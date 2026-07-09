Ρύθμιση για ρήτρα απολιγνιτοποίησης κατέθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή

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Newsroom
Πέμπτη, 09/07/2026 - 10:41
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Ειδική, ευνοϊκή μεταχείριση των περιοχών Δίκαιης Μετάβασης κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών προβλέπει τροπολογία, που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Με την τροπολογία θεσπίζεται Οριζόντια Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης, που εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των περιοχών αυτών θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε κάθε νόμο, πρόγραμμα και χρηματοδοτικό εργαλείο.

Ήδη όπως είναι γνωστό λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης, που επηρεάζονται από το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης/ απανθρακοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης, που εφαρμόζονται στις περιοχές αυτές, ενώ εφαρμόζονται μέτρα όπως η αυξημένη μοριοδότηση των κατοίκων για προσλήψεις στο Δημόσιο, αυξημένες ενισχύσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου για τις επιχειρήσεις, κ.ά.

Υπενθυμίζεται ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε ζητήσει με επιστολή του τον Σεπτέμβριο του 2025 προς όλα τα συναρμόδια υπουργεία τη λήψη μέριμνας για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης, σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία, όπου αυτό είναι εφικτό.

Με την τροπολογία, που κατατέθηκε, η ειδική αυτή μέριμνα λαμβάνει και επίσημο χαρακτήρα, όπως ήταν το αίτημα των βουλευτών, καθώς και των περιφερειακών και τοπικών αρχών των περιοχών αυτών.

Επισυνάπτεται η τροπολογία

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