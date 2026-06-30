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Schneider Electric: Η πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο για το 2026 από το περιοδικό TIME και την Statista για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Schneider Electric: Η πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο για το 2026 από το περιοδικό TIME και την Statista για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
Newsroom
Τρίτη, 30/06/2026 - 11:13
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Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, ανακηρύχθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά «Η πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο για το 2026» από το περιοδικό TIME και την Statista.

Η διάκριση αυτή, που προέκυψε από μια κατάταξη από τις 5.000 μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εταιρείες του κόσμου, αντανακλά τη μακροχρόνια δέσμευση της Schneider Electric να καταστήσει τη βιωσιμότητα αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής της στρατηγικής, της διακυβέρνησης και των επιδόσεών της.

Με οδηγό το όραμά της για την προώθηση της ενεργειακής τεχνολογίας σε όλους, η Schneider Electric αξιοποιεί την ηγετική της θέση στους τομείς του εξηλεκτρισμού, της ενεργειακής απόδοσης και της ψηφιοποίησης, προκειμένου να επιφέρει αντίκτυπο μεγάλης κλίμακας.

«Η αναγνώριση από τα περιοδικά TIME και Statista για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί τιμή για εμάς», δήλωσε ο Olivier Blum, Chief Executive Officer της Schneider Electric. «Καθώς η ενέργεια αποκτά ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την πρόοδο, η ανάγκη για πιο έξυπνη χρήση της συνεχίζει να αυξάνεται. Πιστεύουμε ότι η ενεργειακή νοημοσύνη αποτελεί βασικό παράγοντα τόσο για την αποδοτικότητα όσο και για την απανθρακοποίηση, βοηθώντας τους πελάτες μας να δημιουργούν διαρκή αξία και ταυτόχρονα να μειώνουν τις εκπομπές. Αυτή η πεποίθηση διαμορφώνει τη Schneider Electric εδώ και πολλά χρόνια και συνεχίζει να καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο καινοτομούμε, λειτουργούμε και προωθούμε την ενεργειακή τεχνολογία».

Η φετινή διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Schneider Electric παρουσίασε πρόσφατα τον νέο της χάρτη πορείας για τη βιωσιμότητα, «Impact 2030». Με βάση τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες – τον εξηλεκτρισμό του κόσμου, την επανεφεύρεση του κλάδου, την απελευθέρωση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων – ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις του σε τριμηνιαία βάση μέσω μετρήσιμων δεικτών, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία σε κάθε επίπεδο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Schneider Electric ανέφερε μείωση των εκπομπών CO₂ των κατηγοριών 1 και 2 κατά 82,5% σε σύγκριση με το επίπεδο αναφοράς του 2017, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα σε όλες τις δικές της δραστηριότητες.

Η Schneider Electric ανέφερε επίσης:

  • 47,5 εκατομμύρια MWh ενέργειας που εξοικονομήθηκαν ή μετατράπηκαν σε ηλεκτρική ενέργεια για τους πελάτες κατά το πρώτο τρίμηνο, ενισχύοντας άμεσα την ανθεκτικότητα και την αποδοτικότητα
  • 20 εκατομμύρια τόνοι εκπομπών CO₂ που εξοικονομήθηκαν μόνο αυτό το τρίμηνο
  • Ο Όμιλος συνέχισε επίσης να εφαρμόζει το νέο πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το μέλλον, με το 14% των σημαντικών προϊόντων που βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού να επιδεικνύουν ήδη κυκλική και περιβαλλοντική αριστεία.

Μέσω του προγράμματος «Impact 2030», η Schneider Electric ενισχύει περαιτέρω την προσέγγισή της για τη συμμετοχή του οικοσυστήματός της, αναγνωρίζοντας ότι η πρόοδος μπορεί να επεκταθεί μόνο όταν οι εταίροι προχωρούν μαζί. Αυτό ξεκινά από τους προμηθευτές:

  • Περισσότεροι από 1.100 προμηθευτές συμμετείχαν στην πρωτοβουλία «Zero Carbon Pathway» του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο, επεκτείνοντας την κλιματική ευθύνη βαθύτερα στην αλυσίδα αξίας

Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ολοένα και μεγαλύτερη αβεβαιότητα και δυσκολίες, η Schneider Electric θεωρεί επίσης ότι η διαρκής πρόοδος βασίζεται σε ισχυρά τοπικά θεμέλια. Οι κοινότητες και οι άνθρωποι λειτουργούν ως τοπικοί πυλώνες για τη βιώσιμη αλλαγή, συμβάλλοντας στη μετατροπή των παγκόσμιων φιλοδοξιών σε απτό τοπικό αντίκτυπο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους:

  • Περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια άτομα επωφελήθηκαν από βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια μέσω λύσεων με επίκεντρο την κοινότητα, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από τη Schneider Electric
  • 000 άτομα αναβάθμισαν τις δεξιότητές τους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανέπτυξαν τεχνικές δεξιότητες σχετικές με την ενέργεια, τον εξηλεκτρισμό και τον αυτοματισμό – ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ατόμων που έχουν εκπαιδευτεί από το 2009 σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια.

«Καθώς ξεκινάμε έναν νέο κύκλο βιωσιμότητας με φιλοδοξία αλλά και ταπεινότητα, αυτή η τρίτη διάκριση μας δίνει την αυτοπεποίθηση ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο και την ευθύνη να προχωρήσουμε ακόμη πιο μακριά», δήλωσε η Esther Finidori, Chief Sustainability Officer της Schneider Electric. «Το πρόγραμμα Impact 2030 παρέχει το πλαίσιο για την επέκταση του αντίκτυπού μας και ανυπομονούμε να επιταχύνουμε την πρόοδό μας τρίμηνο με τρίμηνο».

Εκτός από το γεγονός ότι κατατάχθηκε ως η πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο από τα περιοδικά TIME και Statista για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Schneider Electric είναι επίσης η μόνη εταιρεία που έχει εξασφαλίσει τη 1η θέση στην κατάταξη Global 100 του Corporate Knights δύο φορές, το 2021 και το 2025, και έχει συμπεριληφθεί στη λίστα «Climate A List» του CDP για 15 συνεχόμενα έτη.

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