή, μόλις το 9,36%.

«Ρωτάμε την κυβέρνηση ευθέως: Τι απέγιναν τα λεφτά που υποσχεθήκατε στη Δυτική Μακεδονία για να σταματήσει η παραγωγή λιγνίτη;», σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να συνεχίσει να σηκώνει το βάρος της απολιγνιτοποίησης χωρίς ουσιαστική στήριξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Ο Γιάννης Μανιάτης υπενθυμίζει ότι ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, μέσα από απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτησή του, είχε αναδειχθεί το χάσμα ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την πραγματική πορεία των επενδύσεων. Από τα 7,5 δισ. ευρώ που είχαν παρουσιαστεί ως συνολικό πακέτο για την επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν δρομολογηθεί μόλις 1,96 δισ. ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Σημειώνεται πως τα Επιστημονικά Επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας, στην επιστολή τους προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, περιγράφουν μια περιοχή που βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά δομική αλλαγή: μείωση και γήρανση πληθυσμού, συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και υποχώρηση της παραγωγικής βάσης. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνει, όπως σημειώνει ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ότι η μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή υλοποιείται με υψηλό κοινωνικό κόστος και χωρίς την απαραίτητη αναπτυξιακή αντιστάθμιση.

Ο ίδιος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για καθυστερήσεις, αποσπασματικές κινήσεις και επικοινωνιακή διαχείριση της Δίκαιης Μετάβασης, υπογραμμίζοντας ότι η Δυτική Μακεδονία χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο, σαφείς χρηματοδοτήσεις, επενδύσεις με αντίκρισμα και ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας και διεκδικούμε μαζί τους μια παραγωγική και δίκαιη μετάβαση, με ανάπτυξη και προοπτική για τον τόπο», καταλήγει ο Γιάννης Μανιάτης.

Δείτε το σχετικό βίντεο ΕΔΩ

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